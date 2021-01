“La pandemia abrió una ventana para ver la falta de financiación de las autonomías”

–¿En qué ha cambiado la pandemia su labor al frente de la Hacienda autonómica?

–Es una experiencia muy intensa y dura, pero hemos aprendido a enfrentarnos con una situación imprevista, caracterizada por las urgencias. Como parte positiva me quedo con el trabajo de la Administración. La idea del funcionario no comprometido es falaz, con toda seguridad. Y quiero destacar la respuesta del Gobierno central y de la Unión Europea, muy diferente a la de otras épocas. Es algo que debemos valorar y que recordaremos con el paso de la historia. Esta respuesta ayudará a que la pandemia no tenga un efecto tan grave.

–En la recesión de 2009 Europa respondió con ajustes y “tijera” al gasto público. ¿Por qué esta vez la estrategia de la Unión Europea es tan diferente, con ayudas casi inmediatas?

–La experiencia pasada ha servido para dar una mejor respuesta ante esta situación. Quizás el aprendizaje y los resultados de aquella forma de actuar hayan hecho recapacitar y replantearse que aquella no era la vía y que hacía falta una estrategia muy distinta: reactivar, apoyar, dedicar recursos, flexibilizar aquellas reglas tan rígidas impuestas. Ahora la crisis sanitaria ha derivado en una crisis económica y para atender ambas son necesarias políticas de activación y de impulso.

–¿En Asturias ha habido más disposición a la negociación debido a la pandemia?

–Sin duda, y el resultado es evidente. El Gobierno tuvo claro desde el principio que estábamos ante una situación excepcional y que los ciudadanos esperaban una respuesta responsable, de apoyar todos el camino para salir antes de la crisis. La mayor parte de los grupos parlamentarios entendieron la necesidad de negociar y llegar a un acuerdo. Quiero dar las gracias explícitamente a IU, Foro, Ciudadanos y Podemos por apoyar el Presupuesto. Entendieron la necesidad de que los ciudadanos percibiesen que no era el momento de enfrentamientos ni de dejarse llevar por intereses de partido. Era el momento de salir adelante y el Presupuesto es una herramienta fundamental.

¿Está satisfecha por ese acuerdo tan amplio o era algo casi obligado para no desaprovechar la flexibilidad concedida por Bruselas?

–Era más importante que nunca. Por supuesto que estamos satisfechos y creo que toda Asturias debe estarlo por la respuesta de la clase política. Lamento que algún partido no haya querido unirse a ese consenso.

–¿La presencia de Podemos en el Gobierno central allanó su voto favorable en Asturias?

–Lo desconozco. Nuestro planteamiento al abrir el diálogo a los partidos era abordar una estrategia de región, de comunidad autónoma. Fueron responsables.

–¿Había interés del Gobierno en sumar al PP a ese acuerdo o esa negociación ya partía con más prejuicios?

–En absoluto. La negociación del Presupuesto se abrió a todos los grupos parlamentarios, excepto a Vox por su rechazo al Estado autonómico. Pero los tiempos, los plazos, la información y la disposición de nuestro equipo negociador fueron idénticos con todos. Se lo aseguro. En ningún momento hubo un planteamiento diferente respecto al Grupo parlamentario Popular. Y es claro: este Presupuesto está apoyado por grupos de distintas sensibilidades políticas.

–¿Había desconfianza con Ciudadanos por el precedente del año pasado?

–Entendimos que era una situación distinta y no miramos al pasado porque nos enfrentábamos a un momento temporal e histórico diferentes. Y así lo planteó también Ciudadanos.

–En 2021 habrá un Presupuesto con casi 500 millones más. ¿Confía en que la flexibilidad de Europa permita mantener un volumen similar o los Presupuestos de este año son punto y aparte?

