Guía básica para conocer las nuevas restricciones en el Principado y su duración

El Ejecutivo esbozó ayer, entre sus múltiples mensajes explicativos de lo que está sucediendo, una frase que suena clarísimamente a miedo y a advertencia de más medidas restrictivas: “Los siguientes días serán duros en cuanto a transmisión del virus en Asturias y se trabaja para tomar las mejores decisiones, en el tiempo correcto, acordes a lo observado”. Medidas que se sumarían a las vigentes desde la pasada medianoche, que adelantan a las 20.00 horas el cierre de la hostelería y el comercio, y a las 22.00 horas el toque de queda.

Ante el elevado número de positivos en los últimos días (la Consejería de Salud ha confirmado 273 nuevos casos de coronavirus diagnosticados en las últimas 24 horas), el Principado de Asturias aprobó el pasado lunes nuevas restricciones para controlar la infección, como el cierre de la hostelería y el comercio a las 20.00, se adelanta el toque de queda y cierre perimetral y hostelero de Grado.

No obstante, ante la confusión que puede generar el nuevo paquete de medidas del gobierno regional para plantar cara al covid, el Observatorio de Salud en Asturias ha tratado de dar respuestas a las principales dudas de los ciudadanos, especialmente, en cuanto a las entradas y salidas de la localidad o región se refiere.

¿Qué implica el nuevo estado de alarma?

El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 ha designado a los Presidentes de las Comunidades Autónomas con autoridades competentes en la gestión del estado de crisis activado como consecuencia de la pandemia. En primer lugar, se establece, con excepciones, la limitación de la libre circulación de las personas en horario nocturno, a fin de evitar al máximo la expansión de la infección durante ese periodo de tiempo, dado que en esa franja horaria se han producido muchos de los contagios en estas últimas semanas. Asimismo, se establece la posibilidad de limitar la entrada y salida de los territorios de las comunidades autónomas, así como de ámbitos territoriales de carácter geográficamente inferior, con ciertas excepciones, con el propósito de reducir sustancialmente la movilidad del virus. Asimismo, se establece la posibilidad de limitar la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados. Así, se persigue la reducción de la movilidad social de manera significativa y, por tanto, se pretende detener la expansión de la epidemia.

¿Cuánto durará? ¿Serán siempre las mismas medidas?

Las medidas establecidas pueden variar en el marco del mismo y de las decisiones que adopte la autoridad sanitaria que estarán a los acuerdos adoptados en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Será la evolución de la pandemia la que guíe la transición de escenarios más o menos restrictivos a otros de distinto alcance.

¿Está Asturias cerrada perimetralmente? ¿Hasta cuándo lo estará?

Sí, el cierre perimetral del Principado de Asturias acordado por Decreto 27/2020, de 26 de octubre, está plenamente vigente. Estará activado hasta que así lo acuerde, a la luz de los datos epidemiológicos el Presidente, en virtud de Decreto. En todo caso, la limitación de entrada y salida del territorio autonómico, si no lo hace antes, finalizará con el fin del estado de alarma.

¿Hay algún cierre perimetral vigente? ¿Dónde se establece?

Se han acordado cierres en Oviedo, Gijón, Avilés, Langreo, San Martín del Rey Aurelio y Laviana. Actualmente solo está vigente el establecido para el concejo de Grado. El cierre perimetral de Grado fue acordado por Decreto 1/2021, de 11 de enero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se limita la entrada y salida en el concejo de Grado y se modifica el horario de limitación nocturna de movilidad como medidas de prevención y control ante la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19

¿Cuáles son las causas justificadas para entrar y salir de zonas “confinadas” y como se acreditan? ¿Quién debe de acreditarlas?

1º) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

2º) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales o legales.

3º) Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil.

4º) Retorno al lugar de residencia habitual o familiar.

5º) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

6º) Para desplazarse a entidades financieras y de seguros.

7º) Para realizar actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales.

8º) Para realizar renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables.

9º) Para realizar exámenes o pruebas oficiales inaplazables.

10º) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

11º) Entrenamientos y competiciones en actividad deportiva federada.

12º) Actos de recolección en huertos por sus propietarios o arrendatarios, así como la atención y alimentación de animales domésticos.

13º) Adquisición de alimentos o productos de primera necesidad por quienes tengan su residencia habitual en localidades que, siendo de otro concejo, carezcan de establecimientos que permitan la adquisición de tales productos y sean localidades limítrofes con los municipios restringidos

14º) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

La causa que se alegue para entrar o salir en perímetros restringidos ha de poder demostrarse. No existe una dispensa o salvoconducto presidencial o gubernativo pero la causa que lo justifique debe poder acreditarse con documentos oficiales y hábiles en derecho que dependerán del motivo de desplazamiento y la causa que se alegue. Son ejemplos de documentación acreditativa: el certificado de empresa con identificación de trabajador, horario habitual y vehículo, en el caso de motivo laboral o profesional; la cita médica, en el caso de asistencia un centro sanitario o DNI, pasaporte o certificado de empadronamiento, en el caso de residencia habitual. El particular es responsable de la certeza de los datos que afirma y del contenido de la documentación acreditativa.

¿Qué horario se ha establecido para limitar la movilidad nocturna?

Desde el 14 de enero el denominado “toque de queda” estará operativo entre las 22.00 horas y las 06.00 horas. Las excepciones son las siguientes:

a) Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad.

b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

c) Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia.

d) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.

e) Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las actividades previstas en este apartado.

f) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. Página 10

g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

i) Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio, cuando resulte necesario para la realización de las actividades previstas en los párrafos anteriores.

¿Qué pasa con la enseñanza no reglada? ¿y una autoescuela? ¿y una escuela de danza?

La autoridad sanitaria no ha suspendido la enseñanza no reglada. Así pueden seguir funcionando con las respectivas medidas de higiene, prevención, limpieza y desinfección, así como las de distancia, uso de mascarilla y resto de disposiciones de la autoridad sanitaria, las academias, las autoescuelas o los centros en los que se imparten enseñanzas artísticas.

¿Puedo pasear a mi mascota en horario nocturno limitado?

No, salvo que por alguno de los motivos que referíamos en apartado anterior (por ejemplo, por motivos de trabajo o por asistencia a un centro sanitario) no hayas podido hacerlo en el horario no sujeto a restricción de movilidad.

¿Puedo moverme libremente por el territorio de la Comunidad Autónoma?

Sí, salvo por espacios afectados por restricciones de entrada y salida. Actualmente, hay restricciones en Grado.

¿Pueden celebrarse fiestas en domicilios o propiedades privadas?

La estancia en espacios privados de grupos de más de 6 personas no está permitida, por lo que no pueden desarrollarse celebraciones fiestas privadas de más de seis personas en domicilios u otros locales privados. Es recomendable no celebrar fiestas, incluso con menos personas, evitando el relajamiento en las medidas de prevención y protección