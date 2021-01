Los asturianos, los “reyes” del Niño con el segundo mayor gasto de España

Los bombos de la lotería vuelven a sonar este mediodía en España con el sorteo del Niño, que reparte 700 millones de euros en premios. A partir de este mediodía se sabrá quiénes son los agraciados, algo para lo que los asturianos tienen muchas papeletas –nunca mejor dicho–, pues el Principado es la segunda comunidad autónoma que más gasta por habitante para este sorteo: un total de 25,84 euros.

No es poco si se tiene en cuenta que la media española está en 17,57 y que solo Castilla y León, con 27,53 euros por cabeza, aventaja a Asturias. El mismo patrón de ventas se repitió el pasado 22 de diciembre con el sorteo de Navidad. Algo que demuestra que en la región se vive pendiente de los bombos navideños y se fía a la suerte el poder llevarse algo de dinero a los bolsillos. Por decirlo de alguna manera, los asturianos son los “reyes” de la lotería en Navidad.

“Han ido bien las ventas y se mantiene la tradición de cambiar algo de lo que toca el 22 de diciembre por un décimo para el Niño”, constata Pili Pérez, que regenta una administración en el barrio de Pumarín en Oviedo. Ella y su compañera Nuria Muslera despachan estos días transformadas en unas auténticas “reinas” de la lotería, pues para atraer la suerte en el sorteo de Reyes no han dudado en colocarse unas coronas al estilo de auténticas magas de la suerte. “Esperemos que el Niño se porte mejor que el Gordo”, desea Pili Pérez, contenta por el éxito creciente del llamado “décimo azul”, que se imprime en ventanilla con el número que demande el cliente. “Poco a poco va gustando, porque hasta ahora la gente tiraba más del tradicional”, explica la lotera.

En Gijón, la pequeña lluvia de quintos premios del pasado sorteo navideño ha ayudado a impulsar un poco las ventas de última hora. Puestos de administración como el de la calle Corrida, que había vendido una de estas series premiadas, han vendido “algo más de lo esperado”, pero reconocen que las pérdidas, respecto a otros años, siguen siendo cuantiosas.

“Es todo una cadena, y como el comercio y la hostelería lo está pasando más nos han comprado menos series. Son una clientela clave todos los años. Los que estamos en zonas de paso, en el centro, también vivíamos mucho de las compras en ventanilla de turistas, y eso también se ha eliminado”, lamenta Giovanna Paciolla, empleada del puesto Caballito de Mar. También Borja Muñiz, que regenta el puesto El Búho de la Suerte, en la zona de El Humedal, refiere un balance “medio positivo”. Estos últimos días sí registra bastante ventas en ventanilla, pero menos que otros años por la situación actual.

En Avilés no faltaron ayer colas por cambios de lo puesto en la lotería de Navidad, las apuestas semanales y el décimo de última hora de Reyes. Estos son los tres argumentos que utilizar en la administración de lotería de la calle Carreño Miranda para justificar el ajetreo de estos días y que en algunos casos llegaban hasta cerca del cruce de la calle La Estación. Si bien los avilesinos no se vieron salpicados por la suerte en el último sorteo del Gordo, no son pocos los que han optado estos días por encomendarse al Niño.

“Esta campaña de Reyes se notan más ventas porque como la gente no ha salido de casa y han concentrado las compras y el gasto ahora, cerca de su domicilio”, señala la propietaria del despacho de lotería de Raíces Nuevo, Ana Isabel Navascués.

En la administración número 3 de Mieres, llamada La Bruxina de Mieres, no han notado un incremento en las ventas, como explica la lotera Hortensia Ledo, que lleva dieciséis meses al frente del local. Eso a pesar de que ya dio un premio importante en este sorteo hace ahora cinco años. “La Navidad fue bastante mal y ahora tampoco está siendo muy boyante ni se han hecho muchas colas, a ver si damos un premio bueno”, destaca.

Muchos dejan para el último día, la víspera, las compras de décimos. Así ocurrió este martes en la administración de El Berrón (Siero). “No me queda nada acabado en siete”, lamentaba la dueña ayer ante una clienta. “Pues que sea en cinco”, respondió esta. La suerte visitó al pequeño establecimiento regentado por María Jesús García en el pasado sorteo de Navidad. Un quinto premio que ahora “anima un poco” a los vecinos a adquirir sus décimos, no vaya a ser que la cosa se repita: “Sería genial, esperemos poder arreglar un poco la vida a algo de gente. Que toque el de la casa, que lo cogieron muchas personas”, desea García. Desafiando a la superstición se presentó allí este martes Cristina Vigil, con un chubasquero amarillo: “Venga, dame uno, a ver si toca. Si mañana hay suerte vengo más arreglada para la foto”, rio con humor.