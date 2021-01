¿Cómo están los primeros vacunados contra el coronavirus en Asturias dos semanas después?

–¿Los residentes vacunados están todos bien?

–Sí. Hemos hecho una vigilancia muy estrecha con todos, por si acaso, y también porque ya lo hacemos ante cualquier otra vacuna normal, y no hemos visto nada. Es que ni una fiebre. Yo aluciné, estoy muy contenta. Y los trabajadores, que yo sepa, tampoco han tenido problemas, aunque también es verdad que si alguno se hubiese encontrado mal un día tal vez no vio necesario contárselo a nadie. Pero, vamos, que ningún problema de importancia.

–Usted misma se vacunó, ¿qué tal?

–Sí. Bien, nada raro. Notas solo unos días el dolor ahí en el brazo donde te pusieron la vacuna. Tienes ahí el recuerdo de que te pincharon. Molesta un poco, como un golpe, pero nada más.

–¿Cómo están de ánimo los residentes?

–Ilusionados. Bueno, en los medios ya salió el caso de Pepita (Eulalia Josefa Paleo, Pepita), la primera vacunada. Que ahora ya no quiere que la llamemos Pepita, por cierto, ahora prefiere Eulalia. Y Eulalia tuvo momentos muy buenos. Salió en la tele y le preguntaron que qué tal estaba y contestó que si no había visto su rueda de prensa del día anterior, que estaba perfectamente (ríe). Están todos muy bien, por suerte. En la vacuna ven un gran motivo de esperanza. Solo queda esperar por la segunda dosis.

El éxito de las vacunas en Asturias

Asturias ha vivido todo un carrusel de emociones durante la pandemia. El Principado pasó de ser la comunidad en la que menos azotaba el coronavirus (hubo hasta 25 días con cero casos al final de la primera ola), a ser fuertemente golpeada por los contagios semanas después. No hay que olvidar que en un sólo día se llegaron a registrar casi 800 casos en Asturias durante la segunda ola. Ahora de nuevo los focos de medios de todo el país vuelven a apuntar a Asturias. Ayer el propio presidente del Principado anunciaba que el Servicio de Salud público ha administrado ya el 100 por cien de las vacunas que había destinado a la comunidad el gobierno central. Los datos están muy lejos del escaso 6 por ciento de las vacunas que han administrado comunidades como Madrid. Lejos de polémicas como la de aquellas comunidades que dicen que no administran todas las vacunas por si no llega la segunda dosis a tiempo, ¿cuáles son las claves que explican el éxito asturiano? Dos principalmente: la rapidez en la formación de equipos y el trabajo sin descanso. "En Asturias se vacunó en Nochevieja y se vacunó en Año Nuevo", resaltan desde la Consejería.

La primera vacuna se administró hace 13 días. Pepita, de la Residencia Mixta de Pumarín en Gijón fue la encargada de recibirla. Las vacunas habían llegado de madrugada desde Guadalajara entre grandes medidas de seguridad. Varios equipos de la Guardia Civil las habían escoltado. Aquel domingo 27 sólo llegaron 320 dosis. La segunda remesa, ya de casi 12.000, llegaría el martes siguiente también entre grandes medidas de seguridad.

Desde el momento en que se pinchó a Pepita se pusieron a trabajar 148 profesionales repartidos en 50 equipos que iban recibiendo dosis y administrándolas. Todo un entramado de trabajo que ya se había ensayado mucho antes. De hecho la rapidez en formar y preparar a los equipos es otra de las claves. Ya durante la primera semana de vacunación Asturias se convirtió en la referencia en inmunización en los geriátricos. De hecho el consejero de Salud, Pablo Fernández, se comprometió a tener toda la población de geriátricos vacunada el próximo viernes. Pasado mañana. Será entonces el momento de iniciar la segunda fase: la de los sanitarios.