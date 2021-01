La facturación de los restaurantes se hunde: cae el 80% sin las cenas navideñas

Las previsiones de la hostelería y la restauración del Principado de cara a las fiestas navideñas no eran nada halagüeñas, teniendo en cuenta las restricciones impuestas por el Ejecutivo regional en un intento de al menos controlar la expansión del coronavirus. De hecho, fueron muchos los propietarios de los negocios que echaron cuentas durante días para ver si les compensaba o no abrir. Y muchos no lo hicieron.

Quienes optaron por abrir las puertas de sus locales lo hicieron a sabiendas, en un porcentaje elevado, del riesgo de hacerlo a pérdidas al no poder servir en la barra y solo permitir cuatro personas por mesa, con la hora de cierre fijada a las 23.00 horas, lo que hacía muy difícil servir cenas en un mes en el que se baten todos los récords en la restauración.

La reciente encuesta realizada por Otea entre los restaurantes asociados pone números a las previsiones. La caída media de la facturación en el conjunto de la región fue del 79 por ciento. Los negocios de Oviedo y Gijón sufrieron los mayores varapalos, con pérdidas del 88 y el 82 por ciento, respectivamente en relación a las navidades de 2019. En los locales del resto del área central asturiana, el desplome fue del 74 por ciento, y del 75 en el Oriente y el Occidente.

El 70 por ciento de los establecimientos de restauración del Principado no sirvió cenas durante las pasadas fiestas navideñas. El sector admitió que se incrementaron de manera notable los pedidos para recoger o servir en el domicilio, pero que “ni de lejos” compensaban las pérdidas que suponía no servir cenas en sus establecimientos.

Las malas cifras cosechadas por los restaurantes hacen que muchos se planteen ahora si les merece la pena mantener las puertas abiertas, con los datos de contagios al alza, la espada de Damocles sobre sus cabezas por un posible aumento de las restricciones a corto plazo y la incertidumbre sobre la evolución de la economía en los próximos meses.

La patronal Otea, integrante de la asociación nacional Hostelería de España, hace meses que reclama desde esa plataforma al Gobierno central que los negocios de hostelería y restauración puedan optar a los ERTE por causas económicas o bien porque dependen del turismo, y obtener exenciones del 85 por ciento en las cotizaciones a la Seguridad Social, igual que los hoteles.

Los bares, cafeterías, restaurantes y sidrerías se pueden acoger en la actualidad a los ERTE de limitación, cuya vigencia finaliza el próximo día 31 de enero, y que suponen una exoneración en las cotizaciones para los empleados que continúen en el paro, pero el empresario debe abonar la totalidad de la cotización de quienes estén trabajando.

“Lo que reclama la hostelería es que el empresario pueda optar por un cierre voluntario si su actividad está directamente ligada al turismo o las restricciones por causas sanitarias conllevan unas pérdidas económicas que impiden afrontar los gastos y costes de la actividad. Lo que venimos exigiendo desde hace meses es que la hostelería y la restauración pueda aplicar expedientes de regulación temporal de empleo como los que se permiten a los hoteles, con el 85 por ciento de la exención en las cotizaciones para la totalidad de la plantilla”, remarcaron fuentes de Otea.

Bares, cafeterías y sidrerías temen un adelanto del horario de cierre por el aumento de positivos

La hostelería asturiana teme que el incremento de casos positivos por covid-19 tras las fiestas navideñas suponga nuevas restricciones horarias, similares a las que se han impuesto en otras comunidades autónomas, como en Galicia, donde el cierre es obligatorio a las 18.00 horas en Santiago de Compostela y Orense.

El Principado decidirá mañana, lunes, si impone medidas aún más restrictivas para tratar de controlar la expansión del coronavirus. Y en la hostelería asturiana están temblando, porque, aunque desde el propio Ejecutivo regional se les ha trasladado que la previsión no es aplicar al sector cierres ni más restricciones, también se ha indicado que dependerá de la evolución de las cifras de contagios.

Una de las medidas que se da casi por segura es la de adelantar el toque de queda a las 22.00 horas, en lugar de a las 23.00, como se estableció para el periodo de las fiestas navideñas. Estas medidas, aseguran desde el sector, afectarán de lleno a los restaurantes, que dan prácticamente por perdida la posibilidad de dar cenas, y más tras el desplome de los negocios durante la Nochebuena y sobre todo en Nochevieja.

Pero una reducción de los horarios de apertura sería una bomba en la línea de flotación para los bares, cafeterías, vinotecas y sidrerías. La patronal Otea asegura que “la situación es muy preocupante, porque medidas aún más restrictivas en cuanto a los horarios podrían llevar a muchos empresarios a optar por el cierre. Muchos de estos establecimientos empiezan a hacer caja precisamente a partir de las seis o las siete de la tarde. Obligarles a cerrar a esas horas es tanto como un cierre forzoso del negocio”.

Los hosteleros siguen al minuto las incidencias sobre el número de contagios y las noticias sobre las reuniones del comité de crisis anticovid. Ahora están pendientes de la reunión de mañana porque para muchos “dependerá de lo que decidan si merece la pena seguir adelante o vale más despedirse de los clientes y bajar la persiana”, resumía un hostelero del centro de Avilés.