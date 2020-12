Este es el mensaje de Teresa Mallada, presidenta del PP de Asturias, al mensaje de fin de año del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón.

"Ojalá que en el nuevo año todos los representantes públicos seamos capaces de contribuir a que los asturianos puedan superar esta crisis social y económica. Los retos a los que nos enfrentamos son muchos y de vital importancia: Garantizar la salud de todos, mantener nuestra industria, rescatar a nuestros autónomos y evitar el cierre de los pequeños negocios y las pymes. Deseo así que todos trabajemos unidos y con altura de miras con en el objetivo de que ningún asturiano se quedé atrás. Nuestros aciertos ayudarán a que esta, nuestra querida tierra, tenga un futuro más próspero.

Pero vemos a un presidente del Principado que sigue sin pasar de las palabras a los hechos. Su discurso de fin de año choca con la realidad. Ayer mismo, el PSOE despreciaba en el Parlamento asturiano todas las propuestas del PP para mejorar los Presupuestos del 2021, e incluso impuso a sus socios presupuestarios el veto a las mismas. La llamada de Barbón a la unidad es mera pose, no busca consenso sino sumisión. Y lo ha dejado claro a lo largo de la tramitación de estas Cuentas.

Unos Presupuestos que lamentablemente no están a la altura de la emergencia económica que vive Asturias: El fondo covid es un parche que dejará atrás a miles de familias; no se ayuda a nuestra gran industria, herida de muerte tras la aprobación de un Estatuto Electrointensivo que no da ninguna solución a Asturias; y tampoco se compensa a los ayuntamientos asturianos el esfuerzo económico realizado en esta pandemia.

El PP es el único partido que ayer se opuso con un "no" a estas Cuentas. Por eso, nuestra labor de control al Gobierno se hace ahora más imprescindible que nunca. Es evidente que somos la única alternativa real y sensata a este Gobierno socialista".