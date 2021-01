Nace Abrazos Verdes, la primera asociación en Asturias para prevenir el suicidio

La responsable explica que es superviviente de la muerte por suicidio de su marido. Y, ahora, cuando ya se ha leído toda la información que ha caído en sus manos, lamenta el poco conocimiento que tuvo en su día para ayudar a su esposo. “Creí ese falso mito de que ‘quien lo dice no lo hace’. Le decía que tenía la obligación de estar bien por su hijo, o sea, que le cargaba una mochila más, y ahora sé que no tendría que haberlo hecho así, pero es que nadie te enseña a hacerlo bien”, razona. Cuando su marido falleció, una de las primeras personas que se le vino a la cabeza fue Sanjurjo, a la que conoce desde hace años y de quien sabía que había perdido a su madre por el mismo motivo hace ahora ya 21 años. “Yo ya puedo hablar desde la experiencia de saber que todo se acaba superando, es otro punto de vista, pero vimos que en Asturias no había nada, ningún recurso de apoyo, ninguna red que ofreciese ayuda profesional. Y sabiendo que aquí registramos 13,4 muertes por cada 100.000 habitantes en 2018, una tasa mucho más alta que en otras comunidades, no se entendía”, señala Sanjurjo, actual secretaria de Abrazos Verdes.

La campaña de envío de mensajes sigue activa durante todas estas fechas festivas –los interesados pueden contactar con apsabrazosverdes@gmail.com– tanto para interesados en recibir un mensaje de ánimo como para los que puedan aportar alguna experiencia propia que tal vez pueda ayudar a un tercero. Desde la asociación se tratará de “afinar” los envíos para que los beneficiarios reciban un testimonio que les pueda resultar más cercano. En cuanto a los grupos de apoyo, el primer paso será contar con el asesoramiento gratuito de Marín, aunque “lo ideal” para los organizadores sería poder contar pronto con financiación pública para poder pagar a profesionales. “En algunos casos no será necesario, y ya hemos hecho grupos diferenciados porque no todos somos iguales. Un grupo de supervivientes que ya han sufrido la muerte de su allegado hace años no necesitan el mismo seguimiento que los que han sufrido muertes más recientes, que ahí sí creemos que lo ideal es tener a un profesional asesorando. Llevamos cosa de un año con grupos de apoyo ayudándonos entre nosotros y nos han escrito hasta gente de otros países”, aclara López.