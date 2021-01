El Arzobispo de Oviedo anima a la comunidad cristiana de Asturias a celebrar la navidad al tiempo que critica en su carta pastoral de esta semana a quienes “se aprovechan para imponernos sus ideologías políticas a cualquier precio, sus leyes abusivas contra la libertad y la vida, sus interesadas historiar irrealmente maquilladas ante el espejo de su insufrible narcisismo”. Unas palabras con las que Carlos Sanz Montes hace alusión a la reciente aprobación en el Congreso del texto que regulará la eutanasia por primera vez en España.

Ante los abusos de determinados gobernantes y el impacto de la “pandemia intrusa”, el Arzobispo reflexiona acerca de si “cuando todo esto sucede, nos cuestionamos si es posible la esperanza, si podremos volver a comenzar cuando aparezcan las vacunas varias que necesitamos para las varias pandemias en curso”. Sanz Montes defiende que “los asturianos podemos y hasta debemos celebrar la navidad, precisamente cuando más arrecia lo que nos puede acorralar la alegría y ensombrecer la esperanza. La navidad no es solo algo que sucedió hace dos mil años, sino algo que sucede cada día. Hay una luz más grande y poderosa que todas nuestras oscuridades juntas”. El Arzobispo defiende que “la actitud cristiana no cambia la circunstancia que nos asola, sino que su novedad consiste en el nuevo modo de mirarla, en un momento duro que por tantos motivos nos duele, pero no nos destruye ya”.