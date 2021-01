“El 2021 tampoco será el de la reforma del sistema de financiación autonómica”, sostuvo ayer la diputada del PP asturiano en el Congreso, Paloma Gázquez, al hacer balance del primer año de Pedro Sánchez al frente del Gobierno central tras las elecciones generales de noviembre de 2019.

Los Presupuestos Generales del Estado han supuesto, a juicio de Gázquez, “un gran bazar con lo que se ha cedido a otros territorios. Vale todo con tal de mantenerse en el Gobierno”, y aseguró que con esa dinámica “Asturias sale perjudicada”. La parlamentaria afirmó que en el PP existe el convencimiento de que este año “tampoco será el de la reforma del sistema de financiación autonómica, no porque no tenga voluntad de ceder, sino por la brecha que tiene el Gobierno con las autonomías socialistas que no son sanchistas”. Según Gázquez, las dificultades con las que se encontrará el Gobierno central “para dejar contentos a los gobiernos autonómicos socialistas que no son sanchistas” serán determinantes para aparcar, un año más, la reforma del sistema de financiación autonómica.

“Asturias no tiene una posición de fuerza en el reparto de las ayudas europeas con la que sí cuentan otras comunidades, como se ha visto ahora en la negociación de los Presupuestos del Estado”, concluyó la diputada, que no escatimó críticas y reparos a la gestión en los últimos doce meses del Ejecutivo de Sánchez. “Es el Gobierno más ineficaz, débil y radical de la historia de España”, declaró la parlamentaria, que lideró la lista del PP asturiano en las generales de noviembre de 2019. Paloma Gázquez señaló entre las asignaturas pendiente del Gobierno central y de la número uno del PSOE por Asturias, Adriana Lastra, la reciente aprobación del estatuto electrointensivo, “que perjudica mucho a las empresas asturianas y contenta a territorios que dan su apoyo para que Pedro Sánchez pueda seguir gobernando”.

La parlamentaria popular calificó a Reyes Maroto, la titular de Industria, como “la ministra fantasma”, porque afirmó que “quien decide es Teresa Ribera, algo que realmente asusta”, añadió, “porque sus políticas son sectarias contra la base económica de Asturias, parece que odia nuestra forma de avanzar”. Entre las críticas de la diputada popular al Gobierno de Sánchez también incluyó las referentes a la gestión de la pandemia desde marzo, para acabar con otro vaticinio: “España será el país que más tarde va a salir de la crisis”.