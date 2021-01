Ponga tira de sus vecinos para limpiar calles: “Estamos solos”

En el concejo hay pueblos aislados desde hace 11 días y “siempre consideramos que lo esencial era mantener el camino a la residencia geriátrica despejado y también el del centro de salud, hay dos personas dedicadas a eso, y trabajaron tanto el día 1 como el día 6; aunque ellos también tienen familia, aquí la gente se esfuerza mucho, pese a que no nos colguemos medallas. Además, los servicios sanitarios tienen, como así lo saben, un vehículo municipal a su disposición para trasladarse a realizar su trabajo”, recuerda Alonso. En la comarca del Oriente “hay concejos con más medios que otros, hay municipios mancomunados entre sí que pueden acceder a más servicios. Nosotros no. Estamos, de alguna forma, aislados. En Ponga no hay comercio de ningún tipo. Aquí tenemos pan porque el panadero es capaz de venir andando a traérnoslo. Tenemos víveres porque quienes los reparte se esfuerza, cambia de vehículo para poder venir a abastecernos, pero hay zonas a las que no puede acceder ni así”, subraya. “Aquí estamos haciendo un esfuerzo enorme. El Principado nos manda un tractor, y ya, así que estamos buscándonos la vida como podemos, economizando todo lo que tenemos y contando con los vecinos”, narra la alcaldesa. A lo que añade: “Si no es por ellos y porque los trabajadores no miran el reloj, no sé cómo estaríamos”.

En Siero, el Ayuntamiento suministró casi 3.500 kilos de sal durante los dos últimos temporales. La llegada del frío trajo consigo el hielo y la nieve, provocando numerosos incidentes en los viales del concejo. El viernes rescataron dos vehículos que habían quedado atrapados en Celles. El sábado, la peor jornada de la semana, realizaron numerosas intervenciones a lo largo del municipio. Un vehículo atrapado en La Collada precisó de asistencia. También en La Carizal, un camión de basura necesitó ayuda al encontrarse atrapado en un vial. Otro camión, en este caso en La Carrera, quedó atascado provocando un corte de tráfico. En Lugones se atendió a un vecino, al salirse su utilitario de la vía a la entrada del colegio público La Ería. En Castañera-Granda un turismo se salió del trazado de la carretera golpeando el quitamiedos del puente sobre el Río Nora. En cuanto a recursos técnicos se refiere, el Ayuntamiento sierense contó con una máquina quitanieves, dos tractores con dispensadores de sal, un camión que suministraba sal y una pala mixta.

Los operarios municipales de Siero, Policía Local y voluntarios de Protección Civil actuaron en todas las parroquias del concejo, siendo la localidad de Santiago Arenas la que precisó de mayor atención. Uno de los puntos más complicados se encontró en la plaza de la Iglesia, junto al Economato. En dicha área se cortó el paso al tráfico rodado por peligro de deslizamiento y se echó sal en la acera para evitar caídas de transeúntes. La cuesta de acceso estaba totalmente congelada dificultando la llegada al principal área comercial de la localidad.

Durante la jornada de ayer, la temperatura mínima en el Principado se registró en el puerto de Pajares, a las 22.00 horas, donde el mercurio hasta los -81,2 grados, seguido por Leitariegos (-7,7) y Degaña (-5,5). Por otro lado, la temperatura máxima registrada en el Principado fue de 12,1 grados, que se midió en Castropol, a las 13.20 horas, y en Llanes, a las 15.30 horas. En el campus de Gijón se registraron 11,5 grados.

Previsión de hoy

El frío seguirá en Asturias. La previsión para la jornada de hoy contempla como fenómenos significativos las heladas débiles en el interior, localmente más intensas en zonas de montaña. El cielo estará poco nuboso o despejado, con algún intervalo de nubes altas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, excepto en las zonas más altas de la Cordillera, que subirán; máximas en ascenso, más acusado en la Cordillera. Habrá viento flojo, predominando la componente oeste en el litoral y la componente sur en el interior.