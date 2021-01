El año recién concluido, el fatídico 2020, debería quedar para el recuerdo como algo más que el año de la pandemia. Ha sido también el que ha sacado espontáneos gestos de solidaridad y de compromiso entre vecinos y de apoyo a los colectivos más golpeados por la crisis. El primero de esos detalles se fraguó en las comunidades vecinales, con alianzas increíbles para reconocer todos los días el trabajo de los sanitarios y otros profesionales que fueron fundamentales en los momentos de mayor rigor ante la pandemia.

Pero luego, pasados los meses, lo que se multiplicaron fueron los gestos solidarios y de buena vecindad que son las mejores lecciones de un año terrible social y económicamente hablando.

LA NUEVA ESPAÑA ha recopilado para empezar el año sólo una mínima parte de esos detalles que muestran lo mejor del ser humano y que se fraguaron en territorio asturiano por personas individuales o colectivos particulares. Un reflejo de las grandes historias del año de pandemia que se dieron a conocer y detrás de las cuales seguro que hay otras muchas más historias que solo conocen los implicados.

La carnicería que repartió vales para consumir en hostelería

La hostelería ha sido uno de los sectores más castigados por las medidas decretadas por la administración asturiana para contener la pandemia y esa circunstancia generó no solo las protestas del sector sino también la solidaridad entre comerciantes. Una carnicería moscona decidió que su forma de apoyar a los negocios hosteleros de la zona, clientes suyos en circunstancias normales, era entregar con cada pedido de compra vales para cafés y consumiciones en los locales hosteleros que llevaban cerrados muchos semanas. Los cerca de 200 euros que pensaban redirigir los dueños de la carnicería a otros empresarios de la zona eran, en su simbolismo, mucho más que el valor económico.

El cupón anónimo que alegró la reapertura comercial de La Felguera

En noviembre el Gobierno asturiano levantó las restricciones de apertura que tenía el comercio de calle y varios empresarios de una misma calle de La Felguera levantaron las persianas de sus establecimientos con la sorpresa de encontrar, bajo la puerta, un cupón de la once como gesto de ánimo.

“Hoy cuando abrí tenia este cupón metido por debajo de la puerta. No sé quién fue porque no dejó nombre pero por si lo ve por aquí quería decirte que me emocionó. Tengo el mejor trabajo del mundo”, confesaba en sus redes sociales una de las empresarias beneficiadas con el gesto simbólico. El sobre en el que iba guardado el cupón solo decía “Ánimo y mucha suerte”. Otra beneficiaria lo explicaba así: “Una vez más, ¡gracias! Por las visitas, por los detalles, por los ánimos y por ese duende que ha dejado en la entrada de muchos negocios sin hacer nada de ruido un detalle deseándonos toda la suerte del mundo, sois las estrellas que hacéis que las luces de los negocios no se apaguen y podamos seguir dando vida a esos pueblinos y barrios que tanto queremos!!”. No había mejor forma de retomar la actividad ni forma más sincera de agradecerlo.

50 euros por debajo de la puerta de un bar de Avilés

Un gesto semejante, pero sin esperar a la intervención del azar, lo vivió un hostelero avilesino de la plaza del Carbayo. Hugo Reguero reabrió su local, tras los cierres de la pandemia, con una pila de cartas en el felpudo. Y cuando lo que pensaba encontrar eran notiificaciones y otras facturas, lo que descubrió fue un sobre con 50 euros y un mensaje: "Para ayudar a la hostelería. Lucía y Vital". Ni siquiera eran grandes clientes; Hugo Reguero hasta tuvo que buscar su teléfono a través de terceros para darles las gracias. Sus 50 euros fueron más que una propina: "Fue una sorpresa increíble", contaba el implicado.

La panadera que dejó de cobrar a las empresas cerradas

En el barrio de El Casal, en Grado, el detalle solidario salió de una panadería de la zona. Consciente del mal momento que estaban viviendo muchos de los bares y restaurantes moscones, la propietaria del negocio dejó de cobrarles la factura del pan en la primera semana de reapertura tras el confinamiento. Un gesto que iba más allá de los euros que dejaría de recaudar el obrador de sus clientes hosteleros. Se trataba de hacer piña con los vecinos, como cuenta la responsable del negocio.

El aguinaldo convertido en una placa para recordar toda la vida

Si hay unos profesionales que han sufrido como pocos la pandemia esos han sido los trabajadores de las residencias de ancianos de Asturias. Sus desvelos por los mayores, no siempre bien visibilizados, los tuvieron muy en cuenta los familiares de los residentes del centro Los Arces, de La Providencia, en Gijón. De su propio bolsillo, las familias de los residentes reunieron dinero para corresponder al esfuerzo de todo el personal de la residencia y además de sufragar un aguinaldo en forma de merienda colectiva, les dedicaron una placa de agradecimiento a las trabajadoras del geriátrico.

"En tiempos de Covid, habéis cuidado a quienes más queremos", reza la placa que quedará como enorme recuerdo en la fachada del centro geriátrico. "Simplemente quisimos agradecer a todos los que nos han ayudado", explicaba una de las promotoras.

