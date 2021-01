Dura ha sido la labor, esta pasada noche, de Melchor, Gaspar y Baltasar en Asturias para repartir sus regalos. Además de a las condiciones sanitarias impuestas por la pandemia del covid –que han cumplido a rajatabla para dar ejemplo–, los Reyes Magos han tenido que hacer frente al frío helador que hace en el Principado y que esta madrugada ha dejado temperaturas en torno a los 8 grados bajo cero.

De hecho, esta fue la mínima más baja que ya se registró ayer mismo en Leitariegos (Cangas del Narcea), donde amanecieron a –8,4 grados. No fueron mucho mejor en Pajares (Lena), segundos en la tabla de mínimas, con 7,8 grados bajo cero.

En Oviedo no fue tanto, pero sí sorprendente para lo que suelen estar acostumbrados sus residentes, pues la capital asturiana se despertó a cero grados, con el monte Naranco nevado, una estampa que se mantuvo durante todo el día debido a las bajas temperaturas. Los ciudadanos y los trabajadores que más madrugan no tuvieron más remedio, al igual que hoy, que abrigarse bien o ingeniárselas para evitar el frío. Fue el caso del pescadero Carlos Blanco, con local en el barrio de Pumarín, quien tuvo que echar mano de un cubo con agua caliente para meter cada poco sus manos y poder despachar. Gorro, bufanda y buenos jerséis no le faltaron al profesional: “Es un día frío, frío, de los que no se recuerdan”.

La nieve dará hoy una tregua, después de las fuertes nevadas de los últimos días. Aun así, ayer, al cierre de esta edición, eran siete puertos y seis carreteras (locales y regionales) los cerrados al tráfico, según el 112. La nieve mantiene la obligatoriedad de usar cadenas en más de 70 calzadas y una veintena de puertos. En el de Pajares (Lena), por donde pasa la carretera nacional que comunica Asturias con León, ya pudieron transitar ayer los camiones, después de tener el paso vetado por la nieve desde el fin de semana.

Para hoy se mantiene el frío, con temperaturas muy bajas en las zonas altas y heladas generalizadas, pero los cielos estarán más bien despejados, con baja probabilidad de lluvias.

La tregua de la invernada será más bien corta, y en el Principado toca prepararse para la borrasca “Filomena”, que hoy mismo azotará, y con especial crudeza, al sur y centro de la Península, y se irá desplazando hacia el Norte tras entrar por Canarias. “Filomena” llega con temporal de viento, lluvias fuertes y nevadas copiosas, si bien aún hay mucha incertidumbre entre los meteorólogos de lo que pueda deparar.

En el Principado empezará a notarse desde el viernes, si bien mañana ya empeorará algo la situación. Para el viernes, la cota de nieve se prevé entre los 200 y los 400 metros en el Norte, al igual que durante el fin de semana.