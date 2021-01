El Principado negocia traer a Bobes una multinacional que prevé crear mil empleos

La operación se viene gestando desde hace tiempo (casi un año), aunque no está cerrada y sus términos están sujetos a la confidencialidad más absoluta. De ahí, que no haya trascendido el nombre de la empresa, sobre el que se mantiene el mayor secretismo. No obstante, la previsión de la ocupación de una gran superficie del suelo en el polígono sierense por parte de una única compañía es una realidad. Como lo es el planteamiento de que incluso será necesario desplazar alguna otra pequeña empresa ubicada hace tiempo en el mismo área para poder dar cumplimiento a las necesidades de esta multinacional.

De hecho, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado (CUOTA) ya acordó el 16 de octubre de 2020 , “por razones de interés público”, iniciar los cambios necesarios en el plan parcial del área industrial de Bobes. Dicha modificación plantea tres alternativas en cuanto al desarrollo del proyecto, denominadas 0, 1 y 2. Y la documentación disponible se refiere a una de ellas, la número uno, como “la más ventajosa de las planteadas”. Esta señala la necesidad de incorporar “la nueva tipología de Gran Industria Singular (GIS)”. Dicha tipología no está contemplada en el actual plan y tiene como principal característica su tamaño, esto es, la ocupación de una superficie superior a los 50.000 metros cuadrados.

La alternativa número uno refiere también que se tratará de un desarrollo situado al Oeste, que determinaría la desaparición de las parcelas actualmente ubicadas en esa posición. Asimismo, también implicaría un reajuste de las parcelas situadas al Este del ámbito y cambios en la planificación del sistema de viales inicialmente previsto.

En concreto, la llamada alternativa 1 hace “desaparecer el tramo viario de la zona Oeste” y actúa sobre “sobre aspectos puntuales del viario de borde” de la parcela en la que se ubicaría la multinacional.

Las dos alternativas restantes no cuentan con el visto inicial al afectar de manera “negativa” al núcleo rural existente o porque alterarían de forma mucho más sustancial las redes de conexión viaria previstas en el área a ocupar.

El plan para la modificación de este parte del polígono ha superado ya un periodo de consultas y la Administración autonómica entiende además que, siempre que se adopten las medidas legalmente establecidas y las diferentes normativas sectoriales “de aplicación para los proyectos y actividades que se deriven de la modificación del plan parcial” de Bobes, esta iniciativa “no afectará a áreas de valor, vulnerables, ni presenta problemas significativos desde el punto de vista ambiental”.

La modificación del plan de Bobes es necesaria fundamentalmente para para dar entrada a la nueva tipología industrial, la citada Gran Industria Singular (GIS), que permite la unificación de varias parcelas. En concreto, según la documentación existente, sería necesario unir hasta 25 “lotes edificatorios” del actual proyecto de desarrollo de esa fase de Bobes, más una parcela ya ocupada, con cuya propiedad se estaría negociando su traslado.

El nombre de la multinacional no ha trascendido y es previsible que no lo haga oficialmente hasta que se cierre el acuerdo, que debería sellarse, al menos inicialmente, en unas semanas. No hay, por tanto, datos en relación a la empresa, ya que estos ni siquiera han trascendido en los periodos de consulta a los que ha sido sometida la modificación del plan.

A mediados del pasado mes de agosto, se cumplió exactamente un año de la llegada de Amazon a Asturias, en concreto también a Siero, a una nave del polígono de Meres.

El gigante de la logística había superado ya en su primer aniversario implantado en el Principado sus previsiones de crecimiento y actividad, pasando también a mayores en lo que respecta a la creación de empleo inicialmente prevista en el plan de la compañía.