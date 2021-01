La revolución del pedal ya está aquí: las bicicletas se agotan en el año de la pandemia

“No hay bicis para 2021, al menos en las gamas por debajo de 3.000 euros. Gomas y muchos otros recambios, tampoco. Los almacenes están arrasados y las fábricas que siguen abiertas no dan abasto”, asegura el comercial multimarca Alberto Morán, que atiende el mercado de la zona norte peninsular. Una visita a la nave de la empresa avilesina Sport Lifestyle –fabricante de bicicletas desde hace 12 años– confirma las palabras del comercial: cientos de metros de estanterías que deberían estar llenos de cajas con bicicletas acabadas se hallan vacías. “El fundador de la empresa, Daniel Alonso Villarón, dice que nunca había visto el almacén tan vacío desde el día que se abrieron las instalaciones”, comenta el director general de Sport Lifestyle (distribuidor nacional de Cube Bikes y fabricante de la marca MMR), Alberto San Martín.

¿Qué ha pasado en España en los últimos meses para que se haya producido tal auge del consumo y utilización de bicicletas? Fundamentalmente, una pandemia que ha puesto patas arriba el mundo tal y como lo conocíamos. Las bicicletas son el medio de transporte ganador por goleada de la crisis sanitaria causada por el covid. “La población las considera más seguras, saludables y una alternativa más rápida al transporte público”, afirma Joaquín Rodríguez, vicepresidente de “Asturies con bici”, un colectivo que lleva más de una década fomentando el uso de la bicicleta y peleando porque las diferentes administraciones adapten las ciudades a su uso.

“No solo se han vendido muchas más bicis que ningún año que recordemos, sino que se ha disparado tanto o más la venta de piezas y repuestos porque miles de personas han desempolvado la bici que tenían guardada en el trastero o la casa de campo. Personalmente, yo solía vender un millar de pedales al año... Este 2020 he llegado a vender esa cifra en solo un mes”, asegura el comercial Alberto Morán.

San Martín, el director de la firma Sport Lifestyle, estima que su empresa cerrará 2020 con una facturación de 20 millones, fruto del incremento de las ventas en un 15 por ciento: “Ha sido un año muy atípico: los meses de marzo, abril y mayo –con España y los países a lo que exportamos confinados– no vendimos nada, y a partir de junio hubo meses de registrar incrementos de pedidos del 70 por ciento. Ha sido una locura”. El buscador de internet Google avala el inusitado interés por las bicis: en España, la búsqueda de temas relacionados con el sector del pedal se disparó un 138% desde el inicio del estado de alarma.

La compañía estadounidense de asesoría financiera y tratamiento de datos Bloomberg estima que el mercado mundial de las bicicletas supone unos 49.500 millones de euros y que creció un 6,9% entre 2018 y 2019. Pero es que en 2020 ese aumento de la cifra de negocio se ha disparado al 35%. Las bicicletas eléctricas también han registrado un fuerte crecimiento de la demanda, según los fabricantes, muchos de los cuales han batido sus récords de facturación durante la pandemia. “Produce cierto sonrojo admitir que nos han ido bien las cosas este año cuando tantos sectores están gravemente heridos por el covid”, comenta Alberto San Martín, el fabricante de bicicletas de Avilés.

Otros datos que avalan la “revolución de las dos ruedas” que ha puesto en marcha la pandemia son la multiplicación por siete del uso de la bicicleta en algunos municipios de marcado carácter urbano, con el doble objetivo según manifestaron los propios ciclistas de evitar contagios en el transporte público y “tomar el aire”, o el incremento en un 300 por ciento de la utilización de los carriles-bici de ciudades como Madrid en los primeros días de desconfinamiento.

Alberto Morán, buen conocedor de la idiosincrasia del ciclismo, añade a lo anterior que la bici resulta un medio de locomoción atractivo para el común de las personas “porque el pedaleo no tiene connotaciones lesivas para el cuerpo, porque ir en bici tiene un componente de esparcimiento y libertad y porque es una actividad socializante y antidepresiva, y esto último no lo digo yo sino que son conclusiones de estudios científicos”. El portavoz de la plataforma pro uso de bicicletas en Asturias, Joaquín Rodríguez, destaca que el uso generalizado de la bici “contribuye a reducir la contaminación de las ciudades y ahorra dinero a quien la utiliza; a veces, también bastante tiempo si el transporte urbano de la ciudad de residencia es ineficiente”.

