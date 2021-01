“Un invierno crudo, como los de antes”

Hacía tiempo que no nevaba así en Asturias, con tanta intensidad. Hoy, martes se prevé una mejoría, que permitirá reanudar la búsqueda de Virgilio García, el conductor de la quita nieves arrastrada por una avalancha en Riofrío, en la subida a San Isidro. Será una ventana de mejoría mínima, porque vuelve a nevar a partir del viernes.

Hasta un centenar de pueblos altos quedaron aislados, lo que obligó a los ayuntamientos y a los trabajadores de mantenimientos de carreteras a emplearse a fondo para abrir paso. Once puertos quedaron cortados y otros 26 exigían el uso de cadenas para atravesarlos. Las temperaturas bajaron más de cinco grados en los puertos de Pajares (Lena) y Leitariegos (Cangas del Narcea).

El incidente más grave se produjo después de que un vecino del concejo de Laviana quedase atrapado ayer por la tarde la nieve al subir a la zona de La Bahúga (sierra de Peñamayor) para atender el ganado. El hombre pudo contactar con el 112, que a su vez trasladó la emergencia al Ayuntamiento de Laviana: por la zona se encontraba un equipo de operarios municipales abriendo camino con las quitanieves. También intervinieron en el rescate miembros de la Policía Local. Cuando llegaron donde estaba el hombre, ya sufría síntomas de hipotermia. Fue trasladado inicialmente hasta el centro de salud de Pola de Laviana. Los agentes y operarios tuvieron que llegar hasta el lugar a pie, dada la gran magnitud de la nevada. Era imposible acceder rápidamente con los vehículos. Una vez alcanzaron al hombre, lo llevaron donde ya esperaba un equipo de médicos de emergencias.

El temporal se está cebando con los pueblos de los concejos de Aller, Lena, Laviana, Sobrescobio... Los equipos de obras trabajan a destajo. Pero el municipio más afectado con diferencia es el de Caso. Ayer se vinieron abajo seis torres de alta tensión que alimentan a distintas zonas del municipio. La electricidad faltó en el concejo, de 1.500 habitantes, desde la mañana, y en algunos casos, se sigue trabajando para poder volver a retomar el suministro. El alcalde casín, Miguel Fernández, estaba ayer desesperado. “Es complicado luchar contra lo que nos está cayendo. Tenemos todos los trabajadores y toda la maquinaria de la que disponemos, y poco es lo que podemos hacer”, dijo. Por la tarde había hasta 11 equipos de reparación del tendido eléctrico en Caso. “Están dejándose la piel para darnos la corriente”, añadió el regidor.

Desde las siete de la mañana hubo “movimiento” en los pueblos del concejo. Ya a esa hora los bomberos tuvieron que dar apoyo a una emergencia médica en La Felguerina. El día amaneció torcido, y así siguió. Como las seis torres que se rompieron, “por la inadecuada tensión y por el peso de la nieve. Se doblaron y los cables se rompieron”, apuntó Fernández. Un equipo quitanieves municipal estuvo todo el día a disposición de las cuadrillas de trabajadores que intentan devolver el suministro, la luz. Hay zonas donde ya hay, suministrado con generadores. “Los tenemos en Veneros, Campo de Caso, Orlé, tres en Abantro, y en la zona de Coballes, para alimentar al valle de Caleao”. Un esfuerzo “titánico” que tiene poca recompensa. “Tener luz, teléfono, internet es básico”. Ayer no se pudo abrir el acceso a cinco pueblos, Tarna, Prieres, Govezanes, Buspriz y Pendones. “Les pedimos perdón, pero no se pudo hacer más”, concluyó el regidor.

También en Somiedo, los servicios municipales y los trabajadores de carreteras del Principado se las vieron y desearon por mantener las carreteras abiertas. Después de que se abriese la carretera de acceso al concejo, cortada por un argayo, Somiedo sufrió una fuerte nevada, especialmente la noche del domingo, que dejó espesores de hasta metro y medio en pueblos como Valle de Lago. Otras localidades, como Villar de Vildas, quedaron aisladas durante la mayor parte del día. Transitar hasta localidades como Saliencia era jugarse el tipo.

En cuanto las quitanieves abrieron la carretera, los vecinos de Valle de Lago aprovecharon para desplazarse a la Pola. Era el caso de Leonardo Díaz García y su hijo Iván, que bajaron en un todoterreno para recuperar un caballo y una yegua para llevarlas a la cuadra. “Esta noche cayó mucho. Está siendo un invierno crudo, de los antes. No es normal que nieve tan abajo y tanto”, aseguró Leonardo Díaz. De hecho, Pola de Somiedo amaneció bajo un gran manto de nieve.

Desde la Pola subía ayer en tractor hacia Valle de Lago y Coto de Buenamadre el ganadero Diego Cobrana, que es además concejal del Ayuntamiento somedano. “Tuvimos un noviembre bueno, pero diciembre vino malísimo”, aseguró. “Es muy duro, está nevando como no se recuerda. Llevamos quince días con agua y nieve todo seguido, sin margen”, añadió Cobrana. “La nieve es muy guapa de verla, pero hay muchos sitios en los que no puedes entrar con el tractor”, aseguró. “El caso es que no tiene pinta de ir a mejor, puede helar, con lo que endurecerá la nieve”, explicó.

En Pola de Somiedo, los vecinos trataban de seguir su vida con la mayor normalidad posible. En “El templo”, un grupo de vecinos tomaban el vermú y recordaban a Virgilio García, el conductor de quitanieves desparecido, que en alguna ocasión despejó las vías de Somiedo. “Era un hombre muy atento, que se desvivía por ayudar a la gente que quedaba atrapada”, indicó Lucía Sánchez, que regenta el restaurante “Meirel”, cerrado estos días. La tragedia de Virgilio García le toca de cerca. “Un bisabuelo mío murió con otra persona por una avalancha en La Cueta, en León”, explicó.

A la zona se han desplazado estos días pocos turistas, aunque hubo quien aprovechó estos días para desplazarse a su segunda residencia, como el avilesino José Antonio Barcala. “Dejé que la nieve me dejase atrapado”, dijo en tono de broma. Junto a él, la enfermera Susana Blanco explicó las dificultades de desempeña su trabajo con una nevada como la que cayó. “Tengo que ir a poner vacunas o llevar la medicación a enfermos crónicos a bordo de una C4 que no está preparada para estas nevadas”, indicó.

Las predicciones de nieve se cumplieron en varias localidades de Villaviciosa. Pueblos como Poreñu, Breceña, Rales, Cuinya, La Campa, Lluaria, Peón, Candanal, o Piedrafita se cubrían con varios centímetros. Aunque en algunas zonas el paso de vehículos fue un trastorno, algunos vecinos se mostraban contentos con la llegada de la nieve. “Es muy importante para desinfectar y limpiar campos, tierras y medio ambiente”, señalaban desde Arbazal, Santa Eugenia o Rali. Unas nieves que, especialmente este año, se espera que cumplan el dicho y traigan mucho bien, sobre todo el fin del coronavirus.