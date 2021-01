Los Picos no son Siberia: este es el fenómeno que explica cómo se midieron -35,8ºC en la Vega de Liordes

Miguel Iglesias, de Noromet (una red de aficionados a la meteorología con estaciones por todo el país) explica por qué la Vega de Liordes se convirtió el jueves en el lugar más frío de España jamás conocido. “Esas zonas son dolinas, lo que en los Picos de Europa se llama un ‘jou’: una hondonada, un embudo. En condiciones normales esa zona debería ser un lago, pero como en los Picos domina la caliza el agua se filtra y la zona queda descubierta”, explica Iglesias.

El fenómeno se denomina “piscina de aire frío”. Al caer la noche y bajar las temperaturas, la zona se convierte en un “lago” de aire gélido. “En las noches estrelladas, si las montañas están nevadas, el aire en contacto con el suelo se enfría rápidamente y va cayendo por las laderas. En esas zonas cerradas se forma una piscina y el aire acumulado se enfría más y más”, explica.

El récord registrado en la Vega de Liordes es la guinda a diez años de trabajo. Un grupo de aficionados a la meteorología comenzó a monitorizar diferentes “jous” para medir esas piscinas de aire frío. Hace unos tres años, explica el langreano Miguel Iglesias, dos asociaciones meteorológicas (Acamet y Noromet) presentaron el proyecto para instalar una estación en la Vega de Liordes. Contribuyeron económicamente también algunas personas a título personal. El parque no puso objeciones y ayudó logísticamente. En 2018 se hizo una primera instalación de la estación y se reinstaló en una ubicación mejor en 2019. Ambas asociaciones gestionan el medidor.

Iglesias resalta que ese fenómeno es exclusivo de la zona. “No, los Picos no son Siberia”, aclara. “Esa medición ocurre en ese punto y no es extensible a ninguna población cercana, aunque en muchos pueblos próximos los termómetros han bajado de los 20 grados bajo cero”, explica. No obstante, asegura que esta semana está siendo especialmente fría. “El temporal ha dejado bastante nieve arriba, unos 2,5 metros, y las temperaturas son anormalmente bajas. Pero además ha coincidido en unos días de noches estables, sin viento, lo que ha propiciado este fenómeno. El pasado 7 de enero, la Vega de Liordes era un auténtico congelador. La mínima fue de -35,8 grados, pero la máxima fue de 22,1 grados bajo cero. El día anterior, 6 de enero, se registró una mínima de -28,2 grados; ayer, el termómetro descendió hasta los -29,6 grados Celsius.