El Gobierno asturiano no está solo en su petición al Ministerio de Sanidad para ir a un nuevo confinamiento domiciliario. Los ejecutivos autonómicos de Andalucía, Murcia y Castilla y León también han planteado al Gobierno central que les dé las herramientas o los mecanismos necesarios para poder decretar una medida de ese calado ante el aumento, en progresión geométrica, de los nuevos casos que ayer alcanzaron los 38.869 en el conjunto de España. Es decir, una cifra equivalente a la población del concejo de Mieres. La respuesta del Ministro Salvador Illa no ha cambiado, sigue siendo negativa “en estos momentos”. El líder del PP, Pablo Casado, uno de los primeros en desmarcarse del estado de alarma la pasado primavera, se mostró partidario ayer de “un marco de actuación nacional”, que deje margen a las autonomías en función de la incidencia del covid-19 en sus respectivos territorios.

El impacto de la tercera ha reabierto el debate sobre la cogobernanza de la pandemia entre el Estado y las comunidades autónomas, una idea fuerza lanzada por Pedro Sánchez durante la desescalada del primer estado de alarma, en la primavera del pasado año, que no ha acabado de fraguar. El presidente del Principado, Adrián Barbón, ya había pedido a Moncloa la capacidad de acordar un confinamiento ante la grave incidencia que alcanzó en Asturias la segunda ola, pero aquella tentativa fue rechazada por el Ministerio de Sanidad.

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, emplazó este miércoles al Gobierno central a “ir pensando” en una medida de mayor calado, como el confinamiento total, para el conjunto de España. Y luego el consejero de Salud asturiano, Pablo Fernández, volvió a pedir licencia para acordar esa restricción, en el Consejo Interterritorial de Salud, encontrándose de nuevo con el no por respuesta de Illa. La reiterada negativa del Ministerio de Sanidad no evitó que los gobiernos autonómicos de Castilla y León volviesen ayer a la carga con planteamientos similares a los Asturias y Andalucía. Francisco Igea, el vicepresidente castellano leonés y médico, juzga necesario un confinamiento en casa “breve e intenso” ante la gravedad de las nuevas cifras de contagios, una opción considerada también “necesaria” por el presidente de Murcia, Fernando López Miras, que reprochó a Sánchez que no haya convocado una Conferencia de Presidentes desde octubre, cuando los convocó para abordar los fondos de reconstrucción procedentes de Europa. En cambio, el valenciano Ximo Puig asumió que un endurecimiento de las restricciones en esa linea “no lo permite en estos momentos el estado de alarma”.