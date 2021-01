La reclamación de poder trabajar en estos días como guías de alta montaña por parte de algunos de estos profesionales en Asturias, con la cantidad de nieve caída, ha suscitado la respuesta del presidente de la Asociación de Turismo Activo y Albergues del Principado de Asturias (Ataya) Julio Bobes. Bobes recordó el cumplimiento de la normativa del cese de actividades de turismo activo desde noviembre para poder acogerse a las ayudas del gobierno regional. “Desde el gobierno regional se nos consultó y nos pareció lo más oportuno y más teniendo en cuenta el cierre de Asturias, que no puede recibir turismo desde entonces, además de recordar los cierres perimetrales que se sucedieron en la región de las principales ciudades, con una total falta de actividad tanto en alojamientos como en actividades de turismo activo a excepción de aquellos alojamientos que están abiertos como servicios esenciales”, recordó Bobes. Un cierre que, de momento, se alarga otros 15 días más tal y como ayer anunció el Principado.

LA NUEVA ESPAÑA se hacía eco a finales de diciembre de la queja del guía de alta montaña y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Guías de Montaña (AEGM) Joaquín Álvarez, señalando entre otras cosas que “los guías de alta montaña asturianos quieren trabajar, igual que hacen sus homólogos en otras provincias. La Administración regional tiene el turismo paralizado. Hemos tenido mucha nieve pero hemos tenido que rechazar todo el trabajo. No hemos podido hacer raquetas en Lagos o en las Vegas de Sotres, o corredores de hielo y nieve en la canal de Jierru y Escamellau, actividades en alza que muy pocos guías podemos hacer por titulación. Todo esto si han podido hacerlo los guías cántabros, porque se les permite trabajar”, se lamentaba.

"Entendemos que son medidas necesarias; en estos meses estamos trabajando en conjunto para poder afrontar una primavera en condiciones" Julio Bobes - Presidente de la Asociación de Turismo Activo y Albergues del Principado de Asturias (Ataya)

Sobre estas declaraciones Julio Bobes afirmaba ayer que el turismo activo no es sólo este sino que hay otras muchas actividades como senderismo, treakking, espeleología, rutas a caballo etcétera “y todos nos hemos visto afectados por lo mismo pero entendemos que son medidas necesarias aún afectando a la economía de todos. En estos meses estamos trabajando en conjunto para poder afrontar una primavera en condiciones. Lo que no podemos es estar abriendo y cerrando porque lo que ahora facturas son migajas, no tenemos turismo que nos visite. No estamos de acuerdo con su petición, nosotros miramos de forma global por todo el sector. Confiamos en llegar a la primavera mejor y con mayores expectativas en todos los sentidos. Tenemos que ser coherentes y evitar contactos de movilidad”, explica entre otras cosas.

"Los guías asturianos quieren trabajar, igual que hacen los de otras provincias" Joaquín Álvarez - Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Guías de Montaña (AEGM)

Diversos guías de montaña consultados por este periódico señalaron que entendían la queja de este y otros guías de alta montaña, pero no la comparten. Así Juan Piedehierro Gutiérrez, al frente de Asturian Ways, cree que el tema es complejo pero tiene claro que, para él, lo más importante “es la salud de la población y la situación también de agotamiento de los profesionales sanitarios. Eso para mí es lo primero. Estoy de acuerdo y entiendo parte de las cosas que dicen pero lo que tengo muy claro es que si el Principado entiende que la actividad de turismo activo tiene que seguir cerrada, así tiene que ser. Es evidente que, de alguna forma, hay que compensar con algún tipo de ayuda, a los colectivos que no pueden trabajar. Yo no soy quien para hacer determinadas valoraciones, yo creo que lo principal es el tema sanitario, cumplir con lo que se nos pide y no olvidar el grado de agotamiento físico y mental a que están llegando los profesionales sanitarios”, destacó.

"Lo principal es no olvidar el tema sanitario y el agotamiento físico al que están sometidos los profesionales de la sanidad" Juan Piedehierro Gutiérrez - Al frente de Asturian Ways

José Miguel Real, “Josemi”, otro guía de alta montaña y al frente de la empresa “Rumbo a Picos”, en Llanes, dice que respeta al máximo el criterio de dichos guías, pero no lo comparte. “Somos conscientes que en las actividades al aire libre el riesgo de contagio es menor pero no hay que olvidar que este virus está asociado a la movilidad y hay que pararlo cuanto antes. No sólo nos jugamos el pan, también la salud. Aunque nos gustaría trabajar somos conscientes de que lo que toca ahora es seguir como hasta ahora a ver si baja la incidencia. Además la fuente de ingresos ahora, sin turismo que pueda venir de fuera, es ínfima en comparación con la temporada que queda por llegar, la primavera, que es ya la temporada fuerte. Para poder trabajarla tenemos que llegar a esa nueva normalidad con una incidencia muy baja. Yo respeto sus reflexiones y sus quejas, las entiendo, pero no estoy de acuerdo, creo que debemos aguantar para bajar la incidencia y llegar a la primavera lo mejor posible” dice Josemi, pionero en el tema de raquetas de nieve en Picos.

"Este virus está asociado a la movilidad y hay que pararlo cuanto antes. No sólo nos jugamos el pan, también la salud" José Miguel Real, “Josemi” - Guía de montaña, al frente de la empresa “Rumbo a Picos”

Por su parte Fernando Ruiz “Tato”, también veterano guía de montaña y turístico desde 1987 y asimismo al frente del albergue la Casa de la Montaña en Avín (Onís), cree que tal vez no se contó con estos profesionales en su día, cuando desde el Principado se consultó con los profesionales del turismo activo sobre este tema, “tal vez por no existir, en Asturias, una Asociación Profesional que les represente, si existiendo a nivel nacional. No hay una asociación específica de guías de alta montaña en Asturias. Yo los entiendo totalmente, y aún más con estas nevadas que hemos tenido que ni se recuerda y aún más cuando veo a gente trabajando en Cantabria, pero creo también que deben de estar muy limitados, aunque no lo comparto”.

"Preferimos llegar en las mejores condiciones posibles a la primavera y tener una campaña tan buena como la del año pasado" Fernando Ruiz “Tato” - Guía de montaña y turístico desde 1987, al frente del albergue la Casa de la Montaña en Avín

Y a renglón seguido añadió: “Nosotros preferimos llegar en las mejores condiciones posibles a la primavera y tener una campaña tan buena como la del año pasado donde Asturias registró una cantidad de turismo tremendo como destino saludable. La temporada alta es entre la primavera y el otoño y para esa tenemos que prepararnos. Yo entiendo también al Principado y no podemos olvidar que sobre todo prima la salud de todos”.