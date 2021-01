Los deseos para el 2021 de los asturianos que viven fuera: “Queremos meter las mascarillas en un cajón y no sacarlas”

Rebeca Amado vive en Alemania con su familia. Y anoche también pensó qué quiere para este 2021 que acabamos de estrenar. Y, como muchos otros, no deseó grandes lujos ni dinero. "Mi mayor deseo, imagino que como para el resto del mundo, es poder tener este maldito virus bajo control y así poder volver a disfrutar de la vida, de esas pequeñas cosas que antes no parecían tan importantes, pero que son tan necesarias. Volver a esa ansiada normalidad, poder volver a reencontrarme con la familia y los amigos y, no sólo eso, poder abrazarnos y besarnos. Deseo regresar a Asturias y volver a sentirme en casa aunque sólo sea unos días", relató la candasina. No hay que olvidar que muchos de los que viven fuera de Asturias estos días lo tienen más difícil que nunca para volver. La exigencia de pruebas PCR negativas o incluso de confinamientos antes y después de cruzar las fronteras hacen que no se disponga de días libres ni de recursos suficientes para emprender un viaje que se deja, en el mejor de los casos, para tiempos. mejores. "Deseo volver al colegio y poder dar clase sin tener que intuir las caras de los alumnos tras las mascarillas, deseo no tener que dar más clases por videoconferencia, deseo poder planear mis clases sin temor a no saber si estaremos en el aula, en casa o si esa clase estará en cuarentena o, por qué no, yo misma", asegura Amado haciendo hincapié en que este año también ha sido difícil para sus hijos, que no han podido disfrutar de una infancia normal. "Quiero meter todas las mascarillas en un cajón y que cuidemos el planeta, que todo lo vivido no sea en vano", concluye.

La actriz Covadonga Camblor pasó la Nochevieja sola en su habituación: "La situación en Londres está peor que en abril"

La actriz Covadonga Camblor hace casi un año que no hace teatro y se sube a un escenario. Pero lo que más echa de menos es Asturias. Y a su abuela, eso sobre todas las cosas. La Nochevieja la pasó sola, en su habituación pero eso no le ha quitado esperanzas para el 2021. "Este año que empieza hay que pedir salud porque es lo fundamental, esta vez no es un tópico", asegura desde Londres en donde la situación "está bastante mal". "Si solo en Londres se calcula q hay más de 17.000 casos diarios...", asegura resignada. Allí los hospitales están mucho peor que durante el confinamiento de abril.

Las expectativas de Camblor no se diferencian mucho de las de José Ramón Álvarez. El candasín, al que fin de año le pilló en Noruega. "Quiero poder visitar en Asturias a mis padres, a mi familia y a mi amigos. Disfrutar de Asturias y sus gentes. A nivel profesional estoy contento. Aunque siempre surgen nuevas oportunidades y esa es muy motivante. Me encantan los desafíos", explica. Álvarez asegura que en vacaciones "casi todos noruegos tienen una cabaña al lado del mar o en la montaña y las utilizan mucho estos días para pescar, ir de montaña o esquiar", relata al otro lado del teléfono antes de bajarse de los esquís.

En resumen. Los asturianos quieren volver. Y lo quieren hacer con seguridad. Poder disfrutar de su tierra pero, eso sí, después de vacunarse para protegerse y proteger a los demás.