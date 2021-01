Oviedo, Avilés, Langreo, Mieres y Siero cumplen ya las condiciones para imponer nuevas restricciones

Según el último informe covid-19 publicado por el Observatorio de Salud de Asturias, Oviedo Avilés, Langreo, Mieres y Siero cumplirían a día de hoy las condiciones para aplicar las nuevas medidas restrictivas, según la última incidencia cumulada. Estos municipios pertenecen al denominado grupo 1, el cual estaría formado por localidades de más de 30.000 habitante, según explicaba ayer desde Salud. Dicho El grupo está integrado por Avilés, Langreo, Mieres, Gijón, Oviedo y Siero. Para aplicar las nuevas medidas propuestas, estos concejos deberían alcanzar una incidencia a 14 días general o una incidencia a 14 días en personas mayores que supere en más del 30% del máximo nivel de alerta fijado por el ministerio durante 3 días o más: 250 y 150 casos por cien mil habitantes, respectivamente, lo que con un incremento del 30% implicaría un umbral de 325 y 195, respectivamente.

Según el último informe publicado por el Observatorio de Salud Langreo registra 447.3; Avilés en 439.1; Oviedo en 215.7; Mieres en 219.7; Siero en 200.3.

Únicamente Gijón, con 175.2 no llegaría al umbral establecido por Sanidad para aplicar esas restricciones.

Tal y como explicó el presidente del Principado, Adrián Barbón, "superados los umbrales se aplicarán automáticamente las siguientes medidas:

- Clausura interior de la hostelería. - Parejo a ello y para evitar que la gente de un concejo vaya a la hostelería del concejo vecino, cierre perimetral del concejo. - Cierre de parques y centros comerciales (salvo comercios de alimentación esenciales) - Reducción del aforo a un 20% en comercios de más de 300 metros cuadrados ubicados fuera de las grandes superficies. - Las reuniones quedarán limitadas a cuatro personas - Los encuentros que se produzcan en domicilios serán estrictamente para el grupo de convivientes. - Se suspenderá la actividad en interiores de centros deportivos y gimnasios - Se recomienda el confinamiento parcial de la población. - Se procederá a la suspensión temporal de reuniones de negocios, profesionales, seminarios, de comunidades de propietarios, eventos y encuentros similares.

"Cada día, tras examinar la evolución de los datos, la Consejería de Salud establecerá que concejos pasan a situación de máxima alerta de acuerdo a dichos umbrales, estableciendo automáticamente las medidas restrictivas a adoptar durante un período mínimo de 14 días2, ha concluido el presidente de Asturias.

La norma, que se publicará el próximo lunes en el Boletín Oficial del Principado (Bopa), entrará en vigor a las 00:00 horas del martes, 19 de enero.

📣 #Asturias diseña una estrategia de medidas basadas en criterios demográficos e indicadores de riesgo para anticiparse al recrudecimiento de la pandemia. Se publicará mañana en el Bopa y entrará en vigor a las 00:00 del martes 19 de enero de 2021 👇🏿 pic.twitter.com/TAXDy8YfH3 — Gobierno de Asturias (@GobAsturias) 17 de enero de 2021

El resto de indicadores por grupos

En el grupo 2 entran los municipios con más de 10.000 y menos de 30.000 habitantes: Aller, Cangas del Narcea, Carreño, Castrillón, Corvera de Asturias, Gozón, Laviana, Lena, Valdés, Llanera, Llanes, San Martín del Rey Aurelio y Villaviciosa. En estas zonas, la incidencia acumulada general y en personas mayores a 14 días no deberá superar más del 30% del máximo nivel de alerta fijado por el ministerio durante 3 días o más (es decir, que el umbral no alcance los 325 y 195 casos por 100.000 habitantes, respectivamente). En esos municipios se debe cumplir ambas condiciones para evitar que brotes grandes en residencias puedan distorsionar (debido a la menor población) el dato de incidencia global. Además, al igual que en el grupo 1, la trazabilidad del área sanitaria no deberá ser ≤ 75% durante 3 días o más.

El resto de concejos, todos los que tienen menos de 10.000 habitantes, se incluyen en el grupo 3. En este caso, la entrada en el nivel de riesgo 4+ se valoraría individualmente, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: transmisión (velocidad y tendencia de cambio de los casos diagnosticados en los últimos 7 y 14 días), número de casos absolutos, trazabilidad y proporción de casos nuevos asociados a brotes, existencia de puntos calientes (brotes, situaciones de riesgo, características y control, etcétera). En este tercer grupo se valorará la aplicación de las medidas a una zona geográfica ampliada en caso de que exista un riesgo de transmisión a áreas limítrofes; es decir, se podrían extender a una comarca o área sanitaria.

Medidas nivel 4+ para los grupos 1 y 2

Para los municipios de los grupos 1 y 2 que pasen a un nivel 4+ de riesgo, las autoridades sanitarias plantean el cierre perimetral de los concejos y medidas de disminución del riesgo en aquellos espacios considerados de riesgo alto según las recomendaciones del ministerio: clausura del interior de los locales de hostelería -no así de las terrazas-, el cierre de parques y centros comerciales (salvo comercios de alimentación esenciales) y la reducción del aforo en un 20% en comercios de más de 300 metros cuadrados ubicados fuera de las grandes superficies. Las reuniones quedarán limitadas a cuatro personas y los encuentros que se produzcan en domicilios serán estrictamente para el grupo de convivientes.

También se suspenderá la actividad en interiores de centros deportivos y gimnasios, y se recomienda el confinamiento parcial de la población.

Por otra parte, se procederá a la suspensión temporal de reuniones de negocios, profesionales, seminarios, de comunidades de propietarios, eventos y encuentros similares.

En esta situación de ascenso crítico de la curva, la Consejería de Salud insiste para toda Asturias en la importancia del teletrabajo como elemento fundamental para disminuir la movilidad y la interacción social.