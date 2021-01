“Pelearemos para cambiar el Presupuesto y recoger las necesidades de Asturias”

–¿Ser el único partido que votó en contra del Presupuesto regional la coloca a usted en solitario en el frente del “no”? ¿Cree que eso invalida al Partido Popular como interlocutor del Gobierno regional para este año?

–Eso depende del Gobierno. No tiene sentido que nosotros no podamos hablar y no intentemos negociar en todo aquello que importa a Asturias. El rechazo al Presupuesto lo que hace es situarnos como un interlocutor exigente y serio. Desde el primer momento quisimos alcanzar acuerdos con el PSOE en las cuentas para este año. Pero desde el primer minuto comprobamos que el Gobierno solo buscaba una foto. Tal y como discurrían las conversaciones con el resto de partidos comprobamos que solo se producían concesiones puntuales. Nosotros no queríamos eso, no queríamos que nos diesen algunas cosas que pudiésemos vender mediáticamente. No queríamos un pacto táctico, sino estratégico para que Asturias saliese adelante, que nadie quedase atrás en esta pandemia. Pero nunca vimos en el PSOE esa voluntad. Y le digo que hubo reuniones que duraron hasta cuatro horas de las que salíamos viendo clarísimamente que el Gobierno regional no quería llegar a un acuerdo.

La lucha contra la pandemia es una carrera de fondo, no volvamos a sacar pecho en medio de situaciones complicadas

–¿Cuatro horas no dan para acordar nada?

–Nosotros nos centramos en lo que creíamos que era lo principal: un fondo de rescate que permitiera que los sectores productivos que lo están pasando mal pudieran sobrevivir.

–Ese fondo de rescate existe ya.

–Pues no parece. El Gobierno y los partidos que apoyaron el Presupuesto tendrán que explicar dónde está ese fondo que dijeron estaría listo ya el 1 de enero. Lo que nosotros defendíamos era que si había un fondo de rescate retroactivo y con más dotación no conseguiríamos ese objetivo de acompañar a los sectores que más sufren. Y en eso nos centramos. También en ayudar a los ayuntamientos, que han sido los únicos que han estado al lado de los vecinos haciendo esfuerzos por encima de sus posibilidades. Y, por último, ayudas a la gran industria, con medidas y partidas concretas e inmediatas sin dejarlo todo en manos de unos fondos europeos que ahora mismo no están.

–El presidente del Principado, Adrián Barbón, insistió en su discurso de Fin de Año en el llamamiento a la unidad y el consenso. ¿Tan difícil es eso de conseguir en Asturias?

–En absoluto. Nosotros no ponemos las cosas difíciles; lo que sí hacemos son planteamientos serios. Fíjese si no había por parte del PSOE voluntad de acordar que los socialistas acabaron presentando una enmienda parcial para elevar la cuantía del fondo de rescate a lo largo del año si fuera necesario. ¡Lo que nosotros pedíamos! No se entiende. Si buscas un acuerdo habrías consensuado esa medida con el partido que la reclamaba y no presentando una enmienda a través de tu propio grupo parlamentario. El Presidente dice una cosa y hace la contraria.

No podemos estar pensando en los fondos europeos para solucionar la falta de competitividad de la industria asturiana

–La tercera ola de la pandemia parece estar llegando. ¿Es el PP partidario de que haya nuevas restricciones en la hostelería?

–Ahí tiene otra demostración de que el Gobierno de Barbón dice una cosa y hace la contraria. Si desde el momento en que hubo que tomar medidas drásticas el Ejecutivo regional las hubiese tomado con informes científicos y los hubiese compartido con la oposición, entonces nos tendría para respaldarlas. Pero precisamente porque no ha hecho eso hemos tenido que tomar decisiones duras, pero que creíamos justas. Hemos recurrido judicialmente las medidas de cierre de la mayoría de sectores que se adoptaron del 3 de noviembre, que se prorrogaron el 18 de ese mismo mes.

–El TSJA aún no ha resuelto ese recurso...

–No, y si ese recurso sale adelante todos los sectores afectados tendrían que ser indemnizados. Ahí se demostraron las ganas de consenso.

–¿Qué habría hecho usted?

–¿Yo? Avalar cada medida que tomase con un informe científico. Y lo compartiría con el resto de los grupos políticos.

–Asturias es la comunidad autónoma que más vacunas ha puesto; Madrid, gobernada por el Partido Popular, de las que menos. Algo hará bien el Principado.

–Me alegro de que la situación sea así, que en Asturias se haya acelerado la vacunación y se ponga el mayor número de dosis. Pero esta es una carrera de fondo. No volvamos a sacar pecho en situaciones complicadas, porque eso no nos lleva a nada. Recuerde la “tournée” que realizó Barbón sacando pecho de la incidencia de la primera ola. En la segunda, cuando Asturias tenía unos datos que estaban entre los peores de España, estuvo desaparecido. Repito, esto es una carrera de fondo; ahora se está actuando a tiempo y eso es bueno. Hay que trabajar con seriedad para preservar la salud de todos.

–El resultado del estatuto electrointensivo ha sido insatisfactorio para Asturias y Galicia, dicho por sus propios gobiernos. ¿Qué hay que hacer ahora?

–No estamos en plazo de alegaciones, porque el decreto entró ya en vigor el 18 de diciembre. El PP siempre va a participar y contribuirá a ayudar en lo que nos pida el Gobierno. Por ejemplo, nos pidió estar en la alianza por la industria y estuvimos. Eso sí, no me quedé callada. Fui la única que pidió medidas contra este estatuto.

–¿Cuáles?

