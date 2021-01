El Principado ha establecido un sistema de restricciones por municipios basado únicamente en parámetros técnicos. Esta forma de determinar cuándo se aplican limitaciones a la movilidad o la actividad entrará en vigor a partir del martes (concretamente la medianoche de mañana lunes). El objetivo, según indicó el consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, es “tomar medidas más restrictivas y de una manera proprocionada para no saturar el sistema sanitario”.

Es decir, el Principado establece un filtro más fino que el ya marcado por el Ministerio de Sanidad. Los criterios del Ministerio sumaban tanto indicadores de transmisión de la enfermedad como de saturación hospitalaria. El_gobierno regional fija en cambio un criterio intermedio para imponer limitaciones basado únicamente en los indicadores de contagios, de modo que se frene la llegada de casos a los hospitales (algo que se produce de media al cabo de una semana después de las infecciones)._

Dado que Asturias cuenta con una población vulnerable importante, en especial los mayores, uno de los indicadores clave es la tasa de contagios entre personas de más de 65 años. El Ejecutivo recalca que un gran porcentaje de esos contagios terminan en hospitales, más tarde en UCIs y a la postre, lamentablemente, en fallecimientos. Por tanto, el Gobierno regional fija un nivel intermedio entre los niveles 4 y 5 que establecía el Ministerio de Sanidad, lo que viene a denominar nivel 4+. Salud confía en que las medidas sirvan de contención ante la tercera ola.

Esta es una guía para saber a qué atenerse, según dónde se viva, con el nuevo manual de restricciones que aplicará de inmediato Asturias.

1 Los criterios varían según el tamaño de los concejos: ¿dónde vives?

El significado de los indicadores puede variar según el tamaño de los municipios. Por ejemplo, la incidencia acumulada (casos por cada 100.000 habitantes) es un buen parámetro en concejos grandes, pero puede ser un valor distorsionado en los municipios muy pequeños. Además, la capacidad de rastrear un contagio (su origen y posible propagación) es más limitada en municipios grandes en los que los residentes tienen una elevada interacción social. Por tanto, el primer paso es identificar a cuál es el municipio de residencia, según el siguiente reparto.

· Bloque 1: los concejos de más de 30.000 vecinos. Se trata de los seis principales municipios asturianos: Gijón, Oviedo, Avilés, Siero, Mieres y Langreo.

· Bloque 2: los concejos de entre 10.000 y 30.000 vecinos. Representan 13 municipios intermedios asturianos. Castrillón, San Martín del Rey Aurelio, Corvera, Villaviciosa, Llanera, Llanes, Laviana, Cangas del Narcea, Valdés, Lena, Aller, Carreño y Gozón.

· Bloque 3: los concejos pequeños, de menos de 10.000 habitantes. Suponen un total de 59 municipios. Estos serán evaluados de manera individualizada en función de cada caso, dado que puede haber circunstancias muy distintas que puedan llevar a los mismos datos epidemiológicos.

2 ¿Qué parámetros determinan el límite que no puede sobrepasarse?

Tres son los indicadores que cada asturiano debe tener en cuenta para saber si su concejo se encamina a restricciones:

· Incidencia a 14 días. Representa el número de casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas. El límite de ese parámetro está en los 325 casos por cada 100.000 habitantes.

· Incidencia a 14 días en mayores de 65 años. Es un indicador similar al anterior, pero ceñido a la población mayor. En este caso, el límite estará en los 195 casos por cada 100.000 mayores de 65 años en los últimos 14 días.

En los grandes concejos (Bloque 1), la superación de uno cualquiera de estos indicadores hará saltar las alarmas. En el caso de los concejos intermedos (Bloque 2), deberán superarse ambos parámetros.

· La trazabilidad, el tercer indicador clave. Este dato cuantifica la capacidad de rastreo de los contagios, es decir, indica cuánta información tienen los servicios de Salud para atajar la transmisión comunitaria. Será menor en aquellas situaciones en las que sea difícil saber el origen de un contagio o quienes son los potenciales contagiados derivados de contactos del paciente. El Principado establece que la trazabilidad deberá ser siempre mayor que el 75%.

