Así subsisten los camioneros asturianos atrapados (y “desprotegidos”) en la nieve: latas de sardinas, solidaridad de vecinos y comidas compartidas

Menéndez Sánchez califica de “colapso total” la situación que vivió este fin de semana. “En mi vida vi en Madrid una nevada similar. Por Europa sí, pero están más preparados. Y eso que estaban avisados, pero hay pocos medios”, critica el camionero gijonés. En su caso venía de dejar leche en Murcia y subía con conserva hacia Gijón. Los servicios de emergencias, según relata, tampoco les proporcionaron ayuda de ningún tipo. “Allí no apareció nadie. Pasó Protección Civil y Tráfico pero ni siquiera nos preguntaron si necesitábamos algo. Sobre las nueve de la mañana de hoy pasó la Policía Local de Las Rozas diciendo que había un centro comercial abierto por si necesitábamos comida. El domingo pasaron los bomberos con botellas de agua y conservas, pero, principalmente, la ayuda que recibimos fue de los vecinos de Las Rozas, que incluso nos dejaban sus teléfonos y nos preguntaron si necesitábamos también medicación”, añade.

Julio Fernández González se vio atrapado por la gran nevada en el kilómetro 68 de la A-31, en la provincia de Albacete. El ovetense venía de Valencia de dejar una bobina de hierro y subía hacia Asturias con productos para una empresa de paquetería pero a la una de la madrugada del viernes les obligaron a parar debido a las inclemencias meteorológicas. “Tuvimos que compartir entre todos la comida que llevábamos y lo que vimos fue mucho descontrol. En otros países como Italia, en estas situaciones funcionan de otra manera: salen las quitanieves y hay más previsión. Entiendo que el temporal ha sido una cosa grande, que te coge desprevenido, pero debería haber más previsión. Ya por la mañana de este domingo pasamos por Madrid, que estaba a nivel rojo con obligación de cadenas para los vehículos, y la carretera estaba limpia”, critica.

Otro transportista asturiano, el ovetense Balbino Fuenteseca Fernández, también quedó atrapado en la A-31 en Albacete y se sintió totalmente “desprotegido” en medio del temporal. “No teníamos nada para comer porque el restaurante que había allí cerró. Subsistimos algo mejor gracias a la gasolinera, que nos calentaron pizzas y fueron muy amables porque también nos dejaron cenar dentro del local. Pasó por allí Protección Civil pero no nos llevaron ni café ni agua ni nada de comida”, recuerda. Al igual que su compañero Julio Fernández, había viajado a Valencia, donde llevó leche de Asturias, y subía paquetería para una empresa del polígono de Silvota (Llanera).

El paso de los camioneros asturianos por Madrid fue costoso debido a la gran capa de nieve acumulada estos días. “Aquello era un desastre. Camiones metidos en el arcén porque no podían circular porque había montones de nieve gigantes. La gente dejó los coches tirados en la carretera. En toda la M-50 solo vi una máquina quitanieves y ahora (por esta mañana), que voy por la A-6 a la altura de Medina del Campo, todavía no he visto una máquina echando sal y estamos a 2 grados. A ver si por fin llegamos esta noche a dormir a casa”, ansía Balbino Fuenteseca. Y como él, decenas de transportistas asturianos atrapados en las carreteras españolas.