Únase a todo lo anterior que el Gobierno de España, en sintonía con la directriz ambiental europea, quiere fomentar el uso de la bicicleta y en tal sentido muchas ciudades están inmersas en procesos de reconversión de su red vial para darle a la bici el espacio seguro que Europa reclama, lo que se traduce en la generalización de zonas de velocidad máxima a 30 kilómetros por hora, más calles de un único sentido de circulación, instalación de resaltos en el pavimento para disuadir a los automovilistas de ir a alta velocidad, delimitación de núcleos peatonales o semipeatonales restringidos a los vehículos motorizados y otras novedades que benefician a los usuarios de la bicicleta.

La duda que queda en el aire es si el auge de la bici será una moda pasajera o un fenómeno que llega para quedarse. Según Joaquín Rodríguez, “el futuro de la bici dependerá en buena medida de lo que los respectivos poderes municipales se impliquen en su promoción; no obstante Europa lo ha dejado claro: hay que ir ese camino, quien no lo haga navegará contracorriente”. Alberto San Martín está seguro de que el crecimiento del uso de la bici “es una tendencia que perdurará en el futuro, como otros hábitos que nos ha cambiado la pandemia –los pocos que nos ha cambiado para bien– dándonos ocasión de descubrir las ventajas de hacer las cosas de otro modo; la bici engancha y el que se inicia, insiste”. El comercial Alberto

Morán también tiene fe en el futuro de la bici: “Por algo es, junto con el balón y la muñeca, el regalo por excelencia que traen a los niños y niñas los Reyes Magos”.

“Pacificar” el tráfico para darle a la bici su espacio, la asignatura pendiente de las ciudades

Avilés, una ciudad de 80.000 habitantes castigada durante décadas por la contaminación fabril, contenida en un área de menos de ocho kilómetros cuadrados y sin cuestas empinadas, es un laboratorio aparentemente perfecto para ensayar la movilidad del siglo XXI: menos coches y más medios de locomoción no contaminante. En ese sentido, el gobierno local ultima la aprobación de un plan de movilidad urbana llamado a revolucionar el tráfico y los hábitos de uso de los diferentes vehículos.

“Nuestra pretensión, en línea con la Ley de Cambio Climático y las directrices europeas de movilidad es generar una ‘almendra’ en el centro urbano donde el protagonismo de la movilidad lo tendrá el peatón y, en segundo lugar, la bicicleta. Esto lo esperamos lograr implantando peatonalizaciones, calles de ‘zona 30’ y elementos disuasorios del uso del coche. En paralelo, haremos campañas de divulgación del uso de la bicicleta y reordenaremos el transporte público para que esté acorde a la nueva realidad”, explica el concejal de Movilidad de Avilés, Pelayo García (PSOE).

El documento base de futuro plan de movilidad avilesino, en fase de borrador, está lleno de alusiones a la “pacificación” del tráfico, eufemismo que debe entenderse como penalización del coche en beneficio de los vehículos no contaminantes, y de estos últimos la gran estrella es la bicicleta. “En Avilés sabemos bien, porque nos castigó duramente durante años, lo que significa vivir en una ciudad de atmósfera contaminada. Solo por la mejora de la calidad del aire que lleva asociado el uso de la bicicleta merece la pena emprender el cambio hacia una movilidad sostenible”, defiende Joaquín Rodríguez, vicepresidente de “Asturies con bici”.

La gran conquista pendiente de la bicicleta, ahora que ha colonizado los espacios públicos, es la de la opinión pública, dejar de ser vista como un esnobismo o un estorbo. “Campañas de concienciación como ‘Ponle freno’ han tenido un efecto positivo en la percepción que la gente tiene de los ciclistas, ahora hay más respeto por la bici que hace cinco años si bien queda mucho camino por andar”, apunta el comercial Alberto Morán.

No obstante, perduran actitudes desalentadoras. Un caso que vivió recientemente en sus propias carnes Joaquín Rodríguez en una calle de Avilés ilustra a la perfección la percepción bipolar que se tiene del ciclista. “Iba en bici por una calle céntrica de sentido único circulando, como suelo hacer, por el centro del carril, porque es lo más seguro. Un coche empezó a pitarme y su conductora, a pegarme voces para que me echara a un lado. Yo seguí por donde iba porque estoy en mi derecho y en un momento dado, la mujer aceleró y golpeó su coche contra la parte trasera de la bici. No llegué a caer, pero me bajé para pedirle explicaciones por su comportamiento. Como sólo se dedicó a lanzarme improperios, desistí de convencerla de que un ciclista es un usuario de la vía con tanto derecho a circular como un automovilista y volviendo a por la bici le dije que si no la denunciaba era porque iba sin prisa. Y entonces, una mujer que había observado la escena me dijo: no te preocupes, que ya la denuncio yo. Las palabras de esa testigo me dan esperanza: perdura la barbarie de algunos, pero empieza a haber gente que empatiza con la causa ciclista. Hay esperanza”.