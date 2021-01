Los padres, “temblorosos” por el covid: “No hay que bajar la guardia en el aula”

Aún más que el frío en las aulas, a las familias les preocupa la semipresencialidad existente en algunos centros de 3º de la ESO a 1º de Bachillerato. De hecho, durante el primer trimestre y las vacaciones de Navidad decenas de padres se manifestaron en contra de que sus hijos fuesen en días alternos al instituto y tuviesen que seguir las clases desde casa. A pesar de esas movilizaciones, ningún avance se ha conseguido. “La semipresencialidad tienen que quitarla ya. No deberían pasar ni tres días más. No sé cómo lo permiten, llevamos denunciándolo desde septiembre”, se quejó Clara Díaz, que representa a los padres de la pública. Entre las familias de la concertada reina el mismo malestar, según expresó Desireé Fernández, que ayer se reunió con la consejera de Educación, Carmen Suárez, para tratar este y otros temas.

“Nada nos dijo. Le transmitimos nuestro enfado por la semipresencialidad y los grupos internivel y le preguntamos si esta situación iba a prolongarse hasta junio o dependía de la evolución de la pandemia. Y lo único que le conseguimos sacar es que dependía del covid y que si la situación mejorase mucho, pues que volveríamos a los cauces normales”, detalló la presidenta de CONCAPA. Los representantes de la FAPA “Miguel Virgós”, que también han solicitado una reunión con la Consejera, remarcaron que no van a dejar de “insistir” para tumbar las clases semipresenciales en Asturias aunque resulten “pesados”. “La línea de acción, tanto nuestra como de CONCAPA, es no tirar puertas, pero sí picar. Y vamos a picar, picar y picar hasta que nos escuchen”, advirtió Díaz, que confío, no obstante, en que el Principado “solucione de forma inmediata” el problema. Porque, agregó, “esto es muy gordo”. “La semipresencialidad va en contra de la equidad, que es el eje principal de la educación”, remató.

En la reunión que ayer mantuvieron los padres de alumnos de la concertada con la titular de Educación también se habló del frío y de los purificadores de aire. Al respecto, Carmen Suárez “nos dijo –cuenta Desireé Fernández– que ella no puede pedir a los colegios que compren filtros Hepa, porque no lo exige Salud y que en cualquier caso estos sistemas no eximen de ventilar las aulas”. Tanto en la concertada como en la pública, son muchas las AMPAS que han puesto dinero para comprar purificadores y evitar así que las ventanas y puertas de las aulas estén todo el rato abiertas con el objetivo de que los alumnos no pasen demasiado frío. Según las mediciones realizadas esta semana en algunos centros, las temperaturas mínimas son de 7 grados, cuando la normativa solo permite dar clases por encima de los 17. En este sentido, el secretario general de Foro, Adrián Pumares, denunció ayer que “la Consejería ha trasladado a los docentes unos protocolos de ventilación que contradicen los facilitados por Salud”.