3 ¿Cuándo se aplican las restricciones?

La aplicación de medidas será inmediata una vez que se rebasen los indicadores, pero con diferencias según el tamaño de los municipios.

· Grandes concejos (Bloque 1): Se aplicarán las restricciones de manera inmediata en cuanto se supere uno solo de los dos límites de incidencia (contagios a 14 días y contagios a 14 días en mayores de 65 años), y además la trazabilidad baje del 75 por ciento.

· Concejos intermedios (Bloque 2): En este casos deberán rebasarse los dos límites de incidencia al mismo tiempo, además de que la trazabilidad esté por debajo del umbral del 75 por ciento. Con los tres indicadores rebasados, las restricciones serán inapelables.

· Municipios pequeños: Cuando se supere alguno de los umbrales, los servicios de Salud analizarán el caso y determinarán qué medidas tomar, pero no serán automáticas como en el caso de los concejos grandes e intermedios.

Con ese criterio, por ejemplo, ayer mismo ya sobrepasarían los límites los concejos de Avilés y_Langreo (Bloque 1) y Castrillón y Corvera (Bloque 2)._No obstante, la aplicación de medidas el martes se determinará según los datos epidemiológicos de mañana lunes.

4 ¿Cuáles serán las limitaciones?

Las medidas que se establecerán automáticamente en los concejos grandes e intermedios que superen sus respectivos límites epidemiológicos serán las siguientes:

· Clausura del interior de los locales de hostelería, pero las terrazas permanecerán con servicio.

· Cierre de parques y centros comerciales (salvo aquellos comercios de alimentación o considerados esenciales)

· Reducción del aforo en un 20 por ciento en los comercios de más de 300 metros cuadrados ubicados fuera de las grandes superficies.

· Las reuniones quedarán limitadas a cuatro personas.

· Los encuentros en los domicilios deberán limitarse a los convivientes.

Hay tres cuestiones relevantes en estas medidas. Primero, que no se plantea la clausura total de la hostelería, sino solo el interior. Segundo, que el pequeño comercio local queda excluído de las restricciones. Y tercero, que el cierre perimetral lleva pareja la clausura de la hostelería en el interior y viceversa. Esta decisión trata de combatir un hecho._Si en la segunda ola se consideró por parte del_gobierno que los cierres perimetrales de Oviedo,_Gijón y_Avilés habían sido ineficaces fue porque continuaba la transmisión en ellos por los encuentros sociales, ya que la hostelería no tenía restricciones extra. Y, al revés: de nada sirve limitar la hostelería en un concejo si no se impide la salida de él, para evitar desplazamientos a otros municipios para consumir allí donde no existan las limitaciones.

En los concejos pequeños, una vez más, las medidas que se apliquen se analizarán según cada caso, nuevamente porque con poca población los parámetros pueden arrojar idénticos resultados en situaciones muy distintas. También se podrán aplicar medidas en este caso a concejos vecinos.

5 ¿Cuánto durarán las limitaciones?

El Gobierno regional ha establecido que una vez que se activen las restricciones, su duración sea como mínimo de 14 días. Además, la evaluación de los municipios será diaria: es decir, en cuanto un concejo supere los umbrales se establecerán de manera automática las limitaciones y ya no podrán levantarse hasta pasados 14 días, aunque al día siguiente de la clausura sus parámetros ya estén por debajo de los límites marcados.

6 ¿Cuál es el espíritu que subyace a estas medidas?

El gobierno regional persigue varios objetivos con este nuevo plan, que supone la primera vez que una comunidad autónoma trata de sistematizar su criterio de restricciones. Por un lado, pretende que los municipios sepan con antelación a qué atenerse, de modo que puedan incrementar los controles para evitar rebasar su límite. También, que la hostelería pueda contar con previsión de cara a las limitaciones que se le avecinen. Pero, sobre todo, el objetivo es cortar de antemano la transmisión, anticiparse al impacto de la tercera ola y blindar los servicios sanitarios para evitar su saturación.