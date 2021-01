Un crío “muy de barrio” y futbolista

“En la parroquia son muy queridos, son del barrio de toda la vida y cuando ayer nos enteramos no dábamos crédito. Tenga o no tenga esto algo que ver con el virus, es una desgracia. Demasiada mala suerte”, lamentaban ayer algunos de estos allegados, muchos de ellos relacionados también con la parroquia del Buen Pastor, donde el tío del joven fue durante un tiempo catequista. “Algunos sabíamos que estaba malín, pero cuando fueron al hospital la familia no pensaba que pudiese tener nada que ver con esto ni mucho menos lo que iba a pasar después. Estamos todos todavía un poco en shock”, lamentaron.

El pequeño, hijo único, deja a sus dos padres y a su abuela materna, y sus restos fueron incinerados ayer en el Tanatorio de Cabueñes. Era, además, era un conocido jugador de fútbol base, lo que desató una gran cantidad de condolencias procedentes de clubes deportivos de toda la región.

Junto a ellos, el otro grupo que más apoyos públicos mostró estas últimas horas en redes sociales –que por la actual situación de pandemia se ha vuelto uno de los principales cauces para trasladar un mensaje de cariño– fue la red de centros concertados de la región, un gesto que nació a raíz de que la Inmaculada publicase por la mañana, con “ inmensa tristeza”, la pérdida del alumno –que cursaba el primer nivel de la ESO– y pedía a las familias una oración en su memoria. “En colegios como este existe una relación muy especial entre los compañeros de clases; todos nos conocemos entre todos y hay muchos críos muy afectados, porque no lo entienden”, concretó una de las familias cercanas a la clase afectada.

Todos estos allegados, no obstante, respetan la discreción que la familia ha preferido mantener estos días y siguen a la espera de que la autopsia del joven dictamine si su muerte pasará a la lista de víctimas del coronavirus o si, como algunos aún sospechan, el pequeño padeció en realidad una meningitis: “Pero nos importa más la pérdida que la causa”.