Cartas navideñas de ánimo a los mayores

Escolares de Carreño y Gijón se animaron, a propuesta de diversas maestras, a escribir cartas, con originales mensajes para quienes estén en las fechas navideñas distanciados de los suyos como protección frente al covid. Los colegios carreñenses apadrinaron a abuelos que viven en centros geriátricos del concejo, así como a otros que residen solos en sus hogares. En total, alrededor de 600 personas recibieron estos días las cartas elaboradas por los escolares, en formato de misiva tradicional y, en el caso de los más pequeños, de dibujos de lo más vistoso. Lo mismo se llevó a cabo en algún colegio gijonés.

Recital sorpresa de gaiteros para animar un geriátrico

Ocurrió en Nochebuena en Villaviciosa. El gaitero Martín Poladura, quien hace años fue director de la Banda de Gaites de Villaviciosa, propuso a varios músicos del concejo llevar un pequeño recital a algún geriátrico de la zona, con el que dar idea a los mayores de que en el "exterior" se acordaban de ellos, aunque la distancia de seguridad impidiera un acercamiento más caluroso. “Al conocer por las noticias que no iban a dejar salir a los abuelos de las residencias, propuse a unos amigos tocar para ellos para animarlos”, recuerda Poladura, y no faltó quien se adhirió a su llamada.

La cena de navidad, convertida en 1.500 euros para familias sin recursos

Esa fue la decisión de los operarios de una gran compañía energética con base en el oriente de Asturias: donar 1.500 euros a Cáritas Parroquial de Cangas de Onís. No era una recaudación cualquiera, era la que hubieran invertido en circunstancias normales en su tradicional cena navideña, imposible de organizar en el 2020. Los trabajadores optaron por darle un mejor destino a su dinero, antes que dejarlo acumulado para cenas posteriores.

Pero no fue esa la única cena navideña reinvertida con gran acierto. La residencia de personas mayores Nuestra Señora del Fresno, de Langreo, quiso agradecer a su personal la enorme dedicación de este año y ante la imposibilidad de repetir la tradicional cena de navidad lo que se ideó fue regalar a cada uno de sus trabajadores un bono de 60 euros para invertir en varios establecimientos hosteleros del municipio.

Las prácticas de FP de hostelería sirvieron para elaborar menús navideños

Profesores y alumnos de la escuela de hostelería de Llanes han llevado a cabo esta navidad, a iniciativa de un docente del centro y con el respaldo unánime de toda la comunidad educativa, una elaboración especial de platos de fiesta. Así, las prácticas obligadas de cocina de los alumnos sirvieron para elaborar menús que periódicamente se entregaban a familias con pocos recursos de la comarca. Como los mejores gestos solidarios, la idea fue encadenando eslabones de ayuda y los vecinos de la zona respondieron al gesto de la escuela aportando mucha comida para contribuir a la elaboración de las comidas. Menús que luego se encargaban de entregar voluntarios de Protección Civil.

https://www.lne.es/oriente/2020/12/05/escuela-hosteleria-llanisca-repartio-460-25957788.html

Menos inversión en luces navideñas y más respaldo a las madres gestantes

El Ayuntamiento de Gijón aportó este año dinero extra a las asociaciones de vecinos para que llevasen la animación de las luces de Navidad a sus respectivas sedes, como forma de darle luz y alegría a una navidad tan trastocada. Sin embargo, las asociaciones vecinales de las parroquias de Baldornón y Fano optaron por ahorrar en luces para gastar en solidaridad. Ubicadas como están sus sedes en lugares de poco tránsito vecinal, la dedición de las juntas directivas fue iluminar de una forma bonita sus sedes pero sin excesos innecesarios. Así que hubo menos gasto en luces y un sobrante que sirvió para donar productos de higiene a la Casa de Acogida de Madres Gestantes de La Guía "en agradecimiento por la gran labor social que realizan".

Más de 6.000 euros en vales de compra en el pequeño comercio asturiano

Esa fue la decisión de una empresa del sector de la construcción con sede en Gijón. Premiar a sus trabajadores, tras un duro año de trabajo, enfermedad y confinamientos, con vales de compra por valor de más de 6.000 euros. La única condición era que esas compras debían hacerse en el sector del pequeño comercio, tras una colaboración definida con la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias. "Es una forma de ayudar a un sector muy desfavorecido por esta pandemia como es el comercio pequeño de Asturias, gente de barrio que tanto necesitamos y tanto nos necesita", explicaban desde la gerencia de la empresa.

Adornos navideños y musicales para la reapertura de los negocios de Nava

Los hosteleros de la agrupación de Nava recibieron, en su reapertura navideña, un adorno artesanal realizado por los alumnos de la asignatura de Música y Movimiento de la Escuela de Música de Nava. Era su forma de alegrar la nueva etapa de sus vecinos. Se traba de adornos navideños realizados por los alumnos de 3 a 7 años con la intención de alegrar las complicadas fechas, tanto en lo económico como en lo familiar. Además, días después la Escuela estrenaba un villancico compuesto para la Asociacion de Comerciantes y Autonomos de Nava (ACOAN) interpretado por alumnos de la asignatura de Lenguaje Musical.