La Policía Nacional y la Guardia Civil levantaron 354 propuestas de sanción en Asturias durante las pasadas fiestas navideñas. Los motivos son variados, como no usar mascarilla, no respetar el toque de queda o superar el número de personas permitido en reuniones. Además, la Guardia Civil dentro de sus competencias interpuso 15 propuestas de sanción por no respetar el cierre perimetral vigente en el Principado.

Las cifras, facilitadas por la Delegación del Gobierno, corresponde al periodo de tiempo comprendido entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, en el que estuvo vigente el decreto de 11 de diciembre en el que el Gobierno del Principado estableció varias excepciones durante las fiestas navideñas, como retrasar el toque de queda o permitir desplazamientos desde otras autonomías para la visita de familiares y allegados.