Asturias cierra la hostelería, el comercio y los supermercados a las 8 de la tarde

Pero no queda solo ahí. El Principado hará una lista de las personas contagiadas que tengan que guardar cuarentena y se la trasladará a la Policía Nacional, las locales y Guardia Civil para que vigilen el confinamiento domiciliario. Y también se adoptará la misma medida para controlar el cierre de los locales de hostelería, o de otros sectores, en los que se detecten casos positivos.

“Los datos ya revelan las situaciones de riesgo de Nochebuena, y faltan las de Nochevieja” Rafael Cofiño - Director general de Salud Pública

También se mantiene la clausura perimetral de la región y las restricciones de aforo vigentes en comercio, cultura, eventos y el resto de sectores. Asturias está en nivel 3 de alerta sanitaria, según los criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad. Pero el Ejecutivo regional aplicará a partir del jueves medidas restrictivas propias del nivel 4. El objetivo es “limitar la movilidad y la interacción social para contener la transmisión” del covid-19 y “evitar alcanzar niveles de contagios tan elevados como en otras comunidades autónomas”. Pero hay otro objetivo mucho más próximo: retrasar lo máximo posible la tercera ola para ganar tiempo y conseguir el mayor número posible de personas vacunadas. Sobre todo para suministrar la segunda dosis en las residencias geriátricas, donde viven las personas más vulnerables y se concentran tanto el mayor número de contagios como de fallecimientos, detalló el Consejero.

Rafael Cofiño, director general de Salud Pública, explicó que la incidencia del covid-19 en Asturias en los últimos siete días era de 114 casos, mientras que la media nacional es de 244 casos por cada 100.000 habitantes. Pero advirtió de que el Principado, una vez más, “va con retraso en la llegada de las olas”. También indicó que en los datos “se ve claramente que en todas las comunidades autónomas ha comenzado a aparecer la ‘U’ –subida, bajada y subida– de incrementos”, aunque en unas más que en otras.

Pero si la subida de los contagios y de las hospitalizaciones preocupa, el dato que requiere “la máxima vigilancia” es el aumento de contagios entre mayores de 65 años. “Los datos ya revelan las situaciones de riesgo de Nochebuena y Navidad, pero faltan aún los de Nochevieja, con lo que se espera un mayor incremento en los próximos días”, advirtió. Desde el pasado 23 de diciembre se han detectado 22 brotes en Asturias.

“También nos ha animado a aplicar estas nuevas restricciones ver que hace una semana había comunidades autónomas en los mismos niveles de incidencia que Asturias y que han tenido un ascenso muy rápido. Eso también nos puede ocurrir”, señaló el consejero de Salud, quien asimismo advirtió de que si eso sucede “se tomarán otras medidas más restrictivas”.

“El objetivo es ganar tiempo y vacunar al mayor número posible de personas antes de otra ola” Pablo Fernández - Consejero de Salud

La indignación del sector hostelero es mayúscula. “Es un cierre encubierto. Muchos ya no volverán a abrir porque les hunden si tienen que cerrar a la hora en la que tienen más actividad”, aseguró el presidente de la patronal Otea, José Luis Álvarez Almeida. También cargó contra el Principado porque “una vez más no se consultó al sector, sino que simplemente se nos han comunicado los cierres sin justificar epidemiológicamente por qué se adoptan esas medidas contra nosotros”. Los hosteleros tampoco ven suficientemente motivado que no se permita fumar en sus terrazas, pero sí “en la esquina de la calle”.

Y todo ello sin que se haya habilitado para el sector el plan de rescate que demanda desde hace meses, ni tampoco se hayan modificado las condiciones de los expedientes de regulación de empleo (ERTE) que reclaman. “¿Cómo piensan que va a sobrevivir el sector? Llevan al cierre total”, añadió Álvarez Almeida en una primera reflexión.

El consejero de Salud señaló que “se está trabajando sobre el fondo de 100 millones de euros con los diferentes grupos parlamentarios”, y añadió que se pretenden regular estas ayudas “con la mayor agilidad, en este mismo mes, para los sectores perjudicados”:

La asociación Asturias Suma, que engloba a negocios de distintos sectores, ya ha anunciado que convocará movilizaciones. Y Hostelería con Conciencia (HCC) denunció “una vez más una nefasta y vergonzosa gestión por parte del Gobierno del Principado de Asturias”, y se declararon “hartos y cansados de que estas limitaciones se realicen a costa de un sector plagado de pequeños autónomos y microempresas, mientras al mismo tiempo se producen aglomeraciones en centros comerciales y transportes públicos”, entre otros escenarios.

“Una vez más no se nos consultó; no se puede fumar en las terrazas, pero sí en la esquina de la calle” José Luis Álvarez Almeida - Presidente de Otea

Las últimas cifras

La Consejería de Salud confirmó ayer 188 nuevos casos de covid-19 diagnosticados el domingo, jornada en la que se produjeron 29 ingresos en planta y uno en UCI, y se registraron 4 altas. El Sespa realizó el domingo 3.133 pruebas y la tasa de positividad se situó en el 7,5 por ciento, según el criterio establecido por el Ministerio de Sanidad.

Los centros hospitalarios asturianos tienen en la actualidad 271 pacientes con covid, de los que 214 están en planta con confirmación o sospecha de infección y otras 57 personas permanecen en unidades de cuidados intensivos (UCI).

La región suma además otros dos fallecimientos, una mujer de 88 años y un hombre de 84. Ninguna de ellas residía en un centro residencial de mayores. Salud admitió ayer que se siguen registrando casos positivos de covid-19 en distintos geriátricos y que se mantiene la vigilancia para ver la evolución después de aplicar la primera dosis de la vacuna y a las puertas de hacerlo con la segunda.