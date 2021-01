Asturias va a endurecer el control de las cuarentenas a las que están obligadas las personas con un diagnóstico de covid. También se extremará la vigilancia de los incumplimientos de las nuevas medidas de restricción asociadas a la alerta por la pandemia en la región. Así lo anunció ayer la Delegada del Gobierno, Delia Losa, en Avilés, al ser preguntada sobre el listado de personas contagiadas y establecimientos obligados al cierre por brotes de coronavirus que a partir de ahora la Consejería de Salud va a proporcionar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para su control. A esta medida se refirió el lunes el consejero de Salud, Pablo Fernández, como adelanto de las nuevas restricciones y medidas contra el covid que se aplican desde esta semana en Asturias.

La Delegada del Gobierno, que presidió en Avilés la toma de posesión del nuevo comisario de Policía Nacional en la ciudad, el allerano Alejandro Valverde, confirmó que “existe un plan” que involucra a todas las comisarías de la región –incluidas policías locales, nacionales y guardias civiles–, listo a ponerse en marcha, “para que cada uno, en su ámbito de competencia, contribuya a que se cumpla la ley”. Delia Losa defendió que es necesario ese control extremo dado que “estamos en una situación muy dramática, con un nivel de contagio disparado y también de muertes que no nos podemos permitir como país”. Por todo ello, las fuerzas de seguridad “van a intentar aportar un esfuerzo más en la lucha contra la pandemia”. Losa restó importancia a que esos listados contengan información sensible de la ciudadanía, como es su estado de salud. “Si hay alguien experto en controlar la información son las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado”, detalló, añadiendo que los agentes de ley “conocen a la perfección los límites de la protección de datos, a la que están sujetos, y en ese marco legal en el que ellos pueden moverse perfectamente es en el que van a hacer la tarea” de control de cuarentenas.

Defensa de los hosteleros

La Delegada del Gobierno pidió “por favor, responsabilidad”. A juicio de Losa, “la mayoría de la ciudadanía es total y absolutamente responsable, sé que lo es; pero hay quienes creen que esta dura situación no va con ellos y sus comportamientos obligan a tomar medidas que el Gobierno no quiere tomar y que causan daño y afectan a la salud y a la economía”. Losa salió en defensa de los hosteleros y mostró su convencimiento de que la gran mayoría de los cierres de hostelería “no son porque los hosteleros tengan la culpa sino porque la gente, los clientes, no guarda las medidas de seguridad que se están exigiendo”.

También se refirió la Delegada del Gobierno a las investigaciones en curso por los brotes de contagios en Grado y el vinculado al Sporting de Gijón y comentó que “por lo visto, hay actuaciones que son susceptibles de sanción y se va a aplicar la fuerza de la ley para acabar con esos comportamientos.