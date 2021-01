Habrá exámenes presenciales en la Universidad de Oviedo. El rector, Santiago García Granda, ha enviado un comunicado a toda la comunidad académica, aclarando, tras la confusa resolución publicada ayer por Salud, que "no es posible aplazar ahora el calendario de pruebas ni modificar su formato". El Principado incluye por primera vez, desde el 3 de noviembre, "la realización de exámenes" en la suspensión de la actividad presencial universitaria. Lo que significa que prohíbe hacer pruebas presenciales excepto, dice la disposición, que "por la naturaleza de la actividad, la misma únicamente pueda desarrollarse de forma presencial". El período de evaluación del primer semestre comenzó el pasado 18 de diciembre y se retomó ayer, tras el parón navideño. La mayoría de pruebas programadas hasta el 27 de enero son presenciales. De hecho, una decena de facultades y escuelas harán todos los exámenes en las aulas. Entre el estudiantado hay división y un grupo de alumnos ha recurrido incluso al Presidente para solicitar que las pruebas sean online.

"La programación de las pruebas de evaluación ordinaria del primer semestre de la Universidad de Oviedo, con su calendario, horarios y formato, fue aprobada en los centros y enviada la información al estudiantado con antelación suficiente durante el mes de diciembre. Este calendario de exámenes no admite una modificación sencilla, ya que ésta requiere de la participación de todos los agentes implicados", explica el Rector en su escrito. "No es por tanto posible -añade- aplazar este calendario, ni modificar su formato, sin causar graves perjuicios a profesorado y estudiantado; consiguientemente, es una actividad inaplazable y de muy difícil modificación".

Por otra parte, continúa Santiago García Granda en el comunicado, "la evaluación es una actividad esencial para el progreso y la titulación del estudiantado y debe realizarse inexcusablemente antes del comienzo del segundo semestre y en las condiciones que establecen las guías docentes de las asignaturas, de cuya aplicación es responsable única y exclusivamente el profesorado universitario". Así pues, concluye, "el calendario de exámenes ordinarios del primer semestre se considera una actividad universitaria esencial e inaplazable y se autoriza su desarrollo en las instalaciones universitarias en la forma prevista, tal y como se viene desarrollando en cada centro".

La polémica surge con la modificación que incluyó ayer Salud en la resolución sobre el adelanto del toque de queda y cierre de bares, comercios y supermercados a las ocho de la tarde. "Durante el plazo de eficacia de la presente resolución se suspende la actividad presencial de la enseñanza universitaria, incluida la realización de exámenes, excepto que, por la naturaleza de la actividad, la misma únicamente pueda desarrollarse de forma presencial, así como aquellos servicios que tengan la consideración de esenciales". Lo nuevo, y a diferencia de prórrogas anteriores, es que menciona expresamente los exámenes. A pesar de ello y que el Rector haya tenido que sacar una aclaración, el consejero de Salud, Pablo Fernández, aseguró en rueda de prensa que, pese a la modificación, en realidad “no cambia el contenido de esa parte pero sí evitará interpretaciones erróneas”.

Quejas de los alumnos

Los mismos estudiantes de varios cursos de quince grados de la Universidad -fundamentalmente, de la Facultad de Filosofía y Letras- que han alzado la voz contra los exámenes presenciales han acusado hoy al Rector de "desoír" las indicaciones publicadas en el Bopa y de poner en riesgo la salud de los alumnos y en consecuencia "la salud de Asturias". "La resolución enviada por el Rector de la Universidad va contra las recomendaciones sanitarias, poniendo en peligro la salud del alumnado, profesorado y demás trabajadores de las instituciones", protestan este grupo de jóvenes, que lanzan más críticas.

"La mayor parte de la docencia de este semestre ha sido telemática debido al riesgo de contagio. Sin embargo, este riesgo no se contempla a la hora de examinarnos. Tampoco consideramos correcto que sea decisión del Rector catalogar o no los exámenes (en su modalidad presencial) como parte esencial", dicen. "En mayo y junio -continúan- se realizaron exámenes telemáticos (habiendo un número de casos mucho menor que el actual) y quedó demostrado que la vía no presencial es posible, siempre y cuando se plantee adecuadamente".

"Se aboga por los derechos de los alumnos y alumnas y se dice tomar las decisiones de manera que no nos perjudiquen, pero ahora que estamos pidiendo exámenes online —por razones más que evidentes y justificadas— se hace caso omiso a nuestras peticiones y también a la de profesores y profesoras que igualmente prefieren pruebas telemáticas ante esta situación", protestan. A lo que agregan: "Se toma la decisión de hacer exámenes presenciales en medio de una subida de contagios considerables en la tercera ola de la pandemia, lo que pone aún más en riesgo la salud pública". "Tampoco se tienen en cuenta los desplazamientos que tendrán que hacer los alumnos y alumnas que viven en otras comunidades, lo que facilita la propagación del virus", concluyen.