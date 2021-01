Concluyen las limitaciones en la hostelería en Asturias: el gobierno regional ante la decisión de qué hacer desde mañana lunes

La clave vuelve a ser la hostelería.

El problema es peliagudo. El sector está cansado y de uñas, sufriendo un duro impacto económico que muchos negocios no van a superar. Además, siente que existe un intento de señalarle como culpable de brotes o contagios, cuando, en realidad, el asuntos es más complejo y sutil. El problema no está en los locales (si cumplen las normas de distancia y ventilación), sino en los hábitos de los clientes. Es un hecho que la combinación de jóvenes, reuniones y ciertos bares de amplia interacción social propician contagios. Decir esto no es criminalizar a nadie; es simplemente reconocer una realidad, porque este asunto no debe abordarse con un afán de señalar culpables, sino de prevenir la propagación de un virus. De ahí que cuando las cifras se tuercen demasiado y la incidencia hospitalaria se dispara, las autoridades sanitarias opten por poner limitaciones como medida urgente para atajar contagios.

Nuevas restricciones

Parece inevitable que el Principado vuelva a establecer restricciones a la hostelería, pero el Gobierno confía en poder hacerlo de forma gradual, eludiendo un cierre generalizado y acotando el daño económico. Bien actuando solo en las zonas con mayores incidencias, bien rebajando horarios para evitar encuentros de jóvenes en los que se relajen las precauciones o limitando los espacios en los que se sirve. En parte también porque, a mayores restricciones, mayores habrán de ser las compensaciones, por lo que se deberá acotar con precisión dónde y cómo se actúa. En cualquier caso, todo entra en el terreno de la hipótesis: serán los contagios los que indiquen qué decisiones son las adecuadas, y frenar esos contagios o mantenerlos en el mínimo es, a la postre, responsabilidad colectiva.

¿Cuándo tomar medidas?

La pregunta a la que se enfrenta el Gobierno es cuánto puede esperar para llevar a cabo nuevas restricciones. La intención del Ejecutivo, según las fuentes consultadas, es que el impacto económico sea el menor posible. Por ejemplo, será difícil que se tomen medidas sobre el pequeño comercio de proximidad, que ya recibió alivio antes que la hostelería en el último cierre. Sin embargo, los expertos sanitarios siguen recalcando que es en los encuentros sociales en hogares u hostelería cuando más riesgo existe de contagio. No se trata de que los locales incumplan medidas de seguridad, sino que los propios clientes se despojan de la mascarilla y es más factible una infección. Salud confiaba en que, si la aplicación de las vacunas se anticipaba lo suficiente a la llegada de la tercera ola, la inmunización del colectivo de los mayores de las residencias de ancianos pudiese suponer algún alivio. No es una gran cantidad de población, pero sí muy vulnerable, no solo por su edad sino por la alta interacción y posibilidad de contagio que existe por la convivencia en los centros residenciales.

Sin embargo, como ya apuntó el catedrático de Matemáticas de la Universidad de Oviedo Juan Luis Fernández, la tercera ola ya está aquí y los mayores de las residencias aún no han recibido la segunda dosis de la vacuna, que se supone es la que concede la inmunidad garantizada.

El problema sanitario

Si la oleada que parece estar comenzando se desarrolla con rapidez, el Principado tendrá que fijar restricciones sobre la hostelería de manera más anticipada de lo que preveía en diciembre. Y es que, además, Asturias tiene ciertos indicadores que lastran su capacidad de resistencia en esta nueva etapa.

El número de contagios diarios está en fase ascendente; de hecho, el Principado pasó esta misma semana de una calificación riesgo medio a alto. Lo cierto es que el número de casos es similar al que presentaba la comunidad autónoma a principios de octubre, en torno al 11 de ese mes.

Si buscamos similitudes con lo que ocurrió con la segunda ola, el Gobierno regional no impuso el cierre de la hostelería hasta el 4 de noviembre, casi un mes más tarde y cuando ya esos días los sanitarios enviaban mensajes de alarma sobre la situación en los hospitales. Para entonces, la incidencia acumulada en siete días alcanzaba ya los 226 casos por cada 100.000 habitantes. Diez días después, el 14 de noviembre, la incidencia en Asturias llegó al máximo de la segunda ola: 373 casos por 100.000 habitantes.

En la actualidad esa tasa está en 84,08 casos por cada 100.000 habitantes. Podría considerarse que es mucho más baja que la referida el día en que el Principado tomó medidas sobre la hostelería en la segunda ola, pero hay otros factores determinantes. En octubre y noviembre, Asturias estaba en ascenso de la ola, las plantas de los hospitales se iban llenando poco a poco en un goteo tras varias semanas sin apenas casos. Así, el 11 de octubre estaban ocupadas por Covid el 4,6 por ciento de las camas de hospital y el 7,7 por ciento de las UCI. Ahora, en cambio, con un número de casos diarios similar, la ocupación en planta es del 7,2 por ciento y en las UCI ese porcentaje es sensiblemente mayor: el 19,2 por ciento; es decir, una de cada cinco camas UCI disponibles en Asturias ya está ocupada por enfermos de Covid.

Un preocupante escenario

Así las cosas, un aumento de casos a un ritmo similar al que se produjo en la segunda ola tendría una incidencia en los servicios sanitarios mucho mayor y de manera más rápida. Un cálculo meramente estimativo podría apuntar que, si se replicase la segunda ola, en mes y medio la ocupación de las UCI en Asturias se hallaría en un intolerable 60 por ciento. La ocupación de camas podría situarse en torno al 50 por ciento.

Si el ritmo de contagios continúa ascendiendo (la velocidad a la que aumenta ahora es bastante similar a la que había a principios de octubre), seguramente el Principado deba valorar tomar medidas a lo largo de la próxima semana, antes de quince días, en cualquier caso. Las limitaciones de horario pueden ser una alternativa, sostienen algunas fuentes, antes de plantear un cierre total de la actividad hostelera que el Gobierno regional quiere evitar a toda costa. Hay otras alternativas, como decretar cierres localizados únicamente en las zonas con incidencia desbocada. En cualquier caso, reducir el impacto económico, no solo para los hosteleros sino también para la administración, que deberá establecer compensaciones, es una de las prioridades.

Un abanico de posibilidades

Todo esto está sobre la mesa, pero como mera hipótesis. Si las primeras dosis de las vacunas tienen algún efecto atenuador de la tercera ola se irá viendo. Si el refuerzo de los controles y cribados logra retrasar el ascenso, todo ello será tiempo ganado, también para que la actividad hostelera siga abierta. Pero habrá un momento en que el Gobierno regional tendrá que enfrentarse a la decisión de imponer algunas restricciones para cortar el ascenso de la ocupación hospitalaria. ¿Cuándo? Es probable que antes de quince días. ¿Cómo de severas? Los expertos sanitarios y epidemiólogos tendrán que evaluar el ritmo de crecimiento de las distintas variables para estimar cuánto se puede sostener una situación de alto número de contagios sin que los hospitales terminen saturados.

El catedrático Juan Luis Fernández considera que la existencia de 200 contagios diarios marca el momento en que decidir sobre la imposición de medidas restrictivas. Al ritmo actual esa situación podría darse ya a principios de la próxima semana. Según Fernández “cuanto primero se actúa, más se acorta la ola; con los datos actuales podríamos estar hablando de un número total de contagiados en esta nueva etapa que podría estar entre los 5.000 y los 10.000 asturianos. Si se retrasan las decisiones, esa cifra aumentará”.