–La única medida contundente y que tendría algún efecto para variar el estatuto es recurrirlo administrativa o judicialmente, o por las dos vías. Eso lo planteé y parece que no le gustó al consejero de Industria. Lo que el PP no hará será participar para nada en reuniones, mesas, foros, alianzas... todos esos nombres que tanto le gustan al Gobierno. Si estamos en un órgano es para contribuir con propuestas y medidas para sacar adelante Asturias.

En Asturias somos el único partido capaz de liderar una alternativa real a un socialismo que tiene a la región aletargada

–¿Galicia recurrirá?

–El plazo concluye el próximo día 18. Nos pondremos en contacto con el PP de allí para ver si cabe hacer acciones conjuntas.

–¿Cree que este estatuto tendrá consecuencias en la industria asturiana? El Gobierno regional dice que los fondos europeos compensarán esa desventaja.

–La industria asturiana lleva mucho tiempo pidiendo ayudas, bien en forma del estatuto electrointensivo u otras concretas que compensen ese excesivo coste de la luz. No podemos estar pensando en los fondos europeos para solucionar la falta de competitividad de la industria asturiana respecto a la de otros países. Los fondos europeos están enfocados –o eso parece ya que desconocemos con concreción en qué van a consistir o cuándo serán una realidad– a las nuevas energías. Nuestra industria necesita ayudas inmediatas. Ya le dije que nosotros supeditamos nuestro apoyo al Presupuesto al fondo de rescate, los ayuntamientos y la ayuda a las grandes industrias que ven que el estatuto electrointensivo no les ayuda. Ya hemos visto cómo ArcelorMittal habla de hacer inversiones en sus plantas de otros países. Un estatuto como el aprobado contribuye a que se produzcan deslocalizaciones. Era lo que nos faltaba.

–¿En qué situación económica cree que afronta Asturias este año 2021?

–Lo cierto es que está todo oculto o escondido tras la pandemia, pero no podemos olvidar que los tres primeros meses de 2020 Asturias contaba con los índices socioeconómicos peores de España. Ya entonces partíamos en una situación de clara desventaja. Recuerdo que día sí y día también las cifras eran negativas para Asturias, sobre todo comparándolas con las de otras comunidades autónomas. Luego nos llegó la pandemia y ahora la situación es muy negativa.

–¿Y entonces?

–Pues toca volcarse. Y eso queríamos haber hecho en los Presupuestos. Le digo una cosa: aunque las cuentas estén aprobadas con nuestro voto en contra, se pueden modificar. A lo largo de 2021 haremos oposición positiva, como hicimos en 2020, defendiendo las propuestas que necesita Asturias y ante las que esperamos que el Gobierno sea sensible. Pelearemos para que el Presupuesto se modifique para que recoja las verdaderas necesidades de la región.

–¿Afrontará el PP asturiano este año su congreso regional?

–Eso depende de la dirección nacional, que es la que marca los tiempos. Ese será un proceso ordenado para todas las comunidades, y nosotros estaremos a disposición de lo que establezca la dirección del partido.

–Ahora parece que hay fichajes del PP procedentes de Ciudadanos. Usted ya comunicó públicamente algunas incorporaciones de exdirigentes de Ciudadanos. ¿Sigue teniendo goteo de incorporaciones?

–En los últimos meses hemos tenido incorporaciones no solo procedentes de Ciudadanos, sino del espectro de centroderecha, personas que se han sentido decepcionadas con otros partidos. También personas que en cierto momento se habían alejado de nuestro proyecto y ahora vuelven a ilusionarse. Creo que el Partido Popular es la gran casa del centroderecha en España. En Asturias somos el único partido capaz de liderar una alternativa real a un socialismo que tiene a la región aletargada. Estamos encantados de incorporar a personas, vengan de donde vengan.

–Esta situación en el ámbito nacional parece haber tensado la relación entre ambos partidos. En Asturias, el PP y Ciudadanos gobiernan juntos en el Ayuntamiento de Oviedo, pero el clima entre ambos partidos no parece ser el mismo en el ámbito regional.

–Con Ciudadanos hemos llegado a muchísimos acuerdos en forma de apoyos parlamentarios, y lo hemos hecho mutuamente a lo largo de este año. He de reconocer que no me ha gustado la forma de negociar el Presupuesto que ha adoptado Ciudadanos, porque lo ha hecho buscando ese tacticismo del que le hablaba. Les faltó responsabilidad. Podríamos haber hecho mucho más diseñando una estrategia común. En cambio, Ciudadanos optó por ir a cuestiones concretas que pudiesen darle ciertas alegrías.

–¿Se refiere a las inversiones para Oviedo?

–Para Oviedo, para Ribadesella... no debe negociarse así. Creo que hacía falta una visión global.

–Barbón ha insistido en que en esta legislatura iniciará el debate de la cooficialidad. ¿Está el PP dispuesto a admitir una fórmula suave?

–La cooficialidad es imposición y obligatoriedad, no hay fórmulas suaves. Ya le hemos dicho muchas veces al Presidente que no puede estar en cuestiones que no son necesarias ni urgentes para Asturias. Y lo hace para estar en la foto. Debemos centrarnos en lo verdaderamente importante. No entiendo a qué viene abrir ahora ese debate.

–Una última pregunta. ¿Qué sintió cuando Vox se abstuvo en la votación de los Presupuestos? ¿Se lo esperaba?

–No entiendo a Vox: ni con la abstención ni sin ella. No entiendo su forma de proceder. Sus diputados regionales han votado muchas veces en contra de cuestiones propuestas por el PP que eran muy necesarias para la región. Están buscando un hueco, solo persiguen eso, y no es nada bueno para Asturias.