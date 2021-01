El rastreo con el georradar en San Isidro se pospone hasta que pase “Filomena”

Las pruebas de calibración no fueron fáciles. Para realizarlas se hizo necesario que el servicio de mantenimiento de carreteras de Castilla y León abriese la ruta desde la localidad de El Fielato hasta La Raya y luego hasta el mirador de Zuvillaga, a unos 100 metros de donde se produjo el mortal alud del primero de enero. En las pruebas participó el hijo de Virgilio García, investigador en Arcelor.

El mayor experto del mundo en georradares, un noruego que se volcó en esta disciplina después de sobrevivir a una avalancha en su país natal, supervisará la operación desde Noruega, al no haber obtenido permiso para viajar a España, pese a las gestiones realizadas ex profeso por el presidente del Principado, Adrián Barbón. El motivo no es otro que las restricciones de la pandemia.

Barbón visitó ayer el centro de mando de Felechosa, en compañía de la Delegada del Gobierno, Delia Losa, y la consejera de Presidencia, Rita Camblor. Tras un encuentro en el centro de mando, con la presencia del jefe de Bomberos de la Zona Centro, Francisco Barreñada, el comandante de la Guardia Civil Ignacio Baragaño y el teniente del SEREIM de Cangas de Onís Pablo Villabrille, Adrián Barbón inspeccionó uno de los helicópteros del Grupo de Rescate de Bomberos del SEPA.

Luego, Rita Camblor y el gerente de Bomberos, Óscar Rodríguez, volaron hacia La Raya con el fin de cumplimentar a las autoridades castellano-leonesas desplazadas a la localidad asturiana y agradecerles su apoyo en la operación de recuperación del operario sepultado. Y es que, la apertura de la carretera desde Asturias resulta muy compleja, dada la cantidad de nieve y el riesgo cierto de avalanchas.

Así funciona el georradar

El georradar recorrerá la zona de la avalancha a una altura de uno o metro y medio. El llegado de Letonia permite realizar mediciones a unos seis metros de profundidad (en Noruega hay otro georradar que puede tomar mediciones a 17 metros de profundidad). “Es la primera vez que se trabaja con un georradar aquí en Asturias y contamos para la lectura de los datos con un experto de la Universidad de Oviedo y el asesoramiento del técnico noruego”, indicó Óscar Rodríguez.

Rafael Viña, miembro del Grupo de Rescate de Bomberos indicó que “en el mejor de los casos, el georradar marcará varios puntos, porque aparte del desaparecido, posiblemente haya animales y obstáculos similares a cuerpos”. Una vez marcados esos puntos, tendría que buscarse con equipos de sondistas y paleadores, todos ellos asegurados por personal adicional, dadas las condiciones de la zona, con una inclinación del 70 por ciento, con puntos en los que es necesario incluso rapelar, como señalaron miembros del GREIM de la Guardia Civil. Viña añadió que no entrarán en la zona hasta que no cuenten con unos informes que han encargado a experto en nivología.