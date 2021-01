Enfado de padres y profesores por el cierre de colegios en 38 concejos hasta el miércoles

Familias de Mieres, Langreo y Lena, donde se concentra el grueso de centros cerrados, con hasta 63, rechazaron ayer la medida, que fue adoptada por la Administración, según concretó en una nota de prensa, “por prudencia, para garantizar la seguridad ante las inclemencias meteorológicas y el estado de la red viaria”. “Filomena” causó nevadas importantes en Asturias, pero nada comparables a las registradas en otros puntos del interior de España, donde sí está más que justificado, entienden los padres de alumnos, el cierre de centros. “No hay ni una gota de nieve en las calles, no entendemos esta suspensión de las clases”, lamentó un grupo de padres de Lena. Una queja que se extendió a Mieres y a Langreo. En ninguno de estos concejos se produjeron grandes precipitaciones y los accesos, salvo en las zonas a mayor altitud, están “impecables”, reiteraron. Así que, concluyeron, “nos parece una decisión absurda”.

En un principio, el Principado decretó ayer la suspensión de la actividad lectiva presencial en 40 municipios durante dos días. A última hora decidió levantar el cierre, a la vista de la evolución del temporal, en dos concejos: Llanera y Parres. La lista definitiva, que se corresponde con las zonas en las que la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial tiene registradas incidencias en la red viaria, la componen: Allande, Aller, Amieva, Belmonte de Miranda, Bimenes, Boal, Cabrales, Cangas del Narcea, Caso, Degaña, Grandas de Salime, Grado, Ibias, Illano, Langreo, Laviana, Lena, Mieres, Morcín, Onís, Peñamellera Alta, Ponga, Quirós, Riosa, Salas, San Martín del Rey Aurelio, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, Sobrescobio, Somiedo, Pesoz, Proaza, Taramundi, Teverga, Tineo, Villanueva de Oscos, Villayón y Yernes y Tameza.

Al malestar de las familias se suma el de los docentes. Borja Llorente, secretario general de CC OO, uno de los principales sindicatos de la pública, aseguró que “no es de recibo” que “el profesorado y los equipos directivos se enteren de la suspensión por los medios de comunicación y no mediante una comunicación oficial”. Según CC OO, “es escandaloso que se pretenda trasladar la responsabilidad sobre la suspensión de las clases en los 38 municipios a los equipos directivos”. “Para eso es necesario contar con información verídica y constante sobre las condiciones climatológicas y el estado de la red viaria. No pueden trasladar a los centros sus propia responsabilidad una vez más”, denunció Llorente, en relación a otra de las medidas adoptadas por Educación. “La Consejería vuelve a caer en la improvisación. Esta vez, motivada en que es una de las pocas comunidades que no cuenta con un protocolo para hacer frente a situaciones climatológicas extremas; protocolo que sí tiene Galicia o Castilla y León e, incluso, Canarias”, remató.

La borrasca “Filomena”, que dará paso hoy a una intensa ola de frío que desplomará aún más los termómetros en Asturias, mantuvo cerradas diez carreteras y en otras 24 fue necesario el uso de cadenas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la temperatura mínima de ayer fue de 7,9 grados bajo cero en el puerto de Leitariegos, mientras que la máxima, de 10,1 en Gijón. Hoy, en el centro de la región, el mercurio descenderá hasta los dos grados negativos y habrá heladas intensas en la Cordillera. Mañana hará aún más frío. En los Picos de Europa, la nieve supera estos días los cuatro metros de altura, como contó el guarda del refugio del Urriellu, Tomás Fernández. “Cada vez se está comprimiendo más; intentas hacer una bola de nieve y no puedes, es como harina”, señaló Fernández, que aseguró que, aún siendo una “nevadona”, las ha habido mayores. Por ejemplo, en 2005 cuando el manto blanco llegó a los “dos metros y pico” en Sotres. Ahora, apunta, “alcanza los dos metros”. Lo justo para las puertas de las casas.