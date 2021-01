El mapa de cómo crece la incidencia de casos positivos por coronavirus en las localidades asturianas

"La evolución es mala y preocupante". Con estas palabras anunciaba Melania Álvarez García, la portavoz del gobierno regional, lo que está a punto de suceder en Asturias. El Principado prepara nuevas restricciones para frenar los contagios de coronavirus. La intención es "actuar con anticipación para que no nos trague la tercera ola." La Consejería de Salud lleva días preparando "un paquete de medidas rigurosas, contundentes y proporcionadas con la situación actual". El gobierno regional las anunciará mañana "como muy tarde" para aplicarlas a partir de la semana que viene. A falta de más datos, desde el Principado aclaran que no son "medidas extraterrestres que no se hayan puesto en marcha antes". También matizan que tratarán de crear el "menor perjuicio económico".

El coronavirus no da tregua en Asturias y el número de positivos ha aumentado drásticamente en las últimas semanas. La Consejería de Salud ha confirmado 328 nuevos casos de coronavirus diagnosticados ayer, jornada en la que se produjeron 37 ingresos en planta y 5 en UCI, y se registraron 31 altas.

En Asturias hay actualmente 241 pacientes hospitalizados con confirmación o sospecha de covid-19 y otras 57 personas permanecen en unidades de cuidados intensivos. Por otra parte, ayer fallecieron cuatro varones de 60, 75, 81 y 93 años. Ninguno de ellos residía en un centro sociosanitairo para personas mayores.

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) realizó el jueves 4.603 pruebas de diagnóstico y la tasa de positividad se situó en el 8,32%.

En cuanto a la incidencia de casos positivos por coronavirus en las localidades asturianas, los datos recogidos por el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA), indican que nueve concejos de la región se encuentran "en riesgo muy alto de incidencia". Los datos, con fecha de del 11 de enero de este 2021 reflejan que la zona de Grado es la más afectada de Asturias, con una incidencia acumulada de 806.18, un aumento de 551, con respecto a la semana del 4 al 10 de enero, donde la cifra era de 254.

No obstante, por el momento Avilés registra los datos más preocupantes, de los tres concejos principales de Asturias. En la Carriona, la tasa de sospechosos y confirmados por cada 100.000 habitantes en esos 14 días (desde la publicación del balance estadístico) es de 541. En Castrillón es de 699 y en Gozón de 520.

En Oviedo la tasa actual es de 358, 192 más que la semana anterior (166), mientras que en Gijón la incidencia ha registrado un aumento destacable en El Coto- Ceares, con 447 casos (121 más que la semana anterior y en La Arena, con 403 (151 más que la muestra de la semana del 4 al 10 de enero).

El total acumulado de casos de personas afectadas por el SaRS-CoV-2 en Asturias desde el inicio de la pandemia del nuevo coronavirus se sitúa en 29.318.

La estadística refleja que 2.259 casos han sido diagnosticados en Asturias en los últimos 14 días y 1.449 en la última semana, de forma que la incidencia acumulada en Asturias en la última semana es de 141,67 casos por cien mil habitantes.

A nivel nacional se han diagnosticado en todo el país un total de 2.176.089 casos y la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 492,88 casos por cien mil habitantes. La incidencia acumulada de la última semana en España es de 270,51 casos por 100.000 habitantes.