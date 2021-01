La Universidad acusa a Salud de generar desconcierto con la evaluación presencial

Un trabalenguas que “sorprendió” al propio Rectorado, que confundió la tarde del lunes a profesores y estudiantes, y que llevó a los decanos y directores a cerrar filas con el equipo rectoral de Santiago García Granda. “No se puede hacer un cambio de modelo de examen de la noche a la mañana”, insistieron los responsables de los centros universitarios, casi en los mismo términos que lo hizo el Rector a través de un comunicado y que se resume en que habrá exámenes presenciales.

“No es posible –argumenta Granda en su escrito– aplazar este calendario, ni modificar su formato, sin causar graves perjuicios a profesorado y estudiantado”. El máximo representante de la institución académica considera, además, los exámenes ordinarios del primer semestre “una actividad universitaria esencial e inaplazable” y “autoriza su desarrollo en las instalaciones universitarias en la forma prevista”. Teniendo en cuenta que la mayoría de pruebas programadas hasta el día 27 de este mes serán presenciales, como acordaron las comisiones de cada centro y trasladaron a los estudiantes ya en el mes de diciembre.

A pesar de la “no” prohibición de Salud, los decanos respaldaron ayer la decisión de Granda. “Estoy completamente de acuerdo; no se puede hacer un cambio de modelo de examen de la noche a la mañana”, expresó el decano de la Facultad de Ciencias, José Manuel Noriega. “Suscribo el comunicado del Rectorado”, dijo la decana de Economía y Empresa, Carmen Benavides. “Supongo que si tenemos una planificación, debemos seguirla”, opinó el decano de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, Celestino Rodríguez. “Respetamos y acatamos la decisión del Rector y, de hecho, se siguen desarrollando los exámenes presenciales sin incidencias”, comentó Javier F. Teruelo, al frente de Derecho.

En la misma línea, el decano de Psicología, José Carlos Núñez, fue más extenso en su valoración: “Los exámenes que se pueden fácilmente hacer de modo online ya se hacen, al menos en mi centro, y los que se planificaron presencialmente es porque es complicado examinar esas materias de modo online. Obviamente, si en noviembre se hubiera establecido que la evaluación fuera telemática, pues los profesores adoptarían sus enseñanzas a ello. Lo que no tiene lógica es que, metidos en la tarea, se cambie el formato. A mi entender sería desfavorable”.

Asun Cámara, directora de la Escuela Politécnica de Mieres, fue más allá y afirmó que le pareció “fuera de lugar” el matiz incluido en la resolución del lunes. “Demuestra desconocimiento. Eso se tenía que haber hablado antes con la Universidad”, apuntó. Y no se habló. Según fuentes del Rectorado, el primer sorprendido fue Santiago García Granda, al que Salud le había comunicado previamente que no se producirían cambios.

“A mí me pareció –prosigue Asun Cámara– desconcertante, porque nos puso tanto al Rector como a los centros en una situación muy difícil. Recibimos un bombardeo de mensajes de alumnos y profesores desesperados”. Para Cámara, la actuación del Rectorado fue “la correcta”. Un cambio de modalidad ahora, admitió, traería “perjuicios para todos”, al margen de que considera que las pruebas presenciales son “insustituibles” y que el formato telemático tiene aún “muchas lagunas”.

Por su parte, Juan Carlos Campo, director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, también muy crítico con el Principado, manifestó que las medidas establecidas el lunes por Salud son “sumamente confusas”. “Creo que es una redacción muy poco afortunada. Las normas tienen que ser claras. Si se dice que los exámenes no se pueden hacer, perfecto. Será discutible si es una medida adecuada o proporcionada, pero lo que es indiscutible es cómo se aplica y todos sabemos a qué atenernos. Sin embargo, lo que se ha dicho respecto a los exámenes es como si a la hostelería se le dice que tiene que cerrar a las 8 salvo que no pueda cerrar a las 8”, señaló. En cambio, para Francisco Blanco, director de la Escuela de Minas de Oviedo, el texto no es confuso, todo lo contrario. “Ahí queda clarísimo que los exámenes presenciales están prohibidos”; medida que Blanco rechaza. “Al final cundió el sentido común y se mantienen. ¿Cómo vamos a cambiar de formato de un día para otro?”, apuntó.

El artículo objeto de la polémica, y que hace alusión expresa y por primera vez a la evaluación, dice así: “Durante el plazo de eficacia de la presente resolución se suspende la actividad presencial de la enseñanza universitaria, incluida la realización de exámenes, excepto que, por la naturaleza de la actividad, la misma únicamente pueda desarrollarse de forma presencial, así como aquellos servicios que tengan la consideración de esenciales”. Ayer, horas después de que la resolución saliese publicada en el BOPA –coincidiendo con el adelanto a las diez del toque de queda y el cierre de bares, comercios y supermercados a las ocho–, fuentes de la Consejería de Salud indicaron que el texto no introduce “ninguna modificación, sino que se trata de una aclaración”. Pero en lugar de aclarar, enredaron. Según el Gobierno autonómico, “es a la Universidad a la que le corresponde determinar qué exámenes considera imprescindible realizar de modo presencial”. En este asunto, insistieron, “la responsabilidad última es de la Universidad”.

Quejas de los estudiantes

Es decir, tanto lío para volver a la casilla de salida. Aunque a los alumnos contrarios a la evaluación presencial la resolución del Principado les sirvió como baza. Ayer acusaron al Rector de poner en riesgo la salud de los estudiantes y, en consecuencia, “la salud de Asturias”. “La mayor parte de la docencia de este semestre ha sido telemática debido al riesgo de contagio. Sin embargo, este riesgo no se contempla a la hora de examinarnos y en medio de una subida considerable de contagios de la tercera ola”, denunciaron. Precisamente ayer se reunieron más de 200 alumnos en la Facultad de Medicina para hacer un examen presencial, en el que, según aseguran algunos de ellos, no se respetaron las distancias de seguridad ni las entradas escalonadas al aula. También hubo quejas por parte de estudiantes de otros centros por las distancias entre las mesas, “inferiores a 1,5 metros”.