“La Nochevieja se nos fue de las manos, hay clientes muy irresponsables”

La villa moscona trata de frenar la escalada de contagios con el cierre de parques infantiles y espacios públicos, mientras los vecinos afean el comportamiento de los jóvenes. A juicio de algunos moscones, la irresponsabilidad de algunos clientes de establecimientos hosteleros que durante las pasadas fiestas no habrían utilizado mascarillas o guardado la distancia de seguridad, es el germen de un brote de covid-19 que vuelve a poner a Grado en el mapa de la crisis sanitaria, como ya ocurrió en marzo. Entonces, en la primera ola, el virus causó una enorme tragedia en la residencia de ancianos, donde hubo cerca de 30 muertos.

En las calles de la localidad, ayer, se percibía el miedo a ser contagiado y también el enfado por las conductas irresponsables.

En la Plaza General Ponte, Adrián Fernández, José Manuel del Dago y Francisco de la Vega conversaban acerca del brote de covid. “Con el problema que tenemos con esto y la gente que murió, no escarmentamos. Somos irresponsables. Si hay que estar en casa, hay que estar en casa y salir lo justo. Ahora pagamos justos por pecadores”, comentaba Fernández.

Minutos antes, el Ayuntamiento había anunciado la cancelación de los mercados semanales de los miércoles y los domingos, lo que supone una merma económica para la villa. “Ahora estamos fastidiados y hay miedo entre la gente. El domingo no va a haber mercado. Es una pena, porque a la cita dominical viene mucha gente de fuera y para los bares, el mercado es media vida”, añade De la Vega.

Los vecinos coinciden en señalar a la irresponsabilidad de los comportamientos individuales de la clientela de los negocios de hostelería y copas como causante de lo que está sucediendo. El foco se pone sobre reuniones que se habrían producido en en las tardes de Nochebuena, Nochevieja y durante los fines de semana de la Navidad. Algunos locales están cerrados a cal y canto por casos positivos en su plantilla. Uno de los que siguen abiertos, La Corte, teme la afluencia de gente este fin de semana.

“El viernes, a las cinco de la tarde, me pondré en la puerta y diré a la gente si pasa o no. Nochevieja se nos fue de las manos. Lo que pasa es que, si llamas a la Guardia Civil, eres mala. Estoy todo el rato pidiendo que se suban las mascarillas. El 90 por ciento de la gente lleva mascarilla, pero el 10 por ciento no, y la gente está que si bailo, doy besos, abrazos... Cosas que no se entienden. Si estamos todo el día llamando la atención, nos llaman amargadas y dicen que no queremos vender”, expone María García, responsable del bar La Corte junto a Tania Tejero.

Las hosteleras confiesan que la situación en Nochevieja fue “un desmadre”. Y añade: “Paré de servir, bajé la música, subí un poco las luces, pero eso fue un error porque la gente estaba más ansiosa, los tenía a todos pidiendo que les siguiera sirviendo”, añade García. Ante esta situación de descontrol por parte de la clientela, García considera que “tenía que estar todo cerrado. Si cerrando la hostelería 15 días sabemos que van a bajar los contagios, que nos cierren”.

Con el cierre de los espacios públicos anunciado en un bando municipal, Rubén Granda Álvarez tuvo que dar marcha atrás en su pretensión de ir con sus nietos al frontón para que disfrutasen de los juguetes de Reyes. “Las borracheras de Nochebuena y Nochevieja, sin control ni nada, me parecen un desastre, una vergüenza. Estamos como el ganao”, criticaba. Su hija, Laura Granda Fernández, comentaba a pie de parque infantil precintado que “me parece que nos van a cerrar a todos. Si es por prevención, veo bien que estén los parques cerrados. Cuantos menos contagios haya, mejor, porque todos tenemos familia, vamos al trabajo, y de alguna manera hay que frenar esto”.

Ayer, operarios municipales se afanaban por desinfectar las calles de Grado. Una labor que nunca dejaron de hacer pero que se incrementó en los últimos días ante el aumento de positivos. La Policía Local, por su parte, también estuvo presente de patrulla por diferentes calles.

El Ayuntamiento y los propios vecinos están poniendo todos los medios a su alcance para poder frenar el alza de contagios. Así, desde el Consistorio moscón, el Alcalde, José Luis Trabanco, estaba ayer a la espera de instrucciones de la Consejería de Salud para abordar cuantas medidas sean necesarias para revertir la situación. De entrada, estuvo en contacto con la Delegación del Gobierno, que ordenó a la Guardia Civil abrir una investigación para depurar posibles responsabilidades.

“Vivimos una situación grave”, advierte el regidor en un bando municipal

El Ayuntamiento de Grado ha decidido cerrar parques infantiles, todas las instalaciones municipales, cancelar los mercados semanales y pide apoyo a la Delegación del Gobierno para controlar el brote de coronavirus en el municipio. “La situación es complicada”, en palabras del Alcalde, José Luis Trabanco, que ayer emitió un bando en el que pide responsabilidad a todos y advierte de la gravedad de la situación. Y es que los contagios en Grado “van en aumento”. “Estamos viviendo una grave situación y no basta solo con el esfuerzo de la Administración por lo que es imprescindible y fundamental el compromiso cívico de la ciudadanía, así como la denuncia de comportamientos que pongan en riesgo al resto de los vecinos. Solicitamos a la Delegación de Gobierno más apoyo para el control de nuestro municipio con los cuerpos de seguridad del Estado”, explica el Alcalde de Grado en el bando municipal que se emitió ayer y en el que se da cuenta del cierre de todas las instalaciones deportivas municipales, parques infantiles, y la cancelación de los mercados semanales del miércoles y domingo.