La Policía Nacional y la Guardia Civil levantaron 354 propuestas de sanción en Asturias durante las fiestas navideñas, según informan desde Delegación del Gobierno.

En esa cifra se incluyen asuntos como no usar la mascarilla, no respetar el toque de queda o superar el número de personas permitido en reuniones. Además, la Guardia Civil dentro de sus competencias interpuso 15 propuestas de sanción por no respetar el cierre perimetral vigente en Asturias.

Así se desprende del último balance de las propuestas de sanción presentadas por Policía Nacional y Guardia Civil corresponde al periodo entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, en el que estuvo vigente el Decreto 34/2020 de 11 de diciembre en el que el Gobierno del Principado estableció varias excepciones durante las fiestas navideñas, como retrasar el toque de queda o permitir desplazamientos desde otras comunidades autónomas para la visita de familiares y allegados.

De esta forma, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "continúan vigilando el cumplimiento de las medidas sanitarias que el Gobierno del Principado de Asturias va aprobando para contener el avance de la pandemia".

Desde el Gobierno de España se recuerda que el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el COVID-19, habilita a las comunidades autónomas a establecer el denominado toque de queda y a limitar la entrada y salida de sus territorios.