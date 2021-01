Abren todos los colegios tras el cierre de ayer, tildado de “ridículo” por las familias

“Nuestra principal preocupación ha sido, es y será la seguridad”, insistió Carmen Suárez, que respondió a las críticas de los padres asegurando que la Administración autonómica decidió suspender las clases presenciales “por una cuestión de prudencia, para garantizar, sobre todo, la seguridad ante las inclemencias meteorológicas, ante el estado de la red viaria y ante las previsiones adversas que se anunciaban”. En cambio, las familias de los concejos afectados recuerdan que ayer “ni nevó ni tan siquiera llovió” y que el problema está, como todos los inviernos, en los pueblos altos. Los 38 concejos con escuelas cerradas ayer son los más próximos a la Cordillera: desde Taramundi hasta Peñamellera Alta, y desde Salas hasta Lena.

Para seguir la actividad lectiva presencial desarrollada ayer en el resto de municipios (40), el Principado encargó un informe a Inspección Educativa, en el que se señalan varias incidencias. En concreto, en rutas de transporte de seis centros, dos colegios más manifestaron problemas con la calefacción y otros seis sufrieron diferentes desperfectos, como goteras o filtraciones que dañaron la instalación eléctrica. Las direcciones también comunicaron la ausencia de docentes que residen en las zonas más afectadas por el temporal.

Tras el cierre de centros, en Cuencas, donde se concentran la mayoría de colegios e institutos afectados, la sensación general de las familias fue de indignación ante una medida que consideran “arbitraria”, “desproporcionada” y “ridícula”. Los padres tuvieron que ingeniárselas para en apenas unas horas, de la tarde del domingo a la mañana de ayer, poder planear qué hacer con sus hijos.

Una de esas familias fue la formada por Fabián Díez, Cristina Nogueira, y la pequeña Nora, de 4 años. En su caso, el desaguisado que formó el Principado no fue tan grande, ya que Díez no trabaja por las mañana y pudo hacerse cargo de la pequeña. “Hicimos fichas que les mandó la profesora, con quien también tuvo una charla por internet”, explica el papá de Nora. Para Fabián Díez, que vive en Moreda, la suspensión de las clases presenciales fue “absurda”. “Es ilógico generalizar en todo el concejo. Puedo entender que haya críos y familias en Felechosa, por ejemplo, que no puedan acudir al colegio, pero en la zona baja de Aller no hay ni hielo ni nieve”, apuntó. Este vecino afirmó además que “hay familias que tuvieron que dejar a los niños con abuelos, algo que con la pandemia no parece muy recomendable”.

En esa misma línea se pronunció Yisela Sánchez, la madre de la pequeña Valentina Fraczek, de 7 años y alumna del colegio de Turiellos, en Langreo. De baja por embarazo, se pudo quedar con su hija en horario escolar, pero “muchos de sus compañeros ni siquiera se conectaron a la clase online –explicó– porque habían tenido que quedarse con familiares”. “Hoy –por ayer– no hay ni rastro del temporal e incluso hace más calor que el viernes pasado”, señaló Sánchez, a quien le pareció “vergonzoso que se haya tomado esta decisión sin apenas tiempo”.