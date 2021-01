Cómo detectar que una persona tiene problemas de ludopatía

–¿Has tenido la sensación de que deberías reducir tu conducta del juego?

–¿Niegas, ocultas o minimizas frente a los demás (familia y amigos), las veces que juegas o las cantidades que apuestas?

–¿Cuando vuelves a jugar o a apostar (aunque hayas espaciado el tiempo en hacerlo) lo haces teniendo en cuenta tus pérdidas anteriores y tienes la esperanza de recuperarlas?

–¿Cada vez pones más dinero en juego, más de lo que tenías pensado en tu presupuesto?

–¿Has tenido problemas psicológicos (te has sentido muy mal, no has dormido, pasas horas pensando en el juego), familiares (discusiones, mentiras, ausencias), económicas o laborales a causa del juego?

–Pese a todo, ¿te sientes impulsado a jugar pese a los problemas que se derivan de ello?

Los familiares y allegados de los ludópatas deben estar atentos a estos síntomas:

–El ludópata niega que tenga un problema con el juego.

–Un ludópata se vuelve irritable si no puede jugar.

–Son capaces de todo para que poder jugar.

–Un ludópata no juega porque quiera divertirse, sino porque tiene una grave adicción.

–Cuando el juego es lo más importante, se abandonan todo tipo de preferencias y relaciones sociales y profesionales.

– Intentan conseguir dinero de donde sea solo para poder jugar.

–Las cantidades jugadas cada vez son más grandes.

–Se intenta recuperar el dinero perdido jugando más.

–Sufren múltiples intentos fallidos de dejar el juego.

–Caída en depresión y tendencias suicidas.