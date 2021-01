“En la ladera del Torres ya no hay barreras antialudes”, se quejan los vecinos de Cuevas

Estos días atrás se pudo ver también a un miembro de la Unidad Canina de Rescate del Principado con los perros “Chuli” y “Anja”. Alguna persona que los vio pensó que estaban aproximándose a la zona de la avalancha, pero no era así: el rescatador simplemente estaba dando una vuelta con los perros, después de muchas horas encerrados en el coche. Desde el viernes, ascender por esta carretera es tentar la suerte de verse arrastrado por un alud, como comprobaron el pasado sábado los Bomberos que trataban de llegar al lugar donde quedó sepultado Virgilio García.

En el pueblo, los coches aparecían cubiertos por dos cuartas de nieve, y rodeados por una masa blanca que les llegaba hasta las ventanillas o incluso más arriba. Los vecinos trataban de liberar los vehículos a base de pala. Dos de ellos eran los hermanos Daniel y Diego Suárez, del mesón de Cuevas. “Hacía tres años que no caía una buena nevada. Antes lo hacía mucho más que ahora”, admitieron, un poco molestos por el hecho de que la máquina quitanieves les hubiese “cegado” el camino de acceso al establecimiento. “No hay cosa que más fastidie que estar paleando para despejar el camino de entrada y venga algún gracioso a aparcar allí. A mí me han llegado a decir que quién era yo para llamarles la atención”, comentó Diego Suárez entre palada y palada.

La avalancha que ha costado la vida a dos trabajadores de mantenimiento de carreteras se veía venir, creen los vecinos de Cuevas. “Todos los años hay una avalancha en ese mismo punto y no toman medidas”, indicaron en el pueblo. En las laderas del Pico Torres debería haber tres barreras antialudes –postes con una malla metálica que en teoría detiene la progresión de las avalanchas– pero “ya no las hay desde las grandes nevadas de 2018, no me pregunte por qué motivo no las han repuesto”, aseguró Daniel Suárez.

Las soluciones que se ocurren para salvar esa peligrosa curva ya son conocidas: desde la construcción de un túnel hasta la habilitación de más viseras, o un puente que salve el punto en el que anualmente se producen las avalanchas. Incluso hay quien apunta la posibilidad de tender un teleférico, como ocurre en países como Italia y Austria. Se cortaría la carretera cuando nevase y se subiría a la estación de Fuentes de Invierno en cabina, lo que incrementaría la seguridad.

La falta de un localizador

Lo que los vecinos no acaban de entender es el motivo por el que ni la fresadora ni los trabajadores arrastrados por la avalancha no llevasen algún localizador. “No cuesta nada. Todas las prendas de montaña llevan uno. De esa forma, los equipos de rescate irían a tiro fijo hacia el lugar donde se encontrasen. Se trata de trabajadores que pueden ser arrastrados por una avalancha con mucha facilidad”, especulaban los hermanos Daniel y Sergio Suárez. Cerca de ellos, una joven leonesa, Marta Riva, de Puebla de Lillo, jugaba con sus perros “Gas” y “Noa”. “Me quedé atrapada en Cuevas, sin poder pasar el puerto”, explicó.