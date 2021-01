Sotres lleva dos días aislado y los vecinos llevan años exigiendo medidas que nadie escucha. “Hay gente mayor, niños y trabajadores que necesitan usar la carretera”, explica Jéssica López, una vecina y trabajadora de la localidad cabraliega. La quitanieves “está estropeada”. Lo estuvo también la semana pasada, pero en realidad “lleva estropeada 20 años”. Los vecinos del pueblo más alto del parque nacional de los Picos de Europa están enfadados, cansados y desesperados. “La carretera que une Tielve y Sotres está sin abrir, como todos los años, pero lo más grave es que tenemos una quitanieves de la Prehistoria” que además de estar estropeada con frecuencia “no tiene fuerza para limpiar la nieve”, asegura López.

“Parece que la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial no mira ni para la gente que trabaja para ellos porque se juegan la mierda de palas que tienen. No sé si el consejero Alejandro Calvo lo sabe, pero debería poner remedio”, advierte la joven, que se preguntan que si los impuestos de los vecinos de Tielve, Sotres y la vecina localidad cántabra de Tresviso no son suficiente para tener unas infraestructuras dignas “y mantener la seguridad de las personas”.

Los sotrianos piden desde hace años sus viseras antialudes. Las obras comenzaron, pero no a tiempo, así que este invierno, muy duro por el temporal que no cesa, siguen sin un soporte seguro para circular por la única carretera que les une con Arenas de Cabrales. Cuando la nieve baje, apunta López, “habrá tal acumulación de los aludes que estaremos días aislados porque las máquinas no podrán con ello”.

En Sotres quieren que alguien garantice su seguridad. “Quieren llenar los pueblos con jóvenes ¿A qué vamos a venir a los pueblos, a pasar miedo y miseria?”, pregunta.