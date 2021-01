Los sanitarios auguran que se vacunarán de forma mayoritaria a partir de mañana

–¡Ya me han dado cita para la vacuna!

Mensajes de este tipo están circulando este fin de semana con notable profusión por la geografía asturiana, con un tono que oscila entre el alivio y el alborozo. La cuestión no sería demasiado noticiable si no fuera porque sus emisores son profesionales sanitarios de la región que llevan casi un año trabajando en contacto muy directo con el coronavirus y, por lo tanto, abiertamente expuestos a contagiarse de covid.

Esta reacción resulta muy novedosa en un colectivo que tradicionalmente se ha caracterizado por el rechazo a vacunarse de la gripe, pese a las insistentes recomendaciones de las autoridades sanitarias. Los trabajadores de la salud consultados por LA NUEVA ESPAÑA pronostican que la tasa de vacunación será elevada. Este vaticinio se basa en dos factores, según puntualizan: el deseo de protegerse y proteger a los demás frente al virus, y la “responsabilidad” que les exigen tanto su profesión y como su condición de referentes para el resto de la sociedad.

Aunque ya se han aplicado algunas vacunas de forma esporádica, la inmunización de los trabajadores de la salud comenzará mañana, lunes... con el permiso de “Filomena”. Según indicaron ayer las autoridades sanitarias de la región, hay que confiar en que las inclemencias meteorológicas no impidan la llegada de las dosis en el momento programado, media mañana de mañana, lunes. Lo previsto es que la región reciba, como cada semana, 11.700 dosis de la vacuna.

La segunda dosis se les administrará 21 días más tarde. Siete días después, los protectores de la salud del conjunto de la sociedad también estarán protegidos.

En principio, la citada cifra de vacunas no será suficiente para inmunizar a lo largo de la semana a los aproximadamente 13.000 trabajadores sanitarios considerados de primera línea, número que incluye al personal de los laboratorios privados que manejan muestras para realizar pruebas diagnósticas.

Hasta ayer, sábado, habían sido vacunados unos 21.000 de los 23.000 residentes y cuidadores de los geriátricos de Asturias, en torno al 91 por ciento de ambos colectivos. Esta tasa seguramente rebasa lo que la mayor parte de los responsables sanitarios pronosticaban dos o tres meses atrás.

Ahora llega el turno de los sanitarios de la primera línea de fuego. El orden establecido por las autoridades sanitarias es el siguiente: 1) profesionales que realizan pruebas PCR y trabajan en los autocovid; 2) plantillas de los servicios de Urgencias (hospitales, atención primaria y SAMU); 3) unidades Covid de los hospitales (de planta y UCI); 4) unidades precovid (pacientes con sospecha de infección) de los hospitales; 5) laboratorios (profesionales que tengan contacto con muestras que puedan contener virus SARS-CoV-2); 6) trabajadores que realicen técnicas que puedan generar aerosoles, y 7) plantillas de los servicios de oncología, hematología y hemodiálisis.

A continuación, ofrecemos algunas de las valoraciones de profesionales sanitarios recogidas por este periódico en torno al inicio de las vacunaciones del colectivo:

Dolores Escudero, jefa de la UCI del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA):

“Será un día histórico y muy especial para todos. Ha sido un triunfo de la ciencia conseguido en un tiempo récord. Personalmente, me emociona muchísimo. La aceptación de los sanitarios a vacunarse es masiva. Estaremos allí cargados de esperanza, deseando que esta desolación termine cuanto antes”.

Álvaro González Franco, jefe del servicio de Medicina Interna del HUCA:

“Hasta donde sé, no existe ninguna duda sobre la necesidad de vacunación. Desde luego, en servicios médicos no parece que las tengamos. No me atrevo a decir sobre los servicios quirúrgicos, pero tampoco he oído que haya especiales resistencias”.

Susana García Ríos, jefa de Urgencias del Hospital Valle del Nalón (Langreo).

“Considero que vacunarse es un acto de responsabilidad para los sanitarios y creo que nos vacunaremos en un porcentaje muy alto. Es una esperanza, pero no va a erradicar el coronavirus. Tardaremos meses en notar su impacto en la pandemia. Estamos en plena tercera ola. En las Navidades, algunas personas han cometido imprudencias, como vemos noticias a diario en los medios de comunicación. La única manera de poder ir recuperando poco a poco algo de lo que antes conocíamos como vida normal es conseguir inmunidad de grupo, y esto solo lo tendremos con la vacunación”.

Félix Fernández Suárez, jefe del servicio de Anestesiología del HUCA.

“Es difícil decirlo, pero tengo la impresión de que habrá una mayoría que se vacune. Hay de todo, pero la mayor parte de los compañeros sanitarios con los que hablo la consideran como la única opción de ir atajando esta pandemia”.

Graciela Martínez, enfermera de la UCI del HUCA y responsable de Sanidad del sindicato USIPA:

“El personal sanitario, que basa su comportamiento en evidencia científica, se vacunará. Han sido meses muy duros. Pensar en contagiarse o contagiar a los seres queridos es tremendo, quema enormemente. Máxime a sabiendas de lo que puede pasar tras el contagio: hospitalización, UCI...”.

Antonio Fernández Fernández, médico de familia del centro de salud Puerta la Villa (Gijón) y presidente en Asturias de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen):

“Estoy citado este lunes para vacunarme en mi centro de salud junto con otros 30 compañeros. El personal sanitario se vacunará mayoritariamente. Pero no debemos olvidar que toca seguir cumpliendo las otras medidas de prevención. No se puede bajar la guardia. Llevamos diez meses de pandemia. Quedan al menos otros seis en condiciones similares”.

Francisco Rodríguez Jerez, neumólogo del HUCA:

“Mi impresión es que la mayoría de los sanitarios que trabajamos en primera línea hemos pedido vacunarnos. Desde luego, la gente que estudia la cuestión recomienda vacunarse. No hay ningún científico fiable que esté en contra”.

Herminio Martín, jefe en funciones del servicio de Urgencias del Hospital de Cabueñes (Gijón):

“Los sanitarios podemos ser transmisores del virus. Por eso tengo claro que debo vacunarme y, salvo casos concretos, la mayoría de los compañeros nos hemos apuntado. Como médico, tengo que pensar en los pacientes. Es mi trabajo. No vacunarse me parece egoísta”.

Ángeles Rodríguez, médica de la UCI Cardiaca del HUCA:

“Vemos la llegada de la vacuna con esperanza. Una protección más eficaz nos ayudará a humanizar más la asistencia y a mejorar su calidad. Ya a nivel personal, espero poder volver a abrazar pronto a mis padres, a mis hermanas y a los amigos”.