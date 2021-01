“Tranquilos” en Somiedo al recuperar la conexión con el resto de Asturias tras limpiar el argayo

Afortunadamente, no hubo daños personales que lamentar, pero sí obligó a trabajar sin descanso desde entonces para limpiar la zona y recuperar la comunicación terrestre con Somiedo, donde, hasta ayer, la única forma de salir por carretera era a través de El Puerto, en la frontera con la vecina comarca leonesa de Babia, un itinerario muy poco recomendable en los últimos días dada la copiosa nevada que ha caído en Asturias y que en lugares como El Puerto, a casi 1.500 metros de altitud, ha dejado espesores que rondan el metro. “Tranquilos; los vecinos no comentan otra cosa que la apertura de la carretera les deja tranquilos al no tener que salir por León”, explicó ayer por la tarde a LA NUEVA ESPAÑA Pablo García, del bar Casa Pepe El Molín, en la Pola. Con todo, el cierre de la vía durante estos cinco días no ha supuesto ningún problema ni ha generado emergencia alguna en el concejo.

Hasta la capital somedana se acercaron ayer incluso unos cuantos visitantes que, si bien accedieron por León, pudieron regresar a casa ya por la carretera regional despejada en La Malva. “Enhorabuena al Gobierno del Principado por su rapidez y eficacia. Y a la empresa Posada y sus trabajadores por su profesionalidad”, celebró el alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández Fervienza.

En el resto del concejo también hubo tarea para despejar las carreteras, pero de nieve, donde los espesores fueron considerables y las quitanieves no pararon en toda la jornada.