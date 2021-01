Después de más de tres meses del inicio de curso y de reiteradas peticiones por parte de los sindicatos docentes, el Principado trasladó por fin ayer a los representantes del profesorado un documento con pautas de cómo ventilar las aulas para combatir el covid. Los equipos directivos esperaban como agua de mayo este protocolo, ya que cada centro e, incluso, cada maestro estaba renovando el aire de las clases “como le parecía” ante la falta de instrucciones claras por parte de la Administración. El documento, elaborado por la consejería de Administración Autonómica, Cambio Climático y Medio Ambiente, no obliga a tener las ventanas y las puertas de las clases permanentemente abiertas. Lo cual podría paliar el frío que están sufriendo profesores y alumnos.

En contra de lo que había dispuesto Educación, que recomendó una ventilación normal –es decir, ventanas abiertas y puertas cerradas–, el Principado da finalmente la razón al CSIC y aconseja la ventilación cruzada –ventanas y puertas abiertas–. Eso sí, no todo el tiempo, aunque cuantos más horas, mejor. En concreto, los expertos regionales piden “ventilar al menos 15 minutos al principio y la final de la jornada (mañana o tarde), 5 minutos entre clases y durante todos los descansos, abriendo las ventanas y puertas durante el tiempo que se estime necesario según las características de cada espacio”.

El documento insiste en que “solo se podrá optar por sistemas de filtrado de aire portátiles o purificadores”, como los que están comprando los padres de numerosos centros de Asturias para evitar que sus hijos pasen demasiado frío, “cuando no haya posibilidades de ventilación natural, ni forzada central o individual”. Por forzada central los especialistas entienden la “renovación de aire interior con aire exterior (mediante el uso, por ejemplo de un ventilador), o tomando aire del aula y sacándolo (por extracción)”. La ventilación forzada individual, por su parte, consiste en el uso de “sistemas que extraigan el aire interior y lo expulsen al exterior mientras introducen aire fresco en el sistema (climatización)”. La solución final, concluye el texto, puede ser “una combinación de opciones”.

En Cabrales, “los niños acudieron a clase con menos cuatro grados la semana pasada y antes de las vacaciones de Navidad, hoy –por ayer– hay cinco, no nieva, ni tan siquiera llueve”. Algunos padres del colegio de Arenas, al que acuden diariamente 170 alumnos de Cabrales y Peñamellera Alta (Alles y Oceño), no vieron con buenos ojos la suspensión temporal de las clases. Otros, sin embargo, aplaudieron la medida. “Hay padres que no ven inconveniente en que los niños estén dos días en casa, otros, sin embargo, tienen que trabajar y conciliar es muy difícil en esta situación, sin previo aviso”, indicaron algunos afectados.

El cuerpo docente de Cabrales sufrió, por su parte, una regresión. “Ya sabíamos lo que era dar clases de forma telemática, pero esto nos pilló de sopetón, porque el viernes pasado había peores condiciones que las que tenemos ahora. Entendemos que lo hicieron por curarse en salud, por salvaguardar las rutas de transporte, pero el viernes falló ya un 35% del alumnado”, comentaron.

En el otro extremo del mapa, el alcalde de Taramundi, César Villabrille, reconoció que ayer “todos los niños del concejo hubieran podido ir al colegio”. “Supongo que decidieron suspender en previsión de grandes heladas, pero aquí no heló y no habría inconveniente para acudir a clase”, manifestó. El regidor de Santa Eulalia de Oscos, Víctor Lorido, opinó diferente: “Las carreteras están regular tirando a mal porque quedó esa capa que hace hielo y es malísima de quitar por mucha sal que eches. No veo descabellado suspender las clases”.

El cierre de colegios en la mitad de concejos asturianos también generó rechazo entre los sindicatos docentes. ANPE, la organización mayoritaria en la pública, dijo no entender la medida adoptada por Educación. “Asturias no es Madrid. Aquí vemos nevar y no nos asustamos. Estamos preparados; es una contingencia habitual”, expresó el presidente, Gumersindo Rodríguez, que criticó además que la Consejería “se lave las manos de todas las responsabilidad”.

Precisamente, ANPE anunció ayer que iniciará una campaña entre los docentes para reunir denuncias y elevarlas ante Inspección Educativa dadas las “malas condiciones ambientales” existentes en las aulas. CC OO también se sumará, por su parte, a la denuncia al registrarse el pasado viernes en algunos centros temperaturas por debajo de los cinco grados, “algo que debería haber supuesto la suspensión de la actividad”, según opinó el secretario general de Enseñanza del sindicato, Borja Llorente. Los termómetros del colegio Santa Bárbara de Lugones registraron, incluso, solo “un grado”. Las bajas temperaturas asociadas al invierno se “ven agravadas –apuntó Llorente– por la necesidad de ventilación constante que genera la prevención del covid”.

“La enseñanza es una actividad que se realiza habitualmente de manera sedentaria. Por ello, escribir al ordenador o tomar apuntes manuscritos son actividades incompatibles con el uso de abrigos, bufandas, capuchas, guantes... que forman parte del paisaje actual de las clases para paliar el frío”, criticó el presidente de ANPE, Gumersindo Rodríguez, que pide a Educación “fortalecer la calefacción”. “Los centros no aumentan la potencia o no ponen más horas la calefacción porque lo están pagando con recursos propios”, denunció.

Críticas de PP y Foro

La diputada del PP y portavoz de Educación en la Junta General del Principado, Gloria García, pidió ayer, en rueda de prensa, al Presidente que actúe para “reconducir” la “esperpéntica” gestión que viene realizando Asturias en educación. García criticó el “desconcierto” que generó en los equipos directivos la suspensión de clases presenciales. Y por eso, añadió, “la tormenta que viene padeciendo la educación en Asturias no es Filomena, sino Carmen Suárez”. La popular calificó de “nefasta” la gestión de la Consejería, donde reinan “la improvisación, el desorden y las contradicciones” ante el “silencio cómplice” de Barbón. También el secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, criticó duramente la decisión de Educación. “Que la Consejera utilice los medios de comunicación para trasladar a los equipos directivos y al profesorado su decisión de suspender las clases en 38 concejos asturianos, no hace más que demostrar su incapacidad para el cargo”, declaró.