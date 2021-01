El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha lamentado este sábado el "inicio de año terrible en Asturias", destacando que al fallecimiento del niño de 12 años -se investiga si ha sido a causa de la Covid-1--, se sumó ayer el de uno de los dos trabajadores de la máquina quitanieves que sufrieron el impacto de un enorme alud en San Isidro, en Aller. Además se continúa buscando al otro trabajador desaparecido.

Barbón ha querido trasladar, a través de las redes sociales su "más sentido pésame y el del Gobierno del Principado a las familias". "El inicio del año no puede ser peor", lamenta Adrián Barbón.

El presidente asturiano recuerda que desde las 8.30 de la mañana continúan las labores de búsqueda por parte de los Bomberos, GREIM de Guardia Civil y los miembros de la Unidad Militar de Emergencias, UME del operario que aun no ha aparecido. "El tiempo en la zona es infernal y eso ralentiza mucho las labores de rescate por parte de unos profesionales con amplia experiencia en situaciones límite. Tenemos que ser conscientes que las labores deben realizarse en unas mínimas condiciones de seguridad para no exponer a riesgos a los equipos de rescate. El riesgo de aludes es muy alto en la zona y el tiempo no da tregua. Todo el apoyo a la labor del equipo que participa en el rescate", ha declaradoen su perfil de Facebook.