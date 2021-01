Asturias recibe 11.700 nuevas dosis de la vacuna y Salud alerta de un aumento de contagios en el ámbito social

En concreto, se han utilizado ya el 80,7 por ciento de las 12.070 vacunas disponibles hasta hoy, el 0,9 por ciento de la población asturiana, aunque este mediodía se ha recibido otra remesa de 11.700 dosis para continuar con la campaña de vacunación en los geriátricos a lo largo de esta semana.

Desde el inicio de esta campaña han ido vacunados ya 5.905 residentes y 3.574 trabajadores en centros de mayores de todas las áreas sanitarias y en los que un 8 por ciento de los candidatos ha rechazado ponerse la vacuna.

Varios usuarios y trabajadores de la Residencia Mixta de Gijón fueron el 27 de diciembre las primeras personas en ser inoculadas en la primera fase de la vacunación, que en Asturias pretende llegar a unas 150.000 personas a lo largo del primer trimestre de 2021.

Tras los residentes y profesionales de residencias en el Principado -unas 23.000 personas- se procederá vacunar a los trabajadores sanitarios de primera línea y a los considerados esenciales de segunda línea antes de hacerlo con el grupo de personas con alto nivel de dependencia.

Según Cofiño, la vacunación del personal sanitario se iniciará cuanto antes, en función de la disponibilidad de la vacuna y en un contexto en el que contener la transmisión al máximo posibles es necesario para poder inocular al mayor número de personas posible.

Los casos de covid que se dan en el ámbito social preocupan al Principado de Asturias. En los últimos días, "se estaban evidenciando brotes de riesgo en entornos sociales", como los vinculados al colegio Paula Frassinetti de Avilés, donde de 49 alumnos de un curso hay 19 positivos confirmados, o al entorno del Sporting, con 37 positivos y 140 personas en cuarentena. Así lo ha explicado en una rueda de prensa telemática el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño. Con estos datos sobre la mesa, el Principado ha vuelto a hacer un llamamiento a los jóvenes de entre 15 y 25 años a restringir su vida social. "Hay jóvenes con un número de contactos estrechos muy alto", apunta.

El Principado estudia en estos momentos si hay vínculos entre el foco del Sporting y el del colegio de Avilés. A su vez, también analiza los casos detectados de la cepa británica en un brote familiar en Avilés.

Los principales brotes

"Desde rastreadores se está detectando una parte muy preocupante de transmisión en el ámbito social", ha destacado María José Villanueva, coordinadora programa de rastreo del covid del Principado. Se destacan 3 focos diferentes.

Entorno del Sporting. El brote en el club rojiblanco suma 140 personas en cuarentena, entre positivos y contactos estrechos y 37 casos confirmados. La detección de estos casos se sitúa en ámbitos "de índole fundamentalmente social", explica Villanueva. Y añade: "Es un entorno preocupante en domicilios particulares o en locales de hostelería". Algunos de los focos del brote en el Sporting se sitúan en reuniones familiares, otros en el ámbito social, bien sea en "domicilios particulares" o en "otras reuniones en establecimientos hosteleros". El colegio Paula Frassinetti de Avilés. Supera el centenar de cuarentenados. De 46 alumnos de un curso, hay 19 casos positivos confirmados. La cepa británica en una familia de Avilés. Se está llevando a cabo un "estudio exhaustivo" del tema para poder frenar su transmisión y determinar su origen.

Asturias vuelve a estar por encima de los 100 positivos

La Consejería de Salud ha confirmado 135 nuevos casos de coronavirus diagnosticados ayer, jornada en la que se produjeron 16 ingresos en planta y 3 en UCI, y se registraron 3 altas.

Actualmente, en el Principado hay 188 pacientes hospitalizados con confirmación o sospecha de covid-19 y otras 62 personas permanecen en unidades de cuidados intensivos.

Por otra parte, ayer fallecieron cuatro personas: una mujer de 86 años y tres hombres de 86, 88 y 95. Una de ellas tenía su domicilio en un centro residencial de mayores.

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) realizó ayer 2.274 pruebas de diagnóstico de infección activa por covid-19 y la tasa de positividad se situó en el 7,08%. (Para saber cómo se obtiene esa tasa puede pinchar en el siguiente enlace).

