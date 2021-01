Javier Martínez rinde cuentas en un tenso comité de Otea, que apela a la unidad

El brote del Sporting ocupó la mayoría del encuentro, celebrado a través de la plataforma Zoom y convocado para tratar la actualidad del sector, temeroso de un nuevo cierre pero sin noticias al respecto. Almeida llevó la voz cantante en la reunión, en la que intervinieron varios hosteleros. Uno pidió la dimisión de Martínez. También se escucharon críticas a la gestión de Otea a raíz de este caso. “El sábado, día 2”, comentó el presidente de Otea, “salta una noticia en LA NUEVA ESPAÑA. Dicen que hubo un contagio y lo llaman el foco del Sporting. LA NUEVA ESPAÑA tiene esta información porque la consejería de Salud asegura que hay un foco, y lo llama el del Sporting, y afirma que hay 34 personas contagiadas entre futbolistas y contactos cercanos. Sostienen que esos contactos se produjeron en la familia y en la hostelería. Contagios de la vida social, lo llama la consejería de Salud. LA NUEVA ESPAÑA pone el foco en la hostelería, pero lo hace porque la propia Consejería pone el foco en nosotros, como lo lleva haciendo desde el inicio de la pandemia. Cada vez que hay un movimiento, donde ponen la luz es en la hostelería. Es cierto que en el Bellavista, en un determinado momento, hay gente que se levanta sin mascarilla. Hay un vídeo donde se ve”.

El vicepresidente de Otea, Javier Martínez, se conectó más tarde a la reunión desde Amorebieta (Vizcaya), horas antes del partido de Copa del Sporting. Martínez, visiblemente nervioso según varios testigos, inició su intervención en plena calle denunciando una campaña de “acoso y derribo” hacia su persona. Lamentó que se le desacredite desde los medios y desde las redes sociales utilizando temas políticos, el Sporting y Otea. Martínez admitió el error de no controlar al dedillo las normas sanitarias en su local, pero aseguró que es “imposible” que los jugadores del Sporting se hayan contagiado allí y que no hubo ninguna fiesta privada. Previamente, Almeida había hablado de una celebración en casa de un jugador el día 21, lugar donde se originaría el brote en el equipo.

“Todo explota por la primera noticia que da LA NUEVA ESPAÑA, que dice que los futbolistas se contagian en un negocio de hostelería”, narró Martínez al centenar de asociados de Otea convocados a la sesión. “Totalmente falso. Ya sabemos cómo está el sector de sensible. Lógicamente, los hosteleros opinan que quien lo haya hecho mal, que lo pague. Entre la primera noticia de LA NUEVA ESPAÑA y luego otra de El Confidencial, que dice que el vicepresidente del Sporting hace una fiesta privada y allí se contagian los jugadores, ha habido tres días de un acoso hacia mi persona y todo lo que la rodea. Es categóricamente falso y voy a denunciar a todo aquel que repita esa mentira. Es una injusticia. Quiero agradecer el apoyo de Otea. Solo voy a asumir la responsabilidad de que hubo doce personas que no cumplieron con el protocolo. Esa es la realidad de lo que ha pasado. Más de ahí, no voy a cargar con culpa”.

Javier Martínez detalla que ese mismo jueves en el que se celebra el comité telemático han llegado al Bellavista para investigar los hechos “cinco policías, y les facilitamos todo lo que nos han pedido. Para prever, y que no nos vuelvan a pillar en cualquier mal funcionamiento, hemos decidido cerrar todos los establecimientos de ocio. Lo más lógico era cerrar donde es muy difícil que los clientes cumplan con las medidas”. El vicepresidente de los hosteleros se refiere a El Cielo, en el último piso del Bellavista, Cabaré y Pícaro, tres bares de copas del grupo Gavia. “Sacamos una nota de prensa y el titular de LA NUEVA ESPAÑA es que el grupo Gavia cierra el restaurante Bellavista por frenar un contagio. Me parece triste que tomes unas medidas de prevención y que LA NUEVA ESPAÑA nos ponga otra vez en el disparadero. Les importa tres cojones lo sucedido, lo que importa es el sensacionalismo, lo que importa es mandarnos a la mierda”.

Martínez insistió en que está siendo atacado por los medios. Su crispación, según varios asistentes, aumentó por momentos. “Ya no soy la persona prudente y educada que era. Cuando me someto a tanta presión e injusticias me da igual todo. No voy a permitir que nos sigan apaleando. Me parece tan triste que llega un momento que no sabes si coger una ametralladora y hacer una tontería o esperar que amaine esto”, lamentaba. Su desesperación por considerarse en la diana queda patente en una pregunta que lanzó a los hosteleros: “¿Yo también maté a Paquirri?”.

Almeida le dio las gracias por su intervención y le volvió a apoyar. Luego hablaron varios representantes del sector. El primero de ellos aceptó la explicación de Martínez, dio por sentado que no organizó una fiesta privada para jugadores del Sporting, pero pidió igualmente su dimisión. “Debe dar ejemplo. La reputación de Otea está sufriendo un daño brutal”, recalcó. Almeida, según testigos, volvió a defender a Martínez y puso un ejemplo. “Esto (Otea) no es un partido político. Estamos poniendo el listón muy alto y no sé quién va a poder sentarse en esta mesa”, señaló. Hubo un hostelero que puso el foco en los jugadores del Sporting que se saltaron las normas. Solicitó que saliesen a explicar lo sucedido y que pidiesen perdón a la hostelería. A su juicio, los futbolistas “dañan la imagen del sector”.

Otro interviniente criticó la gestión de Otea. “No se hicieron las cosas bien”, dijo, pero no cargó contra Martínez. También hubo una pregunta directa a Almeida: “¿Qué pasaría si se demuestra que hubo más incumplimientos en el Bellavista?”. El presidente de Otea no quiso entrar en hipótesis y reclamó “unidad” a todos. Antes había recalcado que existen intereses diversos para debilitar a la asociación. Dijo incluso que a él le insultan a diario en grupos de Whatsapp en los que quienes le vituperan ni siquiera saben que él está leyendo los mensajes porque también forma parte de dichos chats. Algo que provocó sonrisas. Fue el único momento relajado de la reunión.

Uno de los últimos intervinientes fue Fernando Corral, también vicepresidente de Otea, consejero del Oviedo y amigo personal de Martínez. Corral defendió a Martínez durante varios minutos. “Ha sido fundamental en Otea y está sufriendo un acoso desmedido. Javier tiene un valor absolutamente extraordinario y Otea no se puede permitir el lujo de perderlo. Es una persona excepcional y un trabajador incansable”, recalcó Corral, declarándose abiertamente uno “de los grandes defensores” de Martínez.

El comité se cerró con una petición de uno de los hosteleros, que solicitó realizar una encuesta a todos los asociados para saber su opinión sobre la gestión de Javier Martínez. Dicha petición fue denegada por Almeida.