"El Gobierno asturiano está tropezando por tercera vez en la misma piedra, está repitiendo los errores de la segunda ola". La pediatra Covadonga Tomé, portavoz de Podemos y responsable del área de Sanidad en la formación morada de Asturias, cuestiona con estas palabras la gestión desarrollada por el Ejecutivo de Adrián Barbón tras el aumento de casos de coronavirus registrado en los últimos días. Covadonga Tomé y el secretario general de Podemos, Daniel Ripa, han defendido esta mañana que "es el momento de un cribado masivo en Grado" al tiempo que han denunciado "la falta de transparencia y claridad," tanto con ese brote como el registrado en el Sporting de Gijón. Podemos también ha exigido que las ayudas para compensar las pérdidas por las nuevas restricciones se abonen cada día 30, "empezando ya en enero".

Covadonga Tomé responsabilizó al Ejecutivo autonómico de no haber dado respuesta al nuevo repunte de contagios tras las celebraciones navideñas, que había sido advertido tanto por la Unión Europea como por diversos epidemiólogos y científicos, algunos de ellos de los que asesoran al Principado. "Es la crónica de una tercera ola anunciada", afirmó la responsable de Sanidad de Podemos que acusó "al Gobierno de Barbón de no hacer caso a epidemiólogos como Daniel López Acuña, que había avisado hace dos y tres semanas de la necesidad de medidas restrictivas durante la navidad, pese a presumir de que se aplican las medidas aconsejadas por los científicos". Covadonga Tomé y Daniel Ripa lamentaron que el Principado "está repitiendo el esquema del verano pasado, cuando tras la relajación llegó el batacazo". No todo fueron críticas al Gobierno de Barbón. La formación morada destacó que la vacunación en Asturias "está funcionando bastante bien", aunque Tomé precisó que "está habiendo casos positivos en residencias donde ya se ha puesto primera dosis, lo que no se sabe es si el contagio había sido previo a la primera o antes del suministro de la segunda dosis".

Ripa y Tomé criticaron "la falta de transparencia en los brotes de Grado y del Sporting" que compararon con la publicidad que dio el Principado a los registrados en los meses de agosto y septiembre en distintos establecimientos de hostelería de la región "con nombres y apellidos". La responsable de Sanidad de Podemos expresó sus dudas de que el cierre perimetral de Grado dé resultados positivos y recordó que el propio Barbón había reconocido la falta de eficacia de otros, acordados en el último trimestre de 2020, en diversos municipios de Asturias. Para Tomé "ahora es el momento de un cribado masivo en Grado, sin duda; cuando la situación de contagios se desborda, el rastreo es inútil". Y realizó un vaticinio ante el incremento de nuevos casos registrado en Asturias desde el término de las fiestas navideñas: "en los próximos 7-10 días vamos a tener un aumento de los ingresos en planta y en las UCIS".

Daniel Ripa subrayó la importancia de que las nuevas restricciones y limitaciones de apertura vayan acompañadas automáticamente de las ayudas económicas dentro del fondo de rescate de 100 millones aprobado en el Presupuesto autonómico. "Los grupos parlamentarios hicimos nuestro trabajo por lo que no se entiende que en el mismo BOPA donde se publican las nuevas restricciones no se consignen ya las peticiones de las ayudas para que los afectados sepan a qué atenerse", declaró el portavoz de Podemos en la Junta General. Las nuevas compensaciones deberían estar listas para abonarse cada día 30, "empezando ya por este mes de enero".