Certezas e incógnitas de la nueva variante del SARS-CoV-2

¿Qué tiene de excepcional esta variante?

La variante B.1.1.7 –también llamada VUI-202012-01, donde “VUI” significa “variant under investigation, variante bajo investigación”– acumula 23 mutaciones, 14 cambios de aminoácidos y 3 deleciones; y 17 de esas mutaciones se han dado a la vez, algo inédito: los científicos nunca habían visto que un virus adquiriese más de una docena de mutaciones aparentemente a la vez.

¿Por qué es preocupante?

Además de su rápida propagación, que le permite sustituir a otras versiones del virus existentes, ocho de sus mutaciones afectan a la proteína “S” o espícula, la “llave” que usa el virus para entrar en las células y que le dan su forma de corona solar. Es la parte del virus que se utiliza como diana para las vacunas. Pero hay otros cambios importantes. José Manuel Bautista, bioquímico, biólogo molecular y catedrático de la Universidad Complutense, señala que la variante inglesa del SARS-CoV-2 es preocupante porque tres de sus mutaciones le confieren cambios de funcionalidades: la N501Y es clave en la unión al receptor. La deleción 69-70 evade la respuesta inmunológica en algunos pacientes inmunocomprometidos. Y el P681H es adyacente al corte de la furina, lo que le daría una mayor infectividad.

¿Es seguro que esta variante es más contagiosa?

Casi todos los virólogos y genetistas lo manejan como hipótesis plausible: podría ser un 70% más contagiosa o incluso más, según aseguró el viernes el doctor Erik Volz, del Imperial College de Londres. También se ha dicho que aumenta el número reproductivo básico, el ritmo de contagio, en 0.4. Esto explicaría que la variante detectada en septiembre significase un cuarto de los casos de Londres en noviembre y dos tercios a mediados de diciembre. Sin embargo, Ana Fernández-Sesma, microbióloga en la Escuela de Medicina Icahn del hospital Mount Sinai de Nueva York, apunta que no siempre el aumento de contagios en una zona significa que el virus sea más contagioso. El verano pasado se barajó que una variante surgida en España, llamada B.1.117, era más contagiosa, pero luego se comprobó que los datos eran preliminares y sesgados, y que la prevalencia de dicha variante en Reino Unido se debió a que la acarrearon turistas que visitaron nuestro país. “Todavía no hay datos veraces sobre si esta variante es más transmisible”, advierte Fernández-Sesma. Maria Van Kerkhove, directora científica de la OMS, aseguró ayer que hay un incremento de transmisibilidad, aunque no es seguro si esto se debe a la variante en sí o a “una combinación de factores con el comportamiento”.

¿Afectará a las vacunas?

Es muy probable que no, según los investigadores, menos rotundos que los ministros de Sanidad de España y Alemania –ninguno de ellos científico–, que ya lo han descartado. “Unas pocas mutaciones no deberían afectar a la vacuna, pero hay que comprobarlo”, dice Iñaki Comas, del Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC). Podría ocurrir que el virus cambie hasta el punto de que las vacunas no sean tan eficaces. Comas apunta que, llegado ese caso, habría que modificar las vacunas, algo que se hace con la de la gripe constantemente. “Hay experiencia en actualizar vacunas. Por ejemplo, la de la gripe, y las de ARN mensajero [la de Pfizer-BioNTech y Moderna] son ‘fáciles’ [de modificar]”, señala el científico, que recuerda que “comprobar el efecto de las mutaciones lleva tiempo y no todo se puede responder”. José Manuel Bautista, por su parte, señala que “los anticuerpos neutralizantes de las vacunas no solamente reconocen la zona ‘69-70’, sino también otras regiones de la espícula que lo neutralizarían”. La Agencia Europea del Medicamento (EMA) aseguró ayer que “no hay evidencia de que la vacuna no vaya a servir contra la nueva variante” del virus. Daniel Prieto Alhambra, investigador de la Universidad de Oxford, apunta que harán falta más vacunaciones para alcanzar la inmunidad de rebaño.