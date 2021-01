El consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, y el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, han anunciado a través de una rueda de prensa las nuevas medidas para el control de la pandemia de la covid-19 en Asturias. Como ya ha adelantado este periódico esta misma tarde, el gobierno de la región va a decretar el cierre perimetral de Grado desde esta noche, a las 00.00 horas, hasta el próximo 25 de enero. Esta medida está dirigida a tratar de contener el número de contagios -limitando los desplazamientos- que se están produciendo en la zona. En la localidad de Grado desde que se descubrió un brote ya se suman alrededor de 107 positivos y unos 271 contactos estrechos bajo control. Además, en Grado se ha determinado también un cierre total de la hostelería, para reforzar el trabajo de prevención.

Por lo que respecta al resto de Asturias, la decisión de las autoridades sanitarias asturianas es que se adelante el cierre de la hostelería y el comercio a las 20.00 a partir del jueves y adelantar a las 22.00 horas el toque de queda en toda la región. Los hosteleros ya habían mostrado días atrás su temor de que el Ejecutivo regional adelantara la hora de cierre de los establecimientos, tal y como ha ocurrido en otras comunidades autónomas, y habían advertido de que era una bomba en la línea de flotación de bares, cafeterías y sidrerías. Los restaurantes ya daban por perdidas definitivamente las cenas al adelantar a las 22.00 horas el toque de queda. Además, el consejero de Salud ha añadido otra novedad y es que "no se podrá fumar en las terrazas de los establecimientos de hostelería".

Fernández Muñiz también ha explicado que "se crearán listados de personas que tienen obligación de cuarentena o aislamiento domiciliario, que se entregarán a las fuerzas de seguridad, a fin de que garanticen su complimiento, así como listados de establecimientos en los que se precise un cierre temporal al público en caso de que existan brotes en ellos.

Consejería de Salud El consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, y el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, comparecen en rueda de prensa telemática para informar de las nuevas medidas para el control de la pandemia de la Covid 19 en Asturias Posted by AsturSalud. Consejería de Salud on Monday, January 11, 2021

La movilidad estará limitada en Asturias entre las 22:00 y las 06:00 horas. En esta franja nocturna solo se permitirán las salidas para adquirir medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad; para asistir a centros médicos y veterinarios, para acudir o regresar del trabajo, para el cuidado de personas mayores, dependientes, con discapacidad o especialmente vulnerables y para cualquier otra actividad debidamente acreditada. El cierre perimetral también sigue vigente en Asturias.

Cierre perimetral de Grado

El cierre perimetral de Grado durante 14 días, decretado hoy por el Principado, llega con más de 100 positivos y alrededor de 200 contactos estrechos en el concejo. Los partidos de la oposición demandan más medidas para atajar el brote de covid cuanto antes. José Ramón González González, portavoz de Ciudadanos, exige que se hagan cribados masivos ante el aumento de casos. “Una forma eficaz de atajar el brote sería poniendo a disposición de la gente cribados masivos porque ya hay vecinos que están haciéndolo de manera particular. Así sería una manera de devolver la confianza al resto de la gente”, opina. Más de lo mismo piden desde el Partido Popular moscón. Su portavoz, Patricia Álvarez Díaz, dice que “es absolutamente esencial hacer un cribado masivo porque hay mucha gente que puede ser asintomática y no saberlo”. Otra de las medidas que esperan que se ponga en marcha cuanto antes es sacar ayudas municipales directas para los autónomos del concejo. “Consideramos importantísimo que se activen ayudas directas a los autónomos de Grado para apoyarlos tanto por el cierre por culpa del brote como por las pérdidas que están sufriendo por la crisis económica derivada de la pandemia. Llevamos desde marzo solicitando esas ayudas, esperemos que lleguen ya. No pueden esperar más”, añade Álvarez Díaz.

Los contagios vuelven a subir en Asturias, con 188 casos en las últimas 24 horas

La Consejería de Salud ha confirmado 188 nuevos casos de coronavirus diagnosticados ayer, jornada en la que se produjeron 29 ingresos en planta y uno en UCI, y se registraron 4 altas.

En el Principado hay actualmente 214 pacientes hospitalizados con confirmación o sospecha de covid-19 y otras 57 personas permanecen en unidades de cuidados intensivos.

Por otra parte, ayer fallecieron dos personas: una mujer de 88 años y un hombre de 84. Ninguna de ellas residía en un centro residencial de mayores.

El Sespa realizó ayer 3.133 pruebas y la tasa de positividad se situó en el 7,5%, según el criterio establecido por el Ministerio de Sanidad, que realiza el cálculo en función del número de pruebas positivas procesadas, en vez de por casos confirmados. (Para saber cómo se obtiene esa tasa puede pinchar en el siguiente enlace).

Ante al aumento de casos en mayores de 65 años, las autoridades piden a la ciudadanía que se aísle y llame inmediatamente al 984 100 400 o al centro de salud ante cualquier síntoma compatible con la covid-19. La consejería reitera que solo se mantengan contactos con personas convivientes y la necesidad de limitar al máximo la actividad social.