Federico Martinón Torres: “No venceremos la pandemia hasta que el último que deba vacunarse reciba la dosis”

–¿Existe urgencia en la autorización de nuevas vacunas ante la lentitud de la campaña de vacunación del fármaco de Pfizer?

–No es urgencia. Se autorizarán cuando cumplan los requisitos. Pero el deseo está ahí. Desde el principio se estimó la necesidad de distintos candidatos vacunacionales, porque algunos tal vez no llegarían la meta, y porque cuantos más promotores vacunales más probabilidades hay de distribuir y atender la demanda del mercado. Además, el precio se flexibilizará si hay múltiples fabricantes con múltiples estrategias. A corto plazo también se aprobará la vacuna de la Universidad de Oxford. Utilizar vacunas con diferentes mecanismos y grados de funcionamiento permitirá adaptar la utilización de cada vacuna según cada circunstancia. Algunos viales funcionarán mejor en determinado subgrupos de personas, y tendrán ventajas o desventajas en determinados grupos de riesgo.

–Ante la falta de dosis de la primera vacuna autorizada en Europa, algunos países barajan retrasar la segunda dosis para vacunar a más personas.

–Es una estrategia de salud pública: Si pongo la primera dosis a más gente, aún a riesgo de retrasar la segunda, cubro parcialmente más población de forma inmediata. En el caso de Pfizer sabemos que la protección entre la primera y segunda dosis es muy buena casi del 95%, pero no sabemos que pasa a los 21 días si no se recibe la segunda dosis. Es una decisión de riesgo que algunos países como Reino Unido han tomado priorizando la salud pública sobre la salud individual. Es complejo, faltan datos, pero es una situación de emergencia en la que cada país toma las decisiones estratégicas que considera. Los datos que aporte el Reino Unido serán muy importantes para el resto del mundo. En la vacuna de AstraZeneca y Oxford tienen información con otras pautas diferentes, con intervalos más largos e incluso diferentes cantidades de dosis. Por eso permite algo más de flexibilización. Aunque no tenemos esa información de forma pública, la Agencia Británica permitió la vacunación en base a esos datos.

–La Agencia Europea del Medicamento desaconseja retrasar la segunda dosis.

–Ni la farmacéutica Pfizer ni la Agencia Europea del Medicamento recomiendan prolongar los 21 días entre ambas dosis, pero las autoridades de salud pública de los países tienen libertad para tomar esas decisiones a pesar de que la ficha técnica no incluya esas especificaciones. Es una decisión compleja y desde el punto de vista científico tiene su lógica, aunque supone evidentemente asumir una serie de riesgos que exigen una vigilancia estricta y, en caso de escape, tener capacidad para reaccionar ante quienes tienen una sola dosis y administrar de forma inmediata la segunda.

–Habla de vigilancia en los casos de escape. ¿Preocupan las mutaciones detectadas en el virus?

–De momento hay más ruido que nueces, porque no hay datos objetivos para preocuparse o para creer que esas variantes tengan ventajas diferenciales, pero si se producen da igual donde ocurra porque tendrán repercusión global. Está claro que esta pandemia es un reto no solo a disponer de vacunas sino al abordaje global, a la solidaridad entre los diferentes países. O trabajamos en la misma dirección y resolvemos juntos esta pandemia o solo iremos poniendo parches y soluciones parciales.

–Algunos científicos advierten de que se está vacunando en los países ricos, pero no en los pobres y eso es un error.

–Necesitamos vacunar masivamente y de forma simultánea a todo el mundo para lograr el control de la pandemia, y para ello tienen que llegar vacunas a todos los países. Vamos a ser positivos. Se han puesto alrededor de 18 millones de dosis en el mundo. En nuestro medio se han licenciado las vacunas de Pfizer y ahora la de Moderna, pero en otros sitios se utiliza la vacuna rusa, China tiene también otras dos vacunas sometidas a otras agencias regulatorias que no son la Europea pero no quiere decir que no puedan ser buenas. Apenas hay incidencias o efectos secundarios, pero aunque son muchas dosis , en realidad son muy pocas respecto a las necesidades globales.

–La vacuna de Pfizer no estaba en el convenio COVAX. ¿Garantiza la OMS la distribución de vacunas a todo el mundo?

–La OMS creo que actúa correctamente. Con esta primera vacuna se falló en el sentido de que no estaba acogida al programa público-privado COVAX –que defiende el acceso equitativo mundial a las vacunas participado también por Bill y Belinda Gates–. Pero se negoció con la farmacéutica y fue incluido. El problema radica en que los países menos desarrollados carecen de capacidad para superar las barreras logísticas de la ultracongelación que precisa.