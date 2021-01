“Limpiamos, reducimos aforos: nos va el negocio en ello”, sostienen los hosteleros

Juan Fernández, portavoz de la nueva asociación SOS Hostelería Avilés, sostiene que el brote nace de “la gente que no es responsable, que no guarda la distancia, que no lleva mascarilla”. Esos, recalca, no son los hosteleros. “Limpiamos los baños, las mesas y las sillas, colocamos las mesas de las terrazas a dos metros cada una. Lo tenemos que hacer y lo hacemos. Nos va el negocio en ello”, destacó.

El hostelero avilesino también rechaza la culpabilización que, a su juicio, hace el Principado de los más jóvenes. “No son ellos los que contagian o se contagian: no hay que confundir juventud con irresponsabilidad”, destacó el hostelero del barrio del Carbayedo. “Hay algunos que no respetan, pero también los hay que con edad pasan de todo”, subrayó.

“No se puede culpabilizar siempre a la hostelería, y, de hacerlo, hay que decir qué local incumplió” Roberto Valdés - Presidente de ASHOL

“Entender que somos los bares los culpables es decir demasiado”, reprochó el hostelero avilesino, que observa “cómo están algunos supermercados a los que no se puede ni entrar, pero también los cajeros de los bancos que no se limpian o los parquímetros de la ORA”, afirmó Juan Fernández.

David Sampedro, de Hostelería con Conciencia, va en la misma dirección: “Vengo de un centro comercial y no pude ni entrar de lo atestado que estaba. ¿Ahí no hay brote?”, se pregunta. “Si las autoridades dicen que tal bar es el centro de un brote, pues no lo vamos a negar: ellos tienen los datos que lo avalan y de los que no tenemos por qué dudar”, destaca el dueño de un local en la gijonesa calle Cabrales.

“Lo que no admitimos es que seamos nosotros los responsables de todo. Ahora dicen a los jóvenes que restrinjan sus relaciones sociales y quince días antes de que nos cerraran en noviembre lo que decían era que teníamos que autoconfinarnos. Abrimos con las restricciones que nos imponen: reducción de aforos, distancia, limpieza... y, encima, ahora esto. Estamos ante un cierre encubierto. Si tenemos que cerrar, cerraremos, pero que el Principado asuma los gastos. Tengo que reducir aforo, pero el alquiler nadie me lo reduce. El Gobierno propone un cierre encubierto. El problema no es el bar, es la fiesta privada de la que vienes”, concluyó el representante del colectivo Hostelería con Conciencia.

“Lo que no podemos admitir es que los hosteleros tengamos que ser los responsables de todo” David Sampedro - Hostelería con Conciencia

“No se puede generalizar. Incumplimos la gran mayoría en todos los sectores; ves los centros comerciales y los supermercados, por ejemplo. No se puede culpabilizar siempre a la hostelería y, en caso de hacerlo, debería demostrarse y decir en qué local se produjo el incumplimiento que derivó en los contagios”, plantea Roberto Valdés, presidente de la Asociación de Hosteleros de Lugones (Ashol). “Cualquier cosa de estas le basta al presidente del Principado para cerrarnos. Parece ser que también hubo fiestas en chalés, en varios domicilios. Por eso no se puede castigar a la hostelería de esta manera”, añadió Valdés, quien considera que la patronal Otea “debería salir a dar explicaciones por su relación con un negocio investigado por los casos y su presidente dimitir, además de dar unas explicaciones”.

En el sector está bastante extendida la creencia de que el Gobierno asturiano decretará mayores restricciones o incluso una medida extrema como el cierre una vez que pasen las celebraciones de Navidad, sobre todo si se da un aumento de contagios en los próximos días. El Principado autorizó la reapertura de la hostelería el pasado 14 de diciembre tras permanecer cerrada 40 días dentro del paquete de medidas decidido para poner freno a la segunda ola, que registró en Asturias mayor número de contagios y también de víctimas mortales que la primera. El Gobierno regional tiene entre sus estrategias la de anticipar posibles restricciones para evitar la expansión del covid-19, pero no se ha pronunciado sobre nuevas medidas en un momento en el que Asturias se sitúa entre las regiones menos afectadas de Europa.