–Desconocemos cuál será la postura por parte de la Unión Europea y del Estado. Estamos en una situación de elevada incertidumbre. Ahora nos tenemos que centrar en ejecutar el Presupuesto de este año. Es verdad que la situación vivida en 2020 y que viviremos en 2021 tendrá efectos sobre los presupuestos posteriores en muchos sentidos. Por ejemplo, la liquidación del modelo de financiación de 2020, que se recibe en 2022, va a tener un impacto claro en los ingresos de ese año. Entendemos que la postura del Estado no es la de ir a un escenario de ajuste a muy corto plazo. Recuperarse de esta crisis va a a requerir no solo este ejercicio económico, sino también alguno posterior. El reequilibrio tampoco va a ser inmediato. Pero ahora mismo tenemos que atender la pandemia y sus efectos sobre la actividad económica. Por eso hemos ido al máximo de recursos disponibles y así lo seguiremos haciendo mientras no lleguemos a la situación de partida.

–¿Espera años malos para la recaudación por la caída de la actividad?

–Está claro que va a tener un efecto. Para 2021 prevemos una caída de ingresos en los capítulos de naturaleza tributaria de más de 226 millones de euros. Es un descenso muy importante, que afecta sobre todo a la fiscalidad indirecta. Ahora bien, esta crisis económica es especial porque se deriva de una crisis sanitaria. Por lo tanto, si esa situación se corrige, y las vacunas son el inicio del fin de esta pandemia, la crisis económica finalizará y la actividad tendrá un impulso muy importante. No debemos extrapolar la evolución de la crisis económica de 2008 y 2009 con la evolución de la actividad económica tras esta crisis. El impulso que se da desde Europa va a tener un efecto claro en que esta recuperación pueda ser más rápida.

–¿Son suficientes los 196 millones que llegan a Asturias del primer fondo europeo?

–Es casi exactamente lo que se esperaba. Cada comunidad autónoma ha recibido la cifra prevista desde que nos comunicaron los criterios en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de octubre. La verdad es que sorprende que en aquel momento no hubiese ninguna voz discordante y que aparezcan ahora. El Ministerio de Hacienda ha extrapolado a España los criterios de reparto de la Unión Europea, que tenían como referencia la pérdida de renta y de empleo, con especial atención al empleo juvenil. Podía haber otros criterios, pero estos me parecen lógicos. A Asturias le corresponden casi 200 millones y avanzaremos en esas inversiones en los próximos tres años. Ahora hay que preocuparse más de la gestión de esa cifra.

–¿La pandemia ha puesto de manifiesto la infrafinanciación de los servicios públicos básicos por el permanente retraso en la reforma del sistema?

–Sin duda, precisamente la pandemia ha abierto una ventana para dejar ver, para visualizar esos problemas. Y no es una cuestión que haya afectado solo a Asturias. Todas las comunidades llevamos manifestando y advirtiendo de la infrafinanciación de la sanidad, la educación y los servicios asistenciales. Es necesario reformar el modelo de financiación autonómica y es preciso que tenga en cuenta las necesidades de gasto y el coste efectivo de los servicios. Un coste que, ahora lo estamos comprobando más que nunca, va ligado a factores como el envejecimiento de la población, algo que en Asturias nos afecta y nos ha afectado en esta crisis sanitaria de manera especial.

–¿Y en la actual situación será posible la inyección económica que requiere la nueva reforma del sistema de financiación?

–La reforma del modelo ya se debería haber hecho previamente. Si el Estado la hubiera afrontado antes, ahora no habría sido necesaria una inyección de recursos tan importante. En todo caso, cuanto primero mejor. Es el momento de sentarse, hablar y, ahora que tenemos claras las necesidades, ponerlas sobre la mesa para llegar a un acuerdo, sin penalizar a nadie. Se trata de establecer criterios que sirvan a los distintos territorios para afrontar esas necesidades de gasto. Si queremos que salga un buen modelo, no se trata de enfrentar a unas autonomías con otras, lo que no quita que aquellos territorios que defendemos los mismos planteamientos podamos ir juntos.

–Pero la tarta es finita, y si unos territorios van a tener un trozo mayor, otros menguarán.

–La situación actual ha demostrado que esa tarta finita tiene que ser más grande y las raciones que corresponda repartir tienen que ser más grandes. Y que no se nos olvide que las comunidades autónomas tenemos que gestionar los servicios públicos